Татарстан вышел на второй этап снятия ограничений

Постановление: что теперь можно

На сайте Кабмина Татарстана опубликовано постановление Татарстан об отмене ряда ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Это означает, что республика официально переходит на второй этап снятия ограничений. С 29 июня разрешается:

открыть магазины площадью до 800 квадратных метров с отдельным входом;

начать работать летним оздоровительным учреждениям (в основном детским лагерям)

Выход Татарстана на второй этап снятия ограничения анонсировала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина в этот понедельник. Она рассказала, что заявку на переход Татарстан отправил в с Федеральную службу по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека еще на минувшей неделе. В понедельник заявка была согласована.

Для совершения этого перехода требовалось постановление Кабмина республики, но поскольку к 24 июня готовили парад, а 25 началось голосование, подготовку постановления пришлось отложить — Авдонина говорила, что оно будет опубликовано «после 24 июня».

Третьего критерия ждали месяц

Еще в мае Марина Патяшина, глава Роспотребнадзора по РТ, эпидемиологические показатели в Татарстане попадают под действие снятия ограничительных мер I этапа. Роспотребнадзор РФ разрешает осуществлять такие переходы, если соблюдаются три показателя.

Первый критерий — коэффициент распространенности (для первого этапа он должен быть меньше 1, для второго — 0,8). Он рассчитывается так: абсолютное число случаев за последние 4 дня делится на абсолютное число случаев за предыдущие 4 дня.

— коэффициент распространенности (для первого этапа он должен быть меньше 1, для второго — 0,8). Он рассчитывается так: абсолютное число случаев за последние 4 дня делится на абсолютное число случаев за предыдущие 4 дня. Второй критерий — количество свободных коек. Коек, оборудованных для лечения тяжелых форм заболевания и свободных для пациентов, в регионе должно быть не менее 50%, и это позволяет перейти на второй этап смягчения.

— количество свободных коек. Коек, оборудованных для лечения тяжелых форм заболевания и свободных для пациентов, в регионе должно быть не менее 50%, и это позволяет перейти на второй этап смягчения. И третий показатель — охват тестированием на COVID-19. Для первого этапа нужно, чтобы протестировано было 70 человек на 100 тысяч населения, для второго — 90, для третьего — 110.

Уже в мае Татарстан был готов к показателю третьего этапа по количеству тестирований, а ко второму — по наличию свободных коек. Долго ждали устойчивого закрепления коэффициента распространенности на уровне 0,8, который необходим для выхода на второй этап снятия ограничений.



Татьяна Леухина