Роспотребнадзор по РТ разрешил купаться на городских пляжах в Альметьевске и Нижнекамске

Роспотребнадзор по РТ по состоянию на 18 июня выдал санитарно-эпидемиологическое заключение о пригодности водного объекта санитарным правилам только на городские пляжи в Альметьевске и Нижнекамске.



Руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина уточнила, что остальные пляжи пока не могут использоваться для купания, так как их балансодержатели не выполнили необходимые требования, передает ИА «Татар-информ».

Всего в Татарстане в летний сезон запланирована работа 11 муниципальных пляжей, в том числе пяти пляжей в Казани. Среди них пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Большое Лебяжье» и «Комсомольский»



Кроме того, должны быть открыты городские пляжи в Зеленодольске, Альметьевске, Заинске, Набережных Челнах, Нижнекамске и Лаишево.

