Казань накрыла эпидемия гриппа — «провинция» пока держится

Эпидпорог в татарстанской столице превышен на 33%, соотношение заболеваемости гриппом и ОРВИ, по результатам исследования, — 20% к 80%

Вирус гриппа в Татарстане лабораторно подтвердили у 92 больных. По гриппу и ОРВИ идет превышение эпидпорога: в Казани на 33%, а в Елабужском районе — на 24%, сообщила сегодня на брифинге в кабмине руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина, заверив, что в целом в республике эпидемии гриппа нет. Тем более нет эпидемии свиного гриппа, прихода которого в Татарстан опасались минувшей осенью. О том, куда и какой грипп пришел, как подготовились к встрече с ним татарстанские медики и помогут ли защититься от эпидемии разрекламированные антивирусные средства, получившие в широких кругах непочетное прозвище «фуфломицинов», — в материале «Реального времени».

Вредный штамм смывается водой



С 6 по 12 января в Татарстане было зарегистрировано 12928 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, заболеваемость ОРВИ в республике остается ниже эпидемического порога на 17%, сообщила журналистам Марина Патяшина.

— В Казани эпидпорог превышен на 33 процента за счет роста заболеваемости среди двух групп — взрослого населения и школьников, — уточнила она. — Также есть превышение в Елабужском районе — на 24 процента.

Руководитель татарстанского Роспотребнадзора уточнила, что если с начала эпидсезона (1 сентября) и до конца декабря исследования материала, забиравшегося у больных, выявляли в основном возбудителей негриппозного характера, то сейчас картина диаметрально поменялась:

— Ранее в 385 случаях были выявлены возбудители ОРВИ и в 19 случаях — гриппа. Сейчас вирус выявлен у 92 больных — это 77 процентов пациентов, материал от которых забирался на исследование. В 49 случаях из них выявлен вирус штамма B, в остальных — штамм А (Н1N1).

Марина Патяшина: «В Казани эпидпорог превышен на 33 процента за счет роста заболеваемости среди двух групп — взрослого населения и школьников. Также есть превышение в Елабужском районе — на 24 процента». Фото Максима Платонова

Этот вирус крайне заразен, подчеркнула она, при температуре минус 25 градусов способен сохраняться 25 лет, поэтому крайне важно применять профилактические меры — больного изолировать, здоровым после посещения общественных мест тщательно мыть руки и так далее.

Если хочешь быть здоров — прививайся!

Тот факт, что при столь высоком уровне опасности заражения в Татарстане до сих пор удается предотвратить эпидемию гриппа, Патяшина и второй участник сегодняшнего брифинга — замминистра здравоохранения Ильдар Фатихов связали с успешными превентивными мерами, в частности, с хорошо организованной прививочной кампанией.

Осенью 2019 года прививками от гриппа в республике было охвачено рекордное количество населения — 50,9%. Прививки получили в общей сложности 1 894 035 человек — 544 561 ребенок и 1 349 474 взрослых.

Ильдар Фатихов также сообщил, что в преддверии эпидемии для приема тяжелых гриппозных больных подготовлено в общей сложности 865 инфекционных коек в стационарах Казани и Набережных Челнов, а «в случае необходимости в 24 центральных районных больницах развернут еще более тысячи коек».

Замминистра заверил, что в медучреждениях и на складах «Таттехмедфарма» создан необходимый запас лекарственных средств для борьбы с гриппом и его осложнениями.

Ильдар Фатихов сообщил, что в преддверии эпидемии для приема тяжелых гриппозных больных подготовлено в общей сложности 865 инфекционных коек в стационарах Казани и Набережных Челнов, а «в случае необходимости в 24 центральных районных больницах развернут еще более тысячи коек». Фото minzdrav.tatarstan.ru

Не ходи в торговый центр — грипп «прикупишь»

Марина Патяшина сообщила, что одной из самых эффективных мер в борьбе с распространением гриппа в образовательных учреждениях является карантин. По данным Роспотребнадзора, из-за гриппа были приостановлены занятия в 32 классах в восьми школах — в Казани, Азнакаевском и Лаишевском районах, а в Менделеевском районе одна школа была полностью закрыта.

Это не значит, подчеркнула она, что во все эти учебные заведения пришел именно грипп:

— Обычно в сезон ОРВИ переболевает каждый пятый, а грипп отличается внезапным и резким началом заболевания и протекает более тяжело.

Патяшина перечислила места, где легче всего подхватить вирус: торговые центры, кинотеатры, транспорт и… детские образовательные учреждения.

— Грипп страшен осложнениями, — напомнила руководитель республиканского Роспотребнадзора. — В частности, опасностью развития пневмококковой инфекции, которая вызывает тяжелую пневмонию.

Для предотвращения ее распространения в Татарстане прошла прививочная кампания — вакцинация детей начиная с 2014 года рождения:

— Привито более 214 тысяч детей — 86 процентов.

В аэропорту Казани пассажиры при выходе из самолета подвергаются дистанционной термометрии, и тех, чья температура превышает 37 градусов, «отсеивают» для врачебного обследования. Фото Дмитрия Резнова

Приняты адекватные меры, как выяснилось, и против вероятного завоза в Татарстан отдыхающими из турпоездок другой опасной заразы — коронавируса, 59 случаев заболевания которым зарегистрировано в Китае. В аэропорту Казани пассажиры при выходе из самолета подвергаются дистанционной термометрии, и тех, чья температура превышает 37 градусов, «отсеивают» для врачебного обследования.

Не всякий диагноз исследования требует

Отвечая на вопросы журналистов, которые за многие годы не раз переболели ОРВИ, но не смогли припомнить ни одного случая, когда бы им и членам их семей поставили диагноз «грипп» на основе какого-либо специального исследования, Марина Патяшина пояснила, что забор биоматериала на такое исследование осуществляется не у всех подряд, а только в тяжелых случаях заболевания, когда у врача есть основания полагать, что это может быть не просто ОРВИ, а грипп.

И даже в этом случае, заметила глава республиканского Роспотребнадзора, зачастую диагноз «грипп» оказывается опровергнут, а доля тяжелых форм заболевания, когда пациенту показана госпитализация, не превышает 3—4 %.

Лечиться надо лекарствами

— А есть ли польза от противовирусных препаратов? — поинтересовались у участников брифинга журналисты, припомнив, что вместе со стандартным набором лекарств от ОРВИ врачи обычно рекомендуют принимать разрекламированные недешевые средства, которые многократно подвергались критике со стороны ряда известных медицинских светил, в частности, как вещества, эффективность действия которых не доказана.

«От прививки есть польза!» — убеждена Марина Патяшина. Фото gosrf.ru

— От прививки есть польза! — выразительно ушла от прямого ответа и критики «фуфлоферонов» Марина Патяшина.

— Есть эффект определенный, но помогают они в совокупности с другими препаратами, и только в начальной стадии заболевания, — смягчил намек Ильдар Фатихов.

В итоге участники брифинга сошлись на том, что принимать эти средства для профилактики заболевания можно, но только «предварительно посоветовавшись с врачом», а лечиться от гриппа и ОРВИ надо всерьез — лекарствами.