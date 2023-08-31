В Татарстане ожидают рост заболеваемости COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане в ближайшее время может начать расти, так как наступает сезон ОРВИ. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.

— Впереди у нас сезон острых вирусных респираторных инфекций, а это значит, что все-таки заболеваемость будет прирастать. И мы несколько это уже видим в изменении структуры новой коронавирусной инфекции в части появления нозологических форм. У нас почти 98% новой коронавирусной инфекции протекало либо бессимптомно, либо по типу ОРВИ, за прошедшую неделю мы видим, как росла доля внебольничной пневмонии, — сообщила она.

Любовь Авдонина призвала соблюдать меры профилактики — носить маски в общественных местах, соблюдать личную гигиену, особенно пожилым и лицам с хроническими заболеваниями.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По последним данным, с начала пандемии в Татарстане выявили 206 803 случая заражения COVID-19. Вылечили от него 204 685 больных. Умерли из-за коронавируса 2 010 татарстанцев.

Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина