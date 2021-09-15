«Причал перенесли в другое место и внезапно начали штрафовать!»

Как турки из «Кастамону» рассорили елабужский бизнес с исполкомом и нацпарком «Нижняя Кама», который перекрыл коммерсантам путь к грузовому порту

С неожиданной проблемой столкнулись елабужские предприниматели, которым перекрыли проезд к набережным рек через территорию национального парка «Нижняя Кама», хотя грузовики «Кастамону» — турецкого резидента ОЭЗ «Алабуга» — ездят той же дорогой и им путь открыт. Бизнес потребовал свободного доступа к грузовому порту, а у чиновников — единых подходов к МСП. Проблему обсудили на очередном заседании Общественного совета АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Казани, где также выступили представители Управления Роспотребнадзора по РТ. Специалисты дали разъяснения по вопросам привлечения к ответственности за отсутствие масок и бактерицидных ламп на рабочих местах предпринимателей. Подробнее — в материале «Реального времени».

«По ТБО ничего не решили, увы, бизнес просто смирился»

Татарстанский бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев в своем выступлении отметил, что число обращений бизнеса, связанных с ковид-ограничениями, по сравнению с 2020 годом снизилось — их доля составила в 2021 году лишь 10%, «хотя какие-то перекосы все-таки остались». Снизилось и общее число обращений «по сравнению с экстремальным 2020 годом», с 17,7 тысяч до чуть более 2 тысяч по состоянию на 13 сентября.

Главным образом претензии бизнеса касаются налоговиков (21,3% обращений), большей частью «предвзятых проверок», которых, по словам предпринимателей, очень много. Абдулганиев отметил, что ранее стоявшая на первом месте проблема с надзорными органами ушла на шестое место.

— По ТБО ничего не решили, увы, бизнес просто смирился, но мы ведем служебную работу с федеральным центром. И вопросов к регоператорам у нас много. Вопросы остались нерешенными! Коронавирус перестал быть главным раздражителем, но проблемы остаются, — заявил бизнес-омбудсмен, обратив внимание на проблему с начислением регоператорами бизнесу в карантинный период высоких платежей за перевозку мусора.

Фарид Абдулганиев в своем выступлении отметил, что число обращений бизнеса, связанных с ковид-ограничениями, по сравнению с 2020 годом снизилось. Фото ombudsmanbiz.tatarstan.ru

«Нацпарк считает, что по дороге могут проезжать только физлица»

По вопросу заседания — прекращения доступа предпринимателям к дороге, проходящей по нацпарку «Нижняя Кама», сопредседатель Общественного Совета ЦОП по административному и гражданскому направлению Гульнара Сергеева предложила выступить первыми собственно самому бизнесу, а именно 21 подписанту под жалобой, направленной бизнес-омбудсмену. От них выступила представитель, юрист компании «Жилстройинвест» Аида Мухаметзянова, заявившая о том, что ее компанию привлекли к административной ответственности за проезд по асфальтированной дороге, которая, как считает она и другие предприниматели, является лишь продолжением дороги Елабуга-Танайка, по большей части которой грузовикам проезжать не запрещается.

— Дорога есть! Она магистральная, ежедневно ездят много средств грузовых по ней. Но сегодня до сих пор не урегулированы отношения между нацпарком и исполкомом Елабужского района! Мы незаконно привлечены к ответственности. В прокуратуру обращались. Но там ответили отпиской. Нацпарк считает, что по их дороге могут проезжать только физические лица, — возмутилась она.

Проезд к причалу запрещен, а других путей нет

Булат Бисеров, юрист АНО, отметил, что спорная дорога не относится к дорогам местного и регионального значения. Но добавил, что когда юристы ЦОП выехали на место, то обратили внимание, что по факту по этой дороге свободно передвигаются и грузовые, и легковые автомобили. При этом проект соглашения о сервитуте существует между мэрией Елабуги и нацпарком — но только для граждан, проживающих в расположенных рядом местных населенных пунктах.

— Проезд предпринимателям к грузовому причалу запрещен, но иначе проехать к дебаркадеру невозможно. Поэтому компромиссом было бы оформление земельных отношений между нацпарком и предпринимателями путем восстановления частного сервитута, — предложил юрист, удивившись, что те этого не сделали.

— Вы правы, порядок заявительный не был соблюден, надо было к нам обратиться за частным сервитутом, а с исполкомом сервитут заключается только для населения! — сразу заметила юрист нацпарка «Нижняя Кама» Чулпан Гумерова.

Выяснилось, что грузовикам компании «Кастамону» проезжать по той же дороге можно. Фото kastamonu.ru

«Некоторым можно»

Однако по ее словам, сервитут по проезду необходимо обосновать — для чего он необходим. В частности, это можно сделать, заявив, что иначе разгружать «инертные материалы» в грузовом порту как через эту дорогу — действительно невозможно. За нее вступился и исполком Елабужского района, где заметили, что 482 метра дороги относятся к землям национального парка, на территории которого расположен и грузовой причал.

Но тут же выяснилось, что грузовикам компании «Кастамону» (резидент ОЭЗ «Алабуга», занят в деревообрабатывающей промышленности) проезжать по той же дороге можно, чтобы загружаться и разгружаться на дебаркадере. Якобы потому, что компания там загружает и разгружает «лес», а это «инертный материал» (то есть, экологии Нижней Камы вреда от него нет).

У подписантов же письма, дали понять чиновники, никаких инертных материалов нет, и бизнесу вообще, получается, не требуется проезда к дебаркадеру. Власти Елабуги вроде бы пошли навстречу бизнесу, так как чиновники исполкома, представитель которого Рустем Эмиратович выступил на заседании, обратили внимание на то, что из 21 компаний перевозкой инертных материалов занимаются единицы ("20% от силы разгружаются»). К тому же, движение тяжелых грузовиков ведет к порче асфальтового покрытия.

— Мы просили сделать соглашение с нацпарком, чтобы бизнесмены могли помогать ремонтировать дорогу и объекты. Такой сервитут на согласовании пока. Ответа еще нет. Но, на наш взгляд, надо еще выяснить, кто по этой дороге ездит, и зачем?! К грузовому причалу большинство машин не ездят, а ездят туда, где запрещена разгрузка! — эмоционально заявил чиновник.

Гульнара Сергеева, немного устав от «юридического футбола», решила в ручном режиме обратиться в прокуратуру. Фото: Максим Платонов

Что говорят в свою защиту в нацпарке

— Как грузовики по дороге, соединяющий Елабугу и поселок Танайка, проезжают — а ведь спорная дорога просто ее ответвление?! А машины «Кастамону» на каком праве проезжают? — не менее эмоционально парировала представитель «Жилстройинвеста» Аида Мухаметзянова.

— Дорога Елабуга-Танайка ведет в населенный пункт, а тут дорога идет на берег реки Камы! Их нельзя сравнивать! — вступила в спор Чулпан Гумерова из нацпарка. — У «Кастамону» — там стоянка у грузового порта расположена, она находится не на территории нацпарка. По уставу мы можем оказывать услуги по обустройству стоянки на территории нацпарка. У «Кастамону» грузовики подъезжают к причалу и разгружают или загружают на оборудованной стоянке. У вас должен быть принадлежащий вам земельный участок, соседний с участками нацпарка. Но у вас нет там участка!

Гульнара Сергеева, немного устав от «юридического футбола», решила в ручном режиме обратиться в прокуратуру, благо начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по защите интересов государства прокуратуры РТ Владимир Циома тоже участвовал в заседании по «зуму». Он пообещал изучить дело, хотя отметил, что береговые линии и нацпарки, подведомственные его коллегам из Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры.

«Причал перенесли в другое место и внезапно начали штрафовать!»

Это предпринимателей не убедило и никак не успокоило. Дмитрий Драгун, тоже елабужский бизнесмен, не понаслышке знакомый с бумажной волокитой (его вопрос с неправильным начислением штрафа в размере 100 тыс. со стороны ГИБДД Пермского края и как раз «бумажные проволочки» тоже обсуждался на заседании — теперь пермское ГИБДД проверит пермский же бизнес-омбудсмен Павел Новоселов). Драгун предложил елабужскому исполкому заключить договор на сервитут с нацпарком.

Драгун предложил елабужскому исполкому заключить договор на сервитут с нацпарком. Фото chelny-biz.ru

— Причал перенесли в другое место в этом году, и внезапно начали штрафовать! Почему «Кастамону» может подъезжать на участок, который ему не принадлежит, а остальные не могут?! — удивился он и предложил для начала открыть дорогу для бизнеса. — Бизнесу надо работать, и для этого нужен вот этот кусок дороги. А уже потом разбираться, на основании чего штрафы выставлены.

Гульнара Сергеева пообещала, что Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» направит документы сначала бизнес-омбудсмену, потом в елабужский исполком и затем в межрайонную природоохранную прокуратуру — тоже попытавшись выяснить, почему одним нельзя, а другим («Кастамону») — можно, или получается, что все равны, а некоторые ровнее.

«Сегодня все предписания носят обязательный характер»

Наконец, на заседании подняли другой больной вопрос, касающийся уже большинства бизнесменов Татарстана. А именно того факта, что Роспотребнадзор вдруг стал массово накладывать штрафы на предпринимателей, якобы, без каких-либо на то оснований, за «несоблюдение мер, направленных на профилактику коронавирусной инфекции». В частности, согласно нормам ведомства, еще недавно лишь рекомендовалось «по возможности», менять маски на рабочем месте каждые три часа, и точно также лишь рекомендовалось проводить обеззараживание воздуха бактерицидными лампами.

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова согласилась, что ранее в предписаниях это носило «рекомендательный характер», и обещала разобраться, не применяли ли ее сотрудники меру административного воздействия именно тогда, когда это было лишь «рекомендовано».

— Но сегодня все предписания носят уже обязательный характер. Возможно до выхода санитарных правил — мы давали рекомендательный характер. Но с июля 2021 года это стало обязательным! — огорчила она предпринимателей.

Бизнес как раз и упирал на тот факт, что половина таких дел закончилась предупреждением — но, отметила Трофимова, ни один суд не сказал, что действия Роспотребнадзора вообще были неправомерными. Фото: Максим Платонов

Неправильно маркированную продукцию конфисковали навсегда

Заодно попытались выяснить, могут ли татарстанские продавцы, чью обувь изъяли и конфисковали, вернуть себе деньги. Дело касалось обязательной маркировки продукции, объяснила Трофимова. Сегодня она уже введена для 10 групп товара, но к 2024 году бизнес будет обязан маркировать вообще все товары. В числе товаров, которые уже надо маркировать к настоящему дню: обувь, парфюмерия, шины, одежда, постельное белье, фотоаппарутура, сыры, мороженое, сыры и так далее. Такая продукция не имеет права быть в обороте без маркировки, отметили в Роспотребнадзоре.

— Да, поначалу предприниматели остро восприняли необходимость обязательной маркировки по обувным товарам, так как это было одной из первых групп продукции, широко представленных на рынке и подлежащей уже обязательной маркировке. Или же бизнесмены маркировали обувь с нарушением закона. Во-первых, такая продукция подлежит аресту, а затем вследствие положительных судебных решений по административным делам — и конфискации, — объяснила Марина Трофимова. — Да, суд может ограничиться предупреждением…

Бизнес как раз и упирал на тот факт, что половина таких дел закончилась предупреждением и возвратом обуви продавцам — но, отметила Трофимова, ни один суд не сказал, что действия Роспотребнадзора вообще были неправомерными.

— Суды подтверждают, что действия правомерные, но просто смягчают меры таким образом. Вопрос ставить про упущенную выгоду, которую вы пытаетесь взыскать, некорректно — такая немаркированная продукция не имеет права быть в обороте!