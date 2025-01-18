Лейла Фазлеева: «Поставку некачественной продукции замалчивать нельзя!»

В Роспотребнадзоре предупредили об угрозе обострения эпидситуации в Татарстане из-за роста отказов от прививок

Фото: Михаил Захаров

О достижениях и антирекордах в области санитарного надзора и контроля в 2024 году говорили сегодня в Казани на итоговой коллегии республиканского Управления Роспотребнадзора. Глава ведомства Марина Патяшина рассказала о «головной боли» санврачей — родителях-антипрививочниках, сельхозпроизводителях, заболевших в результате саботажа обязанности обследовать работников и скот на бруцеллез, и самых частых поводах для обращений граждан в ведомство. Подробности заседания — в материале «Реального времени».

Заморская лихорадка и корь наступают

В 10 раз выросла в Татарстане за минувший 2024 год заболеваемость лихорадкой Западного Нила, сообщила сегодня на итоговой коллегии ведомства руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Неэкзотическими, зато намного чаще встречающимися внебольничными пневмониями жители республики в 2024 году страдали в 2,6 раза чаще, корью — в 2,4 раза, энтеровирусными инфекциями — на 96%, хроническими вирусными гепатитами на — 64,5%, сальмонеллезными инфекциями — на 41,8%, острым гепатитом В — на 28,6%.

Некоторым утешением в такой ситуации может служить тот факт, что, по сравнению с 2023 годом, произошло снижение уровня заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в 2,2 раза, скарлатиной — на 45,7%, острым гепатитом С — на 19,2%, острыми кишечными инфекциями установленной этиологии — на 16,6%, клещевым боррелиозом — на 14,6%, туберкулезом — на 13,7%, ОРВИ — на 12,5%, ВИЧ-инфекцией — на 12,4%, сифилисом — на 12%.

В 10 раз выросла в Татарстане за минувший 2024 год заболеваемость лихорадкой Западного Нила, сообщила сегодня на итоговой коллегии ведомства руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— В очагах инфекционных заболеваний за выявленные нарушения санитарного законодательства применено 15 статей КоАП РФ, составлено 1 234 протокола об административных правонарушениях, в том числе на юридических лиц — 95 протоколов, вынесены постановления о наложении штрафов на сумму 2 814,660 тыс. рублей, — сообщила Патяшина.

«Значительное количество детей без прививок приведет к осложнению эпидситуации»

Марина Патяшина рассказала о противоэпидемических мерах — вакцинации, в частности о прививках против кори. В ходе подчищающей иммунизации было привито 58 312 человек — это 21 853 ребенка, 4 998 взрослых и 31 461 мигрант, а в очагах кори — 3 144 контактных лица, что составило, правда, всего 70,7% от подлежащего контингента.

Она подчеркнула, что большие проблемы вызывают участившиеся отказы от иммунизации:

— Увеличение доли заболевших за счет распространения инфекции среди местного населения с 14 до 30%. Не обошлось без групповых очагов кори. Зарегистрированы два очага с общим числом заболевших 61 человек, в том числе среди учащихся среднеобразовательной школы №18 города Казани и лиц цыганской национальности, проживающих в микрорайоне «Молодежный» Зеленодольского района. Если очаг кори среди цыган вполне понятен в силу кочевого образа жизни и отсутствия вакцинации, то 13 заболевших в столичной школе из-за отсутствия прививок по причинам отказа говорит о явных проблемах.

Большие проблемы вызывают участившиеся отказы от иммунизации. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам главы ведомства, в школе не было прививок от кори у 91 школьника и 13 преподавателей и только отстранение непривитых лиц от учебы и работы позволило не допустить широкого распространения инфекции.

— Отказы от вакцинации против кори имеют место и в других общеобразовательных организациях, особенно в Казани, — отметила она. — Департаменту были выданы предписания в адрес 63 казанских школ с крайне низким уровнем иммунизации.

В результате проведенной работы охват вакцинацией среди учителей составил 99%, среди школьников — 97%. Но в трех столичных общеобразовательных учреждениях — школах №30, 108 и гимназии №3 привито менее 80% учеников.

Выполнение плана профилактических прививок по республике в 2024 году составило 110%, причем перевыполнение было вызвано проведением догоняющей иммунизации против кори в связи с дефицитом вакцин в 2023 году.

А настоящей проблемой в борьбе с инфекциями стали возражения родителей против проведения прививок — это послужило причиной отказа от вакцинации в 33% случаев.

Настоящей проблемой в борьбе с инфекциями стали возражения родителей против проведения прививок. скриншот презентации Управления Роспотребнадзора по РТ

— В девяти регионах республики проблема отказов стоит крайне остро, — сообщила Патяшина. — Из них в двух, а это Мамадышский и Черемшанский районы, смогли привить лишь менее 10% от общего числа отказавшихся от прививок. Значительное количество детей без прививок рано или поздно приведет к осложнению эпидемиологической ситуации.

Фермеры в два раза чаще болели бруцеллезом

Отказы от прививок стали проблемой не только с заболеваемостью корью — недисциплинированность сельхозпроизводителей привела более, чем к двукратному росту заболеваемости бруцеллезом.

В 2024 году в Татарстане было зарегистрировано 22 случая острого бруцеллеза у работников крестьянских фермерских хозяйств против 10 случаев в 2023-м. Этому поспособствовали нарушения требований санитарных правил, в том числе отсутствие обязательного обследования сотрудников на бруцеллез, средств индивидуальной защиты и условий для соблюдения личной гигиены, сообщила Марина Патяшина. В результате в декабре 2023 года республика получила статус «неблагополучной» территории (по бруцеллезу).

Управление Роспотребнадзора выдало в адрес 1 165 животноводческих хозяйств предписания по обязательному серологическому обследованию сотрудников на бруцеллез, но только в 623 хозяйствах их выполнили в установленный срок.

— На сегодня 276 хозяйств в 29 муниципальных районах республики не выполнили наши предписания, и в отношении них направлены исковые заявления в суд, — уточнила Марина Патяшина. — В качестве примера приведу ИП Хабибуллина из Рыбно-Слободского района, который выполнил наши предписания только после обращения с иском в суд. В результате обследований у него самого, у одного его сотрудника и еще у двух ветеринарных работников, оказывающих ему услуги, выявлен бруцеллез. Также были выявлены заболевшие животные. Деятельность хозяйства и реализация продукции приостановлена.

«У ИП Хабибуллина из Рыбно-Слободского района, который выполнил предписания Роспотребнадзора только после обращения с иском в суд, у одного его сотрудника и еще у двух ветеринарных работников, оказывающих ему услуги, выявлен бруцеллез». Скриншот сайта Управления Роспотребнадзора по РТ

Наибольшее количество крестьянских фермерских хозяйств, пренебрегших предписаниями об обследовании на бруцеллез, оказалось в Азнакаевском (36), Высокогорском (32) и Балтасинском (19) районах.

Зарегистрировано 22 случая заражения людей от больных животных — по 1 случаю в Зеленодольском, Арском и Сармановском районах, 2 случая в Альметьевском, 4 случая в Рыбно-Слободском (у ИП Хабибуллина) и 13 — в Атнинском.

Претензии к банкам растут

Марина Патяшина рассказала о работе Управления с обращениями граждан по вопросам нарушения прав потребителей. Их в 2024 году поступило 8 826 — это на 16% больше, чем в 2023 году. Главный санитарный врач РТ отметила продолжающуюся тенденцию роста количества обращений, связанных с нарушением прав потребителей при предоставлении услуг — на 68% (при том что число жалоб на торговлю выросло на 32%).

Отвечая на вопрос «Реального времени» перед началом совещания, Марина Патяшина уточнила, что наибольшее количество претензий к сфере услуг у граждан вызывают банки:

— Речь идет о навязывании услуг финансовыми организациями. Доля таких обращений составила 33% от общего количества, но несколько снизилась по отношению к 2023 году, когда они составляли 36%.

Отвечая на вопрос «Реального времени» перед началом совещания, Марина Патяшина уточнила, что наибольшее количество претензий к сфере услуг у граждан вызывают банки. Инна Серова / realnoevremya.ru

При этом Роспотребнадзор зафиксировал рост жалоб на качество образовательных услуг — они составили 14% против 2% в 2023 году. Доля обращений на услуги связи увеличилась за год незначительно — с 9 до 10%. А в сфере торговли доля обращений, касающихся продажи товаров дистанционным способом, снизилась на 2% — до 38%.

Доля обращений в Роспотребнадзор по поводу навязывания услуг финансовыми организациями в 2024 году составила 33% от общего количества. Максим Платонов / realnoevremya.ru





— Ключевым показателем государственного надзора в сфере защиты прав потребителей является объем возмещенного ущерба гражданам, — подчеркнула Патяшина, — и в 2024 году Управлением этот показатель достиг 40%. Потребителям в добровольном порядке возвращены денежные средства в размере 126 958 млн руб. Кроме того, в ходе рассмотрения обращений граждан в 603 случаях в действиях хозяйствующих субъектов были выявлены признаки нарушения обязательных требований, всем лицам объявлены предостережения.

Всего в 2024 году количество объявленных предостережений контролируемым лицам о недопустимости нарушений обязательных требований, в том числе по фактам, указанным в обращениях, составило 3 453, что превысило показатель 2023 года на 6%. Наиболее часто предостережения в 2024 году объявлялись предприятиям розничной торговли.

«Праздник» в детских учреждениях

Итоги совещания подвела принимавшая участие в коллегии вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Она отметила важную роль иммунопрофилактики в работе Роспотребнадзора и медиков и подчеркнула необходимость совместной работы в этом направлении с родительским сообществом.

В своем выступлении она выделила важный вопрос — о качестве питания, и в частности горячего питания в детских организациях, упомянув при этом сообщение Марины Патяшиной о происшествии в лагере «Дуслык», где за медицинской помощью обратились 10 детей и 9 из них были госпитализированы.

Александр Ильин / realnoevremya.ru

— Марина Александровна обозначила катастрофу, которая произошла у нас на одном из объектов, и мы понимаем, что те делегации, которые приезжают в республику, будь то они детские, будь то они взрослые, конечно, не должны уехать из республики, поев или выпив чего-то не того, — сказала Лейла Фазлеева.

Она с удовлетворением констатировала изменение такого показателя, как количество уведомлений о нарушениях в поставке продуктов:

1 / 28 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров