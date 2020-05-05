Глава Роспотребнадзора выступила против ослабления режима самоизоляции в Татарстане

Фото: "Реальное время"

Отменять карантинные меры или смягчать режим самоизоляции в Казани и Татарстане до конца майских праздников недопустимо, ситуация с заболеваемостью коронавирусом на территории всей республики остается непростой, заявила сегодня в ходе брифинга в Кабмине начальник управления Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

За последние три дня майских праздников в республике подтвердились 248 случаев заражения COVID-19. «Сегодня случаи прирастают и достаточно интенсивно», подчеркнула Патяшина.

Как ранее сообщало «Реальное время», лабораторно подтвержденная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на территории Татарстана действительно растет, последние два дня, 4 и 5 мая, были зарегистрированы рекордные значения выявленных заболевших за сутки. К утру 5 мая в республике был подтвержден еще 91 случай. С момента начала коронавирусной пандемии в Татарстане нашли 1 208 зараженных COVID-19.

В то же время Татарстан и в частности Казань показывают одни из самых низких показателей в индексе самоизоляции, который показывает, насколько добросовестно жители соблюдают карантинный режим. К 13 часам 5 мая индекс самоизоляции в Казани опустился до 2,2 балла — самый низкий показатель среди городов-миллионников России. Последнее место столица республики делит с Челябинском.