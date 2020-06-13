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В 18 районах Татарстана уровень заболевания коронавирусом оценивается как низкий

12:38, 13.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В 18 районах Татарстана уровень заболевания коронавирусом оценивается как низкий
Фото: tatarstan.ru

В 18 районах Татарстана уровень заболевания коронавирусной инфекцией оценивается как низкий. Об этом сегодня на совещании в Доме правительства заявила главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

По словам главы Роспотребнадзора РТ, в 14 районах сохраняется уровень заболеваемости выше среднереспубликанского уровня. В остальных — показатели ниже среднереспубликанских, доложила Патяшина.

Общее число заболевших составляет 3868 человек.

Ранее Патяшина заявила, что в Татарстане наблюдается снижение зарегистрированных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. На этой неделе он составил 1,5%.

Общество Татарстан
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