В 18 районах Татарстана уровень заболевания коронавирусом оценивается как низкий

В 18 районах Татарстана уровень заболевания коронавирусной инфекцией оценивается как низкий. Об этом сегодня на совещании в Доме правительства заявила главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

По словам главы Роспотребнадзора РТ, в 14 районах сохраняется уровень заболеваемости выше среднереспубликанского уровня. В остальных — показатели ниже среднереспубликанских, доложила Патяшина.

Общее число заболевших составляет 3868 человек.

Ранее Патяшина заявила, что в Татарстане наблюдается снижение зарегистрированных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. На этой неделе он составил 1,5%.

