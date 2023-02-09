Татарстанцам рассылают платежки за газ, который еще не сгорел

Право жильцов платить за голубое топливо авансом «Газпром Трансгаз Казань» пытается превратить в обязанность

В редакцию «Реального времени» обратились татарстанцы с жалобой на газовиков, начисляющих долги за неоказанную услугу. Как оказалось, с октября прошлого года ООО «Газпром трансгаз Казань», которое раньше вызывало недовольство конкурентов в сфере услуг по установке газовых счетчиков выставляет потребителям без газовых счетчиков счета авансом — на месяц вперед, и если авансовый платеж не поступает, абонента записывают в должники. При этом с тех, кто платит по счетчику, аванса не требуют. Корреспондент издания разбирался в законности введенного нового порядка расчетов.

«Если вы умрете, нам придется тратить время и деньги, ходить по судам»



Жительница Алексеевского района Надежда Сабирова сообщила редакции, что получает счета на оплату газа с требованием оплатить предстоящий месяц.

— Нам уже несколько месяцев выставляют счета за неизрасходованный газ — на месяц вперед, — рассказала женщина. — Я позвонила в справочную «Горгаза», там ответили, что это сбой в программе. Однако этот сбой, похоже, никто не собирается устранять!

Корреспондент «Реального времени» на собственном примере убедилась, что газовики действительно требуют заплатить авансом за газ, который еще не израсходован. Причем по телефону для справок, указанном в квитанции, разъяснили, что это никакой не сбой:

— С октября 2022 года тем, кто платит за газ по нормативу, счет выставляется авансом — за текущий месяц.

— А если я перееду в этом месяце или, извините, умру?

— А если вы, извините, умрете, нам, чтобы взыскать деньги, придется тратить время и деньги, ходить по судам, — возразила сотрудница.

«С октября 2022 года тем, кто платит за газ по нормативу, счет выставляется авансом — за текущий месяц», пояснили «Реальному времени» в ООО «Газпром трансгаз Казань». Фото: Инна Серова

На вопрос, каким документом и кто утвердил экономящий средства компании «авансовый» порядок расчетов, специалист не ответила. Равно как и на вопрос, почему дискриминации подверглись лишь те, кто платит за газ по нормативу, если внезапно уйти из жизни может и тот, у кого к моменту на счетчике «накрутилось», а показания еще не переданы. Зато признала, что абонентам это нововведение в расчетах очень не понравилось:

— Звонят пенсионеры, жалуются. Ведь пенсия у большинства приходит только в 20-х числах месяца, а счет надо оплачивать до 10-го. У них лишних денег нет, говорят, с чего платить авансом?

Предлагать не запрещено, обязывать не разрешено

— Существует общий порядок расчетов за жилищно-коммунальные услуги, — пояснила «Реальному времени» замначальника Госжилинспекции РТ Светлана Загидуллина. — Счета за коммунальные услуги, в том числе за газ, выставляются за истекший месяц. Предлагать оплатить услуги авансом не запрещено, однако обязать платить авансом нельзя. В Татарстане платежные документы формируются до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Замглавы ГЖИ напомнила, что это прямо указано в ст. 155 ЖК РФ: «Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком кооперативе», и, что согласно ст. 8 ЖК РФ, «К жилищным отношениям, связанным с <…> внесением платы за коммунальные услуги, применяется соответствующее законодательство с учетом требований, установленных настоящим Кодексом».



— В п. 69 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных 354-м постановлением правительства Российской Федерации, говорится, что в платежном документе указываются сведения о размере задолженности потребителя перед исполнителем за предыдущие расчетные периоды, — подчеркнула она. — А в Жилищном кодексе указано, что плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов. В Правилах предоставления коммунальных услуг также оговаривается право потребителя оплачивать коммунальные услуги в счет будущих расчетных периодов, то есть авансом. Но обязанности платить авансом у потребителя нет.

Также, говорит Светлана Загидуллина, в 2008 году правительство РФ утвердило Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, согласно которым «внесение абонентом поставщику газа платы за потребленный газ осуществляется ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, которым является календарный месяц, если договором не установлено иное».

Без вины «обвиноватят»?

Из сказанного выше следует, что платить за газ авансом, даже если этот аванс внесен в квитанцию от ООО «Газпром трансгаз Казань», жильцы вовсе не обязаны. Можно спокойно вычесть аванс из суммы, значащейся в строке «Всего» и оплатить лишь остаток.

Однако есть нюанс: неоплаченный аванс на следующий месяц будет значиться в платежке как долг, хотя по закону долгом быть не может. А в Правилах поставки газа для населения есть пункт, в котором прописана ответственность за долги: «Поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа с предварительным письменным уведомлением абонента в следующих случаях: а) нарушение исполнения абонентом условий договора о предоставлении информации, без получения которой невозможно определить достоверный (фактический) объем потребленного газа; б) отказ абонента допускать представителей поставщика газа для проведения проверки; в) неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение 2 расчетных периодов подряд». То есть, отказываясь платить авансом и чуть-чуть «проворонив» срок оплаты — скажем, заплатив по квитанции не до 10 числа, а, к примеру, 20-го, абонент рискует навлечь на себя санкции — ведь за ним будет числиться двухмесячный просроченный платеж.

Платить за газ авансом, даже если этот аванс внесен в квитанцию от ООО «Газпром трансгаз Казань», жильцы вовсе не обязаны. Фото: Владимир Васильев/Tatar-inform.ru

«Все для удобства абонентов»

«Реальное время» направило запрос на имя гендиректора ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустему Усманову, в котором попросило пояснить, на основании какого документа поменялся порядок расчетов с абонентами, почему авансовые платежи берут только с тех, кто платит за газ по нормативу, и как все это согласовано с действующим законодательством.

— Для более удобного планирования абонентами своих финансовых затрат, в квитанциях по нормативам потребления указывается сумма начислений за следующий расчетный период, оплатить которые необходимо не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, за который осуществлено начисление, — ответили в организации и заверили, что действуют в рамках закона.

Несмотря на то, что в получаемых потребителями газа квитанциях в графе «Итого к оплате» значится общая сумма, включающая авансовый платеж, в компании утверждают:

— В квитанциях Общества авансовые платежи не выставляются.

Кроме того, в пространном ответе, полученном редакцией от ООО «Газпром трансгаз Казань», описываются преимущества новой, внедренной в сентябре 2022 года платформы расчетов и взаимодействия с абонентами — потребителями природного газа:

— Основным преимуществом внедрения новой платформы стало объединение баз данных расчетов с населением за газ всех районов республики, присвоение новых уникальных номеров лицевым счетам абонентов. Внедрение нового программного комплекса позволяет обеспечить предоставление комплекса услуг и современных онлайн сервисов с постоянным доступом к актуальным и историческим сведениям о начислениях и объемах потребленного газа, с возможностью передавать показания приборов учета и производить оплату.



Само по себе выставление платы до наступления расчётного периода не свидетельствует о нарушении антимонопольного законодательства, сообщили в УФАС по РТ. Фото: Роман Хасаев

Кто защитит потребителя?

— По общим правилам (установлены Постановлением Правительства 354) плата за коммунальные услуги вносится до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчётным периодом, — сообщили «Реальному времени» в УФАС по РТ. — Порядок выставления такой платы регламентируется жилищным законодательством, контроль за исполнением которого в Татарстане осуществляет государственная жилищная инспекция. Само по себе выставление платы до наступления расчётного периода, при условии того, что это не приводит к ущемлению прав неограниченного круга потребителей, не свидетельствует о нарушении антимонопольного законодательства.

В Управлении Роспотребнадзора по РТ, куда издание обратилось за разъяснением, нарушает ли ООО «Газпром трансгаз Казань» права потребителей тем, что включает в квитанции авансовый платеж, сообщили:

— Вопросы, направленные вами в наш адрес, входят в компетенцию Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан. Для получения информации необходимо связаться с ними.

Таким образом, надежды на то, что это ведомство вступится за права потребителей газа, не оправдались. Но поскольку поставщик газа предлагает оплатить услугу авансом большому — фактически неограниченному кругу потребителей, то «Реальное время» надеется, что их интересы защитит прокуратура РТ. И данную статью просит расценивать, как официальное обращение в надзорный орган.



В Управлении Роспотребнадзора по РТ вопросы издания переадресовали ГЖИ. Фото: kzn.ru

Не заплати за обслуживание дважды!

— Я могу предположить, что авансовые платежи выставляют собственникам, чтобы те знали, какая сумма будет предъявлена к оплате в следующем месяце, — говорит специалист регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Татьяна Емельянова. — Жилищный кодекс РФ не предусматривает оплату аванса, и его неоплата не может расцениваться как задолженность. Если в квитанции аванс переходит в разряд задолженности, пени на нее начисляться не могут.

Емельянова предположила, почему газовики выставляют авансовые начисления только тем, кто оплачивает газ по нормативу:

— Тут проще начислить аванс: известно, какой платеж будет в следующем месяце, ведь плата по нормативу всегда одинакова. Собственникам, которые платят согласно показаниям счётчика, так не начислишь.

— Практика авансовых платежей за газ существовала и раньше, — сказал «Реальному времени» руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Дмитрий Романов. — Однако речь идет лишь о желании потребителя заплатить авансом — он может по собственной инициативе заплатить за несколько месяцев вперед, если у него есть на это деньги. Но вписывать в платежный документ сумму аванса как обязательную к уплате никто не вправе!

Однако, по его словам, ООО «Газпром трансгаз Казань» не оригинально в своем желании получить аванс за еще не предоставленную услугу:

— Сейчас появились лицензированные организации, которые предлагают авансом оплатить им услугу технического обслуживания газовых приборов в квартирах. Они раскладывают по почтовым ящикам квитанции и уверяют потребителей, что, заключив с ними договор и заплатив им за техобслуживание, абоненты автоматически расторгнут договор на техобслуживание с предыдущей организацией. В итоге люди оказываются обманутыми и платят двойную цену, потому что прежний договор остается нерасторгнутым.