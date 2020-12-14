Роспотребнадзор Татарстана спрогнозировал завершение пандемии

Фото: Илья Репин

Татарстану далеко до нужного процента коллективного иммунитета

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Татарстане должен быть не менее 70% среди всего населения — чтобы заболеваемость не носила «взрывной» характер. Чтобы инфекция сошла на нет, иммунитет должен быть порядка 90%. Замруководителя республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина сообщила, что 70% иммунитета может быть достигнуто благодаря либо приобретенному иммунитету после заболевания, либо после вакцинации — это так называемый искусственный иммунитет.

— Если 70% всего населения это будет, то, соответственно, можем ожидать снижения заболеваемости по аналогии с гриппом. То есть от гриппа мы на сегодня прививаем все-таки 60% населения, и это говорит о том, что в случае гриппа у нас регистрируются единичные случаи среди непривитых лиц. Поэтому ждем вакцинацию против коронавирусной инфекции, и, соответственно, при хорошем охвате можем ожидать, что инфекция будет уже управляемой, — сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Впрочем, даже до показателя в 70% Татарстану далеко. По итогам июньских исследований иммунитет нашли у 31,3% участников испытаний, сентябрьских — 45,2%. На данный момент идет третий этап исследования, который завершится в декабре, — полученные результаты передадут в научно-исследовательский институт.



Всего на иммунитет тестируют 2 947 человек. Так, среди школьников антитела обнаружили у 51% обследованных. Также они есть у 52% испытуемых учителей, 50% медицинских работников и 47% студентов.

По итогам июньских исследований иммунитет нашли у 31,3% участников испытаний, сентябрьских — 45,2%. На данный момент идет третий этап исследования. Фото: Илья Репин

«У нас идет плавное течение эпидпроцесса»



Авдонина также оценила вероятность резкого роста заболеваемости коронавирусом после новогодних мероприятий:

— На сегодня ситуация такая, что в принципе у нас идет такое плавное течение эпидпроцесса. Если вот за декабрь мы посмотрим — это 90, 93, 89, 95 вот сегодня (случаев коронавируса, — прим. ред.). Поэтому нет такого взрывного характера, и на этих цифрах мы, скорее всего, продержимся до конца декабря при соблюдении всех мер профилактики, которые у нас на сегодня в республике действуют. Это позволяет нам все-таки не вводить более жесткие ограничения, и мы стараемся от этого уходить и переходить именно на контроль плановый, чтобы все-таки наши жители и объекты соблюдали меры профилактики. Поэтому прогнозы здесь давать очень сложно, но еще раз повторяю, что если мы вот будем всего придерживаться — мы на этих цифрах пока еще останемся. И скорее всего, в начале года, если все массовые мероприятия будут проведены с соблюдением всех необходимых требований, все-таки мы не увидим какого-либо ухудшения заболеваемости в период новогодних каникул».



Также она посоветовала в обязательном порядке привиться от гриппа, так как он придет в любом случае.

Авдонина посоветовала в обязательном порядке привиться от гриппа, так как он придет в любом случае. Фото: nnews.nnov.ru

Отвечая на вопрос о том, спровоцирует ли турпоток в Татарстан на новогодние каникулы всплеск заболеваемости, замглавы Роспотребнадзора по РТ отметила, что он (поток) и не прекращался. Гости приезжали и летом, и осенью — и ухудшения эпидситуации не было.

— Поэтому мы не думаем, что какое-то будет изменение ситуации в худшую сторону, вот такое резкое. Да, понятно, что люди приезжают, все равно болеют в той или иной степени, необязательно коронавирусной инфекцией, поскольку все-таки ОРВИ у нас на сегодня гораздо больше регистрируется... Надеемся, что люди тоже будут с пониманием относиться — и на замечание, что нужно надеть маску, и на предложение измерить температуру, и на предложение соблюдать чистоту и не посещать массовые места... На сегодня все идет в штатном режиме, и я думаю, что все будет у нас в таком режиме продолжаться, — отметила Авдонина.

Дарья Пинегина