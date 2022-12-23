В Татарстане на разобщении находятся 550 классов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сегодняшний день в Татарстане на разобщении находятся 16 549 детей. Это 550 классов практически во всех муниципалитетах, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.



— В основном разобщение на 7-10 дней и при условии, что 20% детей отсутствует в данном классе либо школе, — уточнила она.

Всего с начала учебного года в Татарстане не допустили до занятий 10 858 детей и почти 2 тысячи педагогов. Они не прошли утренний фильтр, так как у них выявили симптомы инфекционных заболеваний, рассказал Любовь Авдонина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На этой неделе министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин заявил, что ни одной школы, закрытой из-за заболеваемости, в республике нет. Опасений эпидемиологическая ситуация у Минобрнауки РТ не вызывает — «школы будут работать, и учреждения дополнительного образования те мероприятия, которые запланированы, которые идут ежедневно, продолжат».

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Татьяна Демина