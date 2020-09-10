Под какими диагнозами в Татарстане прячется COVID-19?

Новая коронавирусная инфекция может скрываться в официальной статистике в том числе и в графе «острые инфекции верхних дыхательных путей»

Фото: Илья Репин

Официальная статистика заболеваемости населения Татарстана показала необъяснимый рост острых инфекций верхних дыхательных путей — наиболее ощутимо в июне 2020 года, чуть ли не вдвое, по сравнению с тем же месяцем годом ранее. «Реальное время» выяснило: совсем не исключено, что этот прирост дал «ковид». А значит, реальные цифры заболеваемости в республике могут быть куда выше, чем ежедневно оглашаемые скованным федеральными стандартами татарстанским Минздравом.

Нетипичный июнь

Аналитическая служба «Реального времени» изучила отчеты Татарстанстата по заболеваемости населения за первые полгода 2020 — и обнаружила странный подъем количества острых инфекций верхних дыхательных путей. Самый резкий скачок произошел в июне относительно того же периода 2019 и 2018 годов. Так, на экваторе нынешнего лета такими инфекциями болели 47 002 татарстанца, тогда как июнь-2019 показал 26 827 случаев, а июнь-2018 — и вовсе 23 608.

Правда, статистика за полугодие вполне благостная: роста заболеваемости за шесть месяцев в совокупности не обнаружено. Есть даже незначительное снижение — на 3,7 процентных пункта в абсолютных значениях и на 4,2 п.п. в пересчете на 100 тысяч человек. Всё дело в том, что в апреле и особенно мае заболеваемость была существенно ниже, чем в предыдущие годы. Это объясняется просто: пока люди сидели на самоизоляции, они и к докторам реже обращались (а значит, и в статистику не попадали), да и подхватывали всевозможные ОРВИ куда менее интенсивно, чем обычно. Много ли подхватишь, выходя только в магазин, соблюдая строжайший масочно-перчаточный режим?

Кстати, статистику снижения количества всех инфекций на рекордные 22% за полгода приводила еще в июле Любовь Авдонина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ. Тогда она говорила, что необходимость мыть руки, носить маски и самоизолироваться уменьшила заболеваемость кишечными инфекциями на 36%, энтеровирусными — на 30%, ветрянкой — на 25%, сальмонеллезом — на 14%, туберкулезом — на 12%.

Таким образом, даже почти 100%-ный июньский взлет заболеваемости инфекциями верхних дыхательных путей не смог сильно испортить общую статистическую картину полугодия. Но он вызывает вопрос: не «затесался» ли коронавирус, пик которого в Татарстане наблюдался незадолго до этого, в эту безобидную, на первый взгляд, графу?

«Высока вероятность того, что все-таки это был ковид»

Халит Хаертынов, главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по инфекционным болезням, в беседе с «Реальным временем» стопроцентно эту гипотезу подтверждать не стал, но утверждает, что, скорее всего, она верна:

— По-видимому, это так. Однозначно утверждать я этого не могу, но обычно подъем заболеваемости ОРВИ отмечается в холодное время года. Такой рост для мая или июня нелогичен. Он объясним в сентябре — октябре и необъясним для теплых месяцев года. С учетом того, что рост заболеваемости был отмечен как раз в период эпидемии коронавируса, скорее всего, он был связан именно с этой инфекцией. Потому что когда летом отмечается подъем заболеваемости ОРВИ, то сразу возникают сомнения в том, что это какие-то классические болезни. Высока вероятность того, что все-таки это был ковид.

Обычно подъем заболеваемости ОРВИ отмечается в холодное время года. Фото Олега Тихонова

По словам Халита Саубановича, обычное среднестатистическое лето скорее дает всплеск кишечных или природно-очаговых инфекций (например, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом), нежели острых респираторных заболеваний. Кстати, июньская статистика по кишечным инфекциям с неустановленным возбудителем прямо-таки радует глаз: всего 140 зарегистрированных случаев. В июне 2019 их было 549, а в 2018 году — 506. Благодарить за такое резкое улучшение, судя по всему, нужно закрытые точки общепита и общий «изоляционный фон» начала лета.

Как «шифруется» коронавирус?

Инфекционист объясняет, как коронавирус «зашифровывается» под остальные типы респираторных инфекций:



— Коронавирусная инфекция может протекать, с поражением верхних дыхательных путей, но без пневмонии, а может — с пневмонией. Поэтому в тех случаях, когда пневмонии нет и возбудитель не выделяется лабораторным способом, медики ставят диагноз ОРВИ. То есть в случае протекания коронавирусной инфекции в виде ОРВИ при отсутствии выделения возбудителя это и будет шифроваться как ОРВИ.

РНК вируса, по словам Хаертынова, выделяется далеко не во всех случаях заболевания. Диагностика коронавируса проводится методом ПЦР и методом компьютерной томографии. Но тонкости есть и здесь.

— Есть два варианта шифрования коронавирусной инфекции — первый, когда вирус выделяется, и тогда ставится диагноз «коронавирусная инфекция, подтвержденная выделением вируса». Второй вариант — когда диагноз ставится, но он неподтвержденный, без выделения вируса. Это происходит, когда есть клинические проявления (например, снижение сатурации или одышка), есть изменения на компьютерной томограмме, характерные для этой инфекции. В этом случае мы ставим коронавирусную инфекцию неподтвержденную.



И в этом нет никаких противоречий: дело в том, что стопроцентно подтвержденный диагноз COVID-19 медики могут поставить только если есть результаты лабораторных исследований. Только по клинической картине диагноз ставится в случае, например, гриппа и некоторых формах аденовирусных инфекций. Все остальные респираторно-вирусные заболевания, вызванные двумя сотнями разных возбудителей (в число которых входит и коронавирус) однозначно диагностируются только в лаборатории.

Диагностика коронавируса проводится методом ПЦР и методом компьютерной томографии. Фото gkb81.ru

Вирус исчезает к десятому дню заболевания

Диагноз, по словам инфекциониста, очень сложно однозначно поставить, если есть клинические проявления, но изменений на томограмме нет, а вирус в мазках не выделяется. Это вполне может быть COVID, протекающий в легкой респираторной форме — и тогда человек не попадает в провизорный госпиталь, не проходит ПЦР-тестов и с большой вероятностью попадет в ту самую графу, которая нас заинтересовала.

Под общим названием «острые инфекции верхних дыхательных путей» скрывается целый пласт симптоматических болезней — это все, что связано с насморком, заложенностью носа, болью в горле. В их числе — например, риниты, ринофарингиты, назофарингиты, ларингиты.

Решающее значение в диагностике для российских медиков имеет метод ПЦР. Он будет положительным с первых дней заболевания, в отличие от теста на антитела, которые начинают вырабатываться примерно на пятый день болезни. Правда, бывают и ложноотрицательные результаты ПЦР-теста. Халит Саубанович затруднился привести официальные цифры того, насколько часто возникают такие ошибки — есть разные данные, которые сильно колеблются от источника к источнику.

В большей степени такие тесты направлены на установление самого факта инфекционного заболевания у человека. Фото Максима Платонова

— А что касается определения антител, то оно имеет вспомогательное, не основное значение. В большей степени такие тесты направлены на установление самого факта инфекционного заболевания у человека. Есть разные классы антител. Есть иммуноглобулины класса М, и есть — класса G. Иммуноглобулины класса М вырабатываются первыми, и если эти антитела выявляются, это свидетельствует об острой фазе заболевания. А если процесс уже старый, прошло больше двух недель, то должны быть уже иммуноглобулины класса G, и это говорит о перенесенной инфекции.

Кстати, сам вирус, по словам доктора, исчезает у человека примерно к десятому дню заболевания, поэтому при нетяжелой форме заболевания примерно двух недель достаточно, чтобы человек полностью поправился.

С этим может быть связано, например, то, что антитела (в том числе и класса М) к «ковиду» у человека выявляются при анализе, а РНК вируса — уже нет. Он еще болеет, но уже в неактивной фазе, поэтому ПЦР-тест наличия вируса не показывает — а значит, и в коронавирусную статистику не попадает.