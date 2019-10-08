Яблоко от яблони: ФСБ поймала дочь отсидевшего за взятки заслуженного врача

В Казани по делу о взятке арестовали эксперта Роспотребнадзора Лилию Вазиеву, ее отец всего год назад вышел по УДО, уплатив штраф 15 млн рублей

В центре коррупционного скандала оказалось казанское кафе, владельцы которого заявили в ФСБ на противоправные действия санврача. В итоге после получения 120 тысяч рублей чекисты задержали главного специалиста-эксперта отдела гигиены питания Управления Роспотребнадзора по РТ Лилию Вазиеву. Суд водворил ее под домашний арест. Как выяснило «Реальное время», отец подозреваемой уже отмотал срок за взятки в 1,9 млн рублей.

Версия защиты: не взятка, а мошенничество



Эта история началась с жалобы санитарным врачам. О шумной работе кафе в центре Казани в Роспотребнадзор сообщили жильцы ближайших домов. Участие в проверке принимали сотрудники отдела гигиены питания. Как утверждают источники «Реального времени», по результатам проверки владельцев заведения предупредили — точку могут закрыть через суд, но можно и договориться.

По версии Следкома, именно главный специалист-эксперт Вазиева предложила «порешать вопрос» и озвучила сумму — 120 тысяч рублей. Однако информация об этом коррупционном предложении дошла до оперативников ФСБ. За владельцем и санврачом установили слежку. 4 октября неподалеку, на улице Овражной, в машине состоялась передача денег, после чего Вазиеву задержали.

Факт получения 120 тысяч рублей подозреваемая признает, но придерживается версии: хотела всего лишь взять деньги, потому что знала, что административное дело все равно придется закрыть — источником мешавшего людям шума оказалось не это кафе.

Уже в субботу 5 октября подозреваемая в получении взятки в крупном размере предстала перед Приволжским райсудом Казани. Фото Ирины Плотниковой

Впрочем, «административное расследование в отношении хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность в данном кафе, пока не завершено», сообщили «Реальному времени» в Управлении Роспотребнадзора по РТ. Однако специалист-эксперт Лилия Вазиева уже «отстранена от работы до получения результатов предварительного расследования».

В управлении Вазиева — с 2005 года. В июле 2019-го вернулась из отпуска по уходу за ребенком. На вопрос о характеристике попавшей в дело сотрудницы, ее руководство отвечает одной фразой: «Нареканий по работе не имеет».

Между тем уже в субботу 5 октября подозреваемая в получении взятки в крупном размере предстала перед Приволжским райсудом Казани. В его пресс-службе «Реальному времени» сообщили: следователь четвертого отдела Следкома по РТ Ильсур Сабирзянов просил отправить 37-летнюю Лилию Вазиеву в СИЗО, но суд избрал ей домашний арест до 4 декабря.

Адвокат фигурантки общаться с журналистом не стала.

Заслуженный врач-взяточник уже на свободе

Примечательна эта история еще и тем, что первый крупный коррупционный скандал в подразделении санитарного ведомства был связан с отцом Вазиевой — заведующим отдела физических факторов Центра гигиены и эпидемиологии РТ, заслуженным врачом республики Ильдаром Вазиевым. Его разработкой в 2014-м году также занимались оперативники ФСБ.

Напомним, Вазиева задержали 5 лет назад после получения 200 тысяч рублей от соучредителя фирмы «Эталонстройсвязь» — за беспрепятственную выдачу 25 санитарно-эпидемиологических заключений на размещение объектов сотовой связи в Татарстане. Позже обвинение настаивало: всего за два года по той же схеме этот санитарный врач получил 1,9 млн рублей взятками в обмен на «добро» объектам «Вымпелкома», «МТС» и «МегаФона». А еще 2,8 млн рублей обманом получил от директора ООО «Генпроект Н» за такие же экспертные заключения.

Вазиева задержали 5 лет назад после получения 200 тысяч рублей от соучредителя фирмы «Эталонстройсвязь» — за беспрепятственную выдачу 25 санитарно-эпидемиологических заключений на размещение объектов сотовой связи в Татарстане. Фото Ирины Плотниковой

В декабре 2015-го Советский суд Казани приговорил не признавшего вину Ильдара Вазиева к 6,5 года колонии со штрафом в 28,5 млн рублей (15-кратный размер взятки). Позже Верховный суд Татарстана в кассации признал осужденного невиновным в мошенничестве и скостил ему уголовный штраф за взятку до 15,2 млн рублей. Примечательно, что всю эту сумму врач смог погасить, едва оказавшись за решеткой, и 30 ноября 2018 года — почти на год раньше срока — вышел на свободу по решению Приволжского суда Казани.

Заметим, что в ходе следствия у чиновника в белом халате с официальной зарплатой 40 тыс. рублей арестовали шесть банковских счетов, три дома с участками и две иномарки. Суду свое благосостояние обвиняемый пояснял выгодным вложением в валюту и гонорарами тамады и баяниста на свадьбах — в свободное от основной работы время.

На сайте регионального Управления Роспотребнадзора все еще можно найти устаревшую информацию об Ильдаре Вазиеве, как заведующем отдела. Есть там новости и о его дочке — о благодарности руководителя Роспотребнадзора за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период подготовке и проведения Кубка конфедерации FIFA 2017.

Силовики не исключают появления новых эпизодов в деле «папиной дочки».