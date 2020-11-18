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Роспотребнадзор Татарстана — студентам: «Учеба будет продолжаться в обычном формате»

12:13, 18.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 13
Роспотребнадзор Татарстана — студентам: «Учеба будет продолжаться в обычном формате»
Фото: kpfu.ru

Как студенты потребовали дистанта…

Много шуму накануне наделало видеообращение студентов казанских вузов — они высказались за переход на дистанционное обучение. В минутном видео несколько студентов рассказали о своих опасениях насчет очного обучения в период осенних пиков заболеваемости. Звучат следующие фразы:

  • «У нас была пара с преподавателем, который на следующий день ушел на больничный. Через три дня мы узнали, что у него коронавирус»;
  • «На потоковую лекцию приходит около 100 человек, а перед этим все эти люди толпятся около двери»;
  • «Мой пожилой преподаватель считает, что никакой пандемии нет. И я не знаю, что это: маразм или отрицание проблемы?»;
  • «Мы продолжаем ходить в универ и ставить под угрозу жизни друзей и родственников. Вы собираетесь перевести нас на дистант, когда уже будет слишком поздно?».

Напомним, по официальным данным, озвученным сегодня утром, всего с начала учебного года было 158 очагов — это 40 заболевших школьников, 37 студентов и 81 педагог. Сейчас под наблюдением остаются 17 очагов в учебных заведениях всех уровней.

Ролик собрал небольшое количество просмотров, однако посыл студентов был мощно растиражирован республиканскими СМИ — на какое-то время это вывело новость об обращении в региональный топ «Яндекса». В руководстве КФУ еще накануне открестились от причастности к ролику. Пресс-служба вуза заявила, что студенческое издание COLORIT, опубликовавшее ролик, не имеет отношения к вузу и не поддерживается им. Медиаресурс зарождался на базе КФУ, но спустя время стал независимым студенческим СМИ. «Поэтому считаем неприемлемым упоминание КФУ в контексте данного видео», — добавили в пресс-службе вуза.

…и что им ответил Роспотребнадзор

Сегодня утром последовал ответ от Управления Роспотребнадзора по Татарстану — ролик подробно прокомментировала замглавы ведомства Любовь Авдонина. Позиция ведомства такова: на сегодня достаточно уже введенных ограничительных мер, переводить вузы на дистант никто не собирается.

— Тот ролик, который записали студенты, не знаю, какого факультета, института, «безымянные герои», они почему-то дистанционное обучение считают единственной мерой, которая может снизить заболеваемость. К сожалению, это не так. Мы неоднократно говорили, что у нас есть другие меры профилактики, более эффективные, чем дистанционное обучение. […] Более того, дистанционное обучение подразумевает обучение на дому, и тут вопрос о том, чем будут заниматься студенты в это время. Те, которые относятся к учебе трепетно, — они, возможно, будут заниматься. Остальные — есть риск, что они будут посещать те же общественные места, кафе, — возразила Авдонина.

Авторам же ролика и другим «наиболее активным студентам» Авдонина посоветовала снимать видео о том, как правильно носить маску или соблюдать социальную дистанцию, или же «вживую» следить, чтобы студенты не толпились в аудиториях и не курили за углом института, «собираясь группами и без масок».

Авдонина добавила, что ведомство намерено провести масштабную проверку вузов и средних специальных учебных заведений подобно тому, как сейчас проверяют школы и ТЦ, «но в более прицельном масштабе».

— И мы посмотрим, насколько меры профилактики соблюдаются не только администрацией вузов, которые делают все возможное, но и студентами в том числе. На сегодня постановлением главного государственного санврача нам даны дополнительные полномочия в части составления протоколов на физических лиц. И если будут факты отсутствия масок у студентов данных учебных заведений, то меры будут и к тем нарушителям, — пригрозила она.

Студенты: «Качеством образования можно пренебречь, когда речь идет о здоровье»

Впрочем, у авторов ролика также нашлись возражения на критику Роспотребнадзора.

— Мы понимаем, что у дистанта много минусов. Можно бесконечно проводить риторику, что начнется дистант и студенты побегут тусоваться по общественным местам. […] Давайте смотреть правде в глаза — очень много студентов в целом редко куда-то ходят, в таких условиях тем более. Кто-то живет с пожилыми родителями или родственниками. Да, соблюдение изоляции остается на совести каждого. Но это огромное снижение рисков. […] Даже качеством образования можно пренебречь, когда речь идет о здоровье, — заявил «Реальному времени» руководитель студенческого СМИ COLORIT и один из авторов нашумевшего ролика Илья Бруяко.

Бруяко добавил, что та же термометрия на входе, по его мнению, работает не самым эффективным образом. «Чтобы измерить температуру, все эти студенты в час пик толпятся в дверях. А это десятки людей одновременно. Или вы предлагаете в -10 градусов стоять в очереди на улице, чтобы не создавать столпотворение?» — заявил он.

К анонсированной Роспотребнадзором проверке вузов Бруяко также отнесся скептически. «Они говорят, что им дано право составлять протоколы на физлиц, но это возможно только во время проверки. Мы все знаем, как это делается в России. Проверка? Давайте на пару дней сделаем вид, что мы все соблюдаем и у нас все хорошо», — ответил он.

Также Бруяко добавил, что в том же КФУ отдельные группы все же переходят на дистант. Ранее КФУ через СМИ также сообщал, что в вузе введена «гибридная форма обучения» — где это возможно, пары проводятся удаленно. «В ряде институтов около 40% учебных групп уже воспользовались такой возможностью», — сообщала пресс-служба вуза. Однако общего решения о дистанте в вузе не принимали — заявили, что этот вопрос нужно сначала проработать с Роспотребнадзором.

Александр Артемьев
ОбществоОбразованиеМедицина Татарстан Управление Роспотребнадзора по Республике ТатарстанАвдонина Любовь Геннадьевна
комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 18 ноя
    Неужели еще кто-то верит официальной статистике по ковиду в РТ???
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  • Анонимно 18 ноя
    не дождетесь халявы, студентики)))
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    Анонимно 18 ноя
    Вот именно. Хитрые такие - прикрываются ковидом) даже среди школьников заболевших больше
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  • Анонимно 18 ноя
    «Мой пожилой преподаватель считает, что никакой пандемии нет. И я не знаю, что это: маразм или отрицание проблемы?»;
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/194337-rospotrebnadzor-ne-nameren-vvodit-distant-v-vuzah-kazani - ахахаххаххаха
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  • Анонимно 18 ноя
    Всем же ясно, что студенты хотят отдохнуть, домой - кто иногородний
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  • Анонимно 18 ноя
    Все говорят, по официальным данным всё хорошо. Какие ещё официальные данные??? Никто же уже не верит в официальные данные!!! Посмотрите поликлиники - они переполнены, больницы - не принимают.... Вот где официальные данные
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    Анонимно 18 ноя
    И что?
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  • Анонимно 18 ноя
    Все это ради хайпа
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  • Анонимно 18 ноя
    бесят комменты выше "студенты не хотят учиться". Мы болеть не хотим, родственников под удар подставлять, сидеть в небольшой аудитории кучей людей и полагать, что нас всех спасет термометрия и маски. дистанционное образование не равно безделье, говорю это как студент с опыытом, точно так же лекции онлайн проводятся, выдаются задания, проводятся тестрирования. Списывание? - Оно и в оффлайне было, как будто люди не слышали про всякие микронаушники и т д. Самое неприятное, что говорят, будто студенты по кафе пойдут, торговым центром. Мы что, скот?Нам пастись где-то нужно? Мы спокойно будем заниматься дома, ведь занятия на дистанте никто не отменял. Те, кто бездельничают на дистанте и в оффлайне работать не будут, им нет разницы, что в аудитории сидеть, что в кафе, что дома. Но таких меньшинство! Спасите осознанных людей, старательные ребята и на дистанте свои знания получат, это БЕЗОПАСНЕЕ. Здоровье важнее! Роспотребнадзор РФ заявил, что заражение вирусом до конца не изучено, поэтому дал рекомендации к дистанту. Но в РТ конечно все "под контролем". А то, что в поликлинике мне даже диагноз не поставили, просто сказали пить арбидол и кушать витаминки, это норма. Что тест берут не по правилам, а тупо чуть ниже носа ушной палочкой и возле зубов, при этом медсестра даже не в защитном костюме - это тоже норма. под контролем. блин,
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    Анонимно 18 ноя
    может вы и живете со стариками, но в большинстве своем студенты живут друг с другом - либо в общаге, либо квартиры снимают. Никакой опасности взрослым не несут. Про кафе и тц - тут я с вами согласен, вряд ли из-за дистанционки зачастите, скорее разъедитесь по домам - и вот тут, как раз и будет опасность вашим родным - привезете им подарочек. Так что удаленная учеба, возможно, принесет больше вреда и всплеск заражаемости.
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    Анонимно 19 ноя
    каво, говорю как студент, через нас проходит сотни людей, кто-то в масках, кто-то без. Как ты думаешь, если я заболею, а через меня проходят сотни людей в день, а учимся мы каждый день, то сколько я смогу заразить?
    Если дальше рассуждать, то когда был дистанс, нас грузили работой, что мама не горюй. Одни только конспекты по 20 страниц тема, а это только один предмет.
    Дальше думайте сами.
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  • Анонимно 18 ноя
    Студенты болеют в общежитиях. Какие там маски??? Никакой изоляции нет. И больные и здоровые живут в одних и тех же комнатах. Это нормально по мнению Роспетробнадзора
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  • Анонимно 20 ноя
    Субъективное мнение преподавателя.Я тоже считаю,что дистанционное обучение в настоящее время -единственно правильное решение.Не только студенты беспокоятся относительно своего здоровья.Многие преподаватели либо имеют "букет" болячек, либо в возрасте.Т.е. все находятся в зоне повышенного риска (кстати по мнению Роспотребнадзора).Сейчас в Вузах болеют не только студенты, но и преподаватели.Высшее образование-это не непрерывное производство оборонного значения.Те студенты, которые хотят учиться будут учиться и в дистанционном режиме, ну а тем которым ничего не надо так и будут "отдыхать".Не понимаю и даже осуждаю Авдонину, которая зная о серьезнейшей обстановке в республике, ничего не делает для того чтобы хоть немного защитить население.
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