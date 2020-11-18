Роспотребнадзор Татарстана — студентам: «Учеба будет продолжаться в обычном формате»

Как студенты потребовали дистанта…

Много шуму накануне наделало видеообращение студентов казанских вузов — они высказались за переход на дистанционное обучение. В минутном видео несколько студентов рассказали о своих опасениях насчет очного обучения в период осенних пиков заболеваемости. Звучат следующие фразы:

«У нас была пара с преподавателем, который на следующий день ушел на больничный. Через три дня мы узнали, что у него коронавирус»;

«На потоковую лекцию приходит около 100 человек, а перед этим все эти люди толпятся около двери»;

«Мой пожилой преподаватель считает, что никакой пандемии нет. И я не знаю, что это: маразм или отрицание проблемы?»;

«Мы продолжаем ходить в универ и ставить под угрозу жизни друзей и родственников. Вы собираетесь перевести нас на дистант, когда уже будет слишком поздно?».

Напомним, по официальным данным, озвученным сегодня утром, всего с начала учебного года было 158 очагов — это 40 заболевших школьников, 37 студентов и 81 педагог. Сейчас под наблюдением остаются 17 очагов в учебных заведениях всех уровней.

Ролик собрал небольшое количество просмотров, однако посыл студентов был мощно растиражирован республиканскими СМИ — на какое-то время это вывело новость об обращении в региональный топ «Яндекса». В руководстве КФУ еще накануне открестились от причастности к ролику. Пресс-служба вуза заявила, что студенческое издание COLORIT, опубликовавшее ролик, не имеет отношения к вузу и не поддерживается им. Медиаресурс зарождался на базе КФУ, но спустя время стал независимым студенческим СМИ. «Поэтому считаем неприемлемым упоминание КФУ в контексте данного видео», — добавили в пресс-службе вуза.

…и что им ответил Роспотребнадзор

Сегодня утром последовал ответ от Управления Роспотребнадзора по Татарстану — ролик подробно прокомментировала замглавы ведомства Любовь Авдонина. Позиция ведомства такова: на сегодня достаточно уже введенных ограничительных мер, переводить вузы на дистант никто не собирается.

— Тот ролик, который записали студенты, не знаю, какого факультета, института, «безымянные герои», они почему-то дистанционное обучение считают единственной мерой, которая может снизить заболеваемость. К сожалению, это не так. Мы неоднократно говорили, что у нас есть другие меры профилактики, более эффективные, чем дистанционное обучение. […] Более того, дистанционное обучение подразумевает обучение на дому, и тут вопрос о том, чем будут заниматься студенты в это время. Те, которые относятся к учебе трепетно, — они, возможно, будут заниматься. Остальные — есть риск, что они будут посещать те же общественные места, кафе, — возразила Авдонина.

Авторам же ролика и другим «наиболее активным студентам» Авдонина посоветовала снимать видео о том, как правильно носить маску или соблюдать социальную дистанцию, или же «вживую» следить, чтобы студенты не толпились в аудиториях и не курили за углом института, «собираясь группами и без масок».

Авдонина добавила, что ведомство намерено провести масштабную проверку вузов и средних специальных учебных заведений подобно тому, как сейчас проверяют школы и ТЦ, «но в более прицельном масштабе».

— И мы посмотрим, насколько меры профилактики соблюдаются не только администрацией вузов, которые делают все возможное, но и студентами в том числе. На сегодня постановлением главного государственного санврача нам даны дополнительные полномочия в части составления протоколов на физических лиц. И если будут факты отсутствия масок у студентов данных учебных заведений, то меры будут и к тем нарушителям, — пригрозила она.

Студенты: «Качеством образования можно пренебречь, когда речь идет о здоровье»

Впрочем, у авторов ролика также нашлись возражения на критику Роспотребнадзора.

— Мы понимаем, что у дистанта много минусов. Можно бесконечно проводить риторику, что начнется дистант и студенты побегут тусоваться по общественным местам. […] Давайте смотреть правде в глаза — очень много студентов в целом редко куда-то ходят, в таких условиях тем более. Кто-то живет с пожилыми родителями или родственниками. Да, соблюдение изоляции остается на совести каждого. Но это огромное снижение рисков. […] Даже качеством образования можно пренебречь, когда речь идет о здоровье, — заявил «Реальному времени» руководитель студенческого СМИ COLORIT и один из авторов нашумевшего ролика Илья Бруяко.

Бруяко добавил, что та же термометрия на входе, по его мнению, работает не самым эффективным образом. «Чтобы измерить температуру, все эти студенты в час пик толпятся в дверях. А это десятки людей одновременно. Или вы предлагаете в -10 градусов стоять в очереди на улице, чтобы не создавать столпотворение?» — заявил он.

К анонсированной Роспотребнадзором проверке вузов Бруяко также отнесся скептически. «Они говорят, что им дано право составлять протоколы на физлиц, но это возможно только во время проверки. Мы все знаем, как это делается в России. Проверка? Давайте на пару дней сделаем вид, что мы все соблюдаем и у нас все хорошо», — ответил он.

Также Бруяко добавил, что в том же КФУ отдельные группы все же переходят на дистант. Ранее КФУ через СМИ также сообщал, что в вузе введена «гибридная форма обучения» — где это возможно, пары проводятся удаленно. «В ряде институтов около 40% учебных групп уже воспользовались такой возможностью», — сообщала пресс-служба вуза. Однако общего решения о дистанте в вузе не принимали — заявили, что этот вопрос нужно сначала проработать с Роспотребнадзором.

Александр Артемьев