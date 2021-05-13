«Деревеньку» сгубили дикие утки?

Нарушение ветеринарных правил обошлось птицекомлексу «Лаишевский» как минимум в 100 млн рублей

Как стало известно «Реальному времени», птицекомплексу «Лаишевский» в одноименном районе, где в мае 2017 года разразилась эпидемия птичьего гриппа, в результате которой было уничтожено все поголовье кур и другие продукты птицеводства и корма, вменили длительные нарушения ветеринарных правил в 2016—2017 годах. Решение арбитража на 23 листах по сути является обвинительным заключением для хозяйства. «Лаишевский», который бился за размер ущерба, полагая, что ему недосчитали 50 млн рублей, в итоге оказался вообще лишен компенсации.

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Татарстанский арбитраж в рамках повторного рассмотрения иска птицекомплекса «Лаишевский» к главному управлению ветеринарии кабмина РТ о компенсации ущерба за сожженых из-за эпидемии кур вынес сенсационное решение. 12—24 мая 2017 года в этом хозяйстве — на тот момент одном из самых крупных в республике, работавшем под брендом «Деревенька» — из-за «птичьего гриппа» были уничтожены все 450 тыс. несушек, яйца и другие продукты животноводства.

В таких случаях государство компенсирует хозяйствам потери. Но татарстанские ветеринары придерживались мнения, что владельцы «Лаишевского», супруги Пашкеевы из Омска, не могут рассчитывать на возмещение ущерба. Суд признавал обратное, и по сути спор свелся лишь к размеру убытков, которые с 148 млн рублей в итоге снизились до 99 млн.



Кассация в конце прошлого года рекомендовала нижестоящим инстанциям выяснить, не имела ли место в этом случае «грубая неосторожность потерпевшего». И вот итог «вердикт» татарстанского арбитража: в иске отказать полностью. «Реальное время» изучило полный текст решения Фемиды на 23 листах.

Татарстанский арбитраж вынес сенсационное решение: в иске птицекомплексу «Лаишевский» отказать полностью. Фото: Максим Платонов

В возмещении вреда может быть отказано

Федеральный закон не установил зависимость выплаты компенсации собственникам и иным владельцам за отчужденное имущество от соблюдения ими ветеринарных норм и правил, говорится в решении суда. В то же время в судебном документе содержится отсылка к статье 1083 ГК РФ, согласно которой права владельцев животных и продукции животноводства на возмещение ущерба в результате их уничтожения по причине эпидемии «могут быть ограничены». В частности, при грубой неосторожности размер компенсации должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть и вовсе отказано.

В то же время прямо сказано, что «вопрос о том, является ли неосторожность потерпевшего грубой небрежностью или простой неосмотрительностью, не влияющей на размер компенсации, разрешается в каждом случае судом с учетом конкретных обстоятельств».

Разрослись кустарники, где гнездились птицы

При новом рассмотрении дела к участию в деле в качестве третьего лица было привлечено Управление Россельхознадзора по РТ. В результате в суде были озвучены такие данные: 10 мая 2017 года (в разгар эпидемии) Россельхознадзор наведался в птицекомлекс «Лаишевский» с проверкой и нашел там нарушения как ветеринарных правил, так и по борьбе с гриппом птиц (были утверждены приказом Министерства сельского хозяйства РФ еще в 2006 году).

Так, въездной дезбарьер хотя и был наполнен дезинфицирующим раствором, в холодное время года последний не подогревался. Общий санитарный пропускник вообще не был предусмотрен. На территории птицекомплекса были замечены голуби и воробьи. Больше всего их скопилось в районе кормового цеха. Сама птицефабрика была замусорена строительными отходами. Кроме того, на ее территории было много деревьев и кустарников.

17 мая птицекомплексу выдали предписание: все исправить. Вместе с тем за выявленные нарушение было решено его оштрафовать. Фото ko-ko.ru

Последние разрослись возле каждого пустого, находящегося на консервации помещения. За восемью блокированными залами территория также заросла многолетними сорняками, где гнездились водоплавающие и прочие дикие пернатые. Дороги не были промаркированы по принципу «чистые — грязные», не было типовых пометохранилищ. Проверяющие сделали вывод, что за последние 810 лет птичий помет практически никуда не вывозился. Зачастую вместе с ним выбрасывались остатки скорлупы куриных яиц. Задние навозные ворота не были оснащены дезбарьером, а корма не подвергались термической или химической обработке.

Кроме того, руководству «Лаишевского» вменили в вину то, что оно своевременно не проинформировало ветеринарную службу о том, что начиная с 3 мая, здесь с каждым днем гибло все больше птиц. 17 мая птицекомплексу выдали предписание: все исправить. Вместе с тем за выявленные нарушение было решено его оштрафовать. Но предприятию Пашкеевых удалось оспорить постановление Управления Россельхознадзора о привлечении к административной ответственности в арбитраже.

«Компромат» от Россельхознадзора

Впрочем, в последнем решении этому дана любопытная оценка. В нем отмечается, что претензии Управления Россельхознадзора к птицекомплексу «Лаишевский» предметом рассмотрения арбитражных судов не были. Поэтому, вопреки доводам предприятия Пашкеевых, то «отказное» решение по штрафу «не свидетельствует об отсутствии вины общества в нарушении ветеринарно-санитарных правил».

К тому же, это обстоятельство все же нашло отражение в решении судов общей юрисдикции. В частности, при рассмотрении в Лаишевском райсуде иска Управления Россельхознадзора к птицекомлексу с требованием уничтожить корма (26 сентября 2017 года это заявление было удовлетворено в полном объеме и решение «устояло» в последующих судебных инстанциях).

Первоначально вирус птичьего гриппа был выявлен именно в корме, после чего начался массовый падеж несушек. Фото: ko-ko.ru

Тогда был оглашен акт проверки от 2 июня 2017 года, проведенной в связи с карантином по птичьему гриппу. В нем были упомянуты практически все ранее перечисленные изъяны. На этот раз доступ дикой птицы на территорию предприятия, в том числе в помещения кормоцеха, подтверждался фотоснимками. За то, что скрыли внезапный падеж птицы 3—7 мая, были оштрафованы директор и ветврач.

К ветеринарным правилам относились пренебрежительно

В решении суда говорится о том, что материалы административных дел, возбужденных по результатам внеплановой выездной проверки птицекомплекса, подтверждают тот факт, что на предприятии пренебрежительно относились к ветеринарно-санитарным правилам. Первоначально вирус птичьего гриппа был выявлен именно в корме, после чего начался массовый падеж несушек. Лабораторные исследования проб кормовой смеси в двух случаях из семи показали присутствие птичьего гриппа. Иначе говоря, корм был загрязнен.

9 мая 2017 года на территории птицеводческого предприятия были отловлены два голубя. Пробы (смывы из трахеи и клоаки) были отправлены в Центр гигиены и эпидемиологии РТ для лабораторных исследований. У дикой птицы нашли все тот же ген возбудителя птичьего гриппа типа А. Птицекомлекс пытался возражать: у него были заключены договоры на ветеринарное обслуживание, а это предполагает постоянный контроль. Однако главное управление ветеринарии напомнило, что еще 10 декабря 2016 года письмом уведомило «Лаишевский» о том, что нужно принять меры, чтобы не допустить заноса возбудителя инфекции. Для опасений были основания.

По данным Управления Роспотребнадзора по РТ в первых числах декабря 2016 года вирус гриппа А был диагностирован у диких уток, в том числе на территории Лаишевского района. Считается, что, несмотря на это, птицекомлекс никаких мер не предпринял. Также по оценке суда он не представил достаточных доказательств того, что постоянного мониторинга домашней птицы, содержащейся на предприятии (в том числе той, которая продавалась в другие районы республики), а также продукции и кормов против птичьего гриппа. В суд были представлены лабораторные исследования от 25 апреля и 7 мая. Однако суд посчитал, что это делалось «только лишь с целью выяснения причин падежа».

Пробы (смывы из трахеи и клоаки) были отправлены в Центр гигиены и эпидемиологии РТ для лабораторных исследований. У дикой птицы нашли все тот же ген возбудителя птичьего гриппа типа А. Фото: Максим Платонов

Ущерб возник по вине самого истца

Суд отметил «длительный характер и выраженность нарушений», допущенных птицекомплексом в 2016—2017 годах. И констатировал, что «Лаишевский» не принимал обязательных мер для биологической защиты птицефабрики. Это и привело к возникновению очага птичьего гриппа на территории предприятия.

В итоге татарстанский арбитраж пришел к выводу, что ущерб возник по вине самого птицекомплекса. А несоблюдение «Лаишевским» ветеринарных правил и пренебрежительное отношение к своим обязанностям свидетельствуют уже о «грубой неосторожности, что исключает возможность безусловного возмещения вреда». При таких обстоятельствах иск птицекомлпекса, все поголовье несушек которого, а также яйца и другие продукты птицеводства были преданы огню, удовлетворению не подлежит.

Впрочем, у супругов Пашкеевых еще есть возможность оспорить это решение. В свою очередь, в Главном управлении ветеринарии КМ РТ «Реальному времени» вчера сообщили, что оно «согласно с решением Арбитржного суда РТ, считает его законным и обоснованным и не нарушающим права и законные интересы ООО «Птицекомплекс «Лаишевский». «Наличие грубой неосторожности в действиях ООО «Птицекомплекс «Лаишевский», выразившейся в допущении множественных нарушений ветеринарных правил, которые повлекли за собой возникновение очага высокопатогенного гриппа птиц на территории принадлежащего ему предприятия , а также на отдельных территориях Татарстана (Рыбно-Слободской, Нурлатский, Ютазинский районы и Советский район Казани), является достаточным правовым основанием для принятия решения об отказе в возмещении ущерба обществу», — говорится в ответе нашему изданию.