Марина Патяшина: «Лишь после нашего обращения с иском правила продажи поменяли»

Как команда главного санврача Татарстана судилась с «Золотым яблоком» и StandUp Club Kazan

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Более 127 млн рублей смогли отсудить татарстанцы за некачественные товары в минувшем году, из них 4 млн — за моральный вред. Содействие оказали специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ, которые заодно помогли вернуть в русло закона екатеринбургскую сеть парфюмерии и косметики и популярный казанский развлекательный клуб. Кроме того, с участием эпидемиологов в республике сняли с прилавков в два раза больше, чем годом ранее, некачественной и небезопасной пищевой продукции — более 47 тонн. Подробнее о мониторинге продовольствия, эпидситуации со взрывным ростом кори и коклюша, а также о нарушениях бизнеса рассказали в ходе итоговой коллегии ведомства.



Вспышка кори и коклюша



В Татарстане в минувшем году выявили 77 373 случая инфекционных заболеваний, или на 11,4% больше, чем годом ранее. Это без учета гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний. В целом же инфекционных и паразитарных заболеваний было меньше — 806 334 случая (-21%). Данные озвучила сегодня в ходе своего доклада глава татарстанского Управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Как оказалось, возросла заболеваемость корью — в 147 раз, коклюшем — в 137,1 раза, гриппом — в 4,5 раза, скарлатиной — в 2,2 раза, хроническими вирусными гепатитами — на 79,7%, чесоткой — на 70%, ОКИ (острыми кишечными инфекциями) неустановленной этиологии — на 43,8%, острым гепатитом А — на 66,6%, инфекционным мононуклеозом — на 34,5%, ОКИ установленной этиологии — на 23,8%, сифилисом — на 20,2%, ГЛПС — на 15,9%.

Как оказалось, возросла заболеваемость корью — в 147 раз, коклюшем — в 137,1 раза. realnoevremya.ru/ Василя Ширшова

— Особый резонанс вызвал рост коклюша и кори. Это, конечно, связано и с очередным циклическим подъемом, который наблюдался по всей стране, — пояснила глава управления. — Заболеваемость коклюшем в 10 раз превысила среднемноголетний уровень. Почти каждый второй заболевший — это школьник от 7 до 14 лет. При этом национальным календарем не предусмотрена ревакцинация школьников против коклюша, но с целью стабилизации ситуации в республике проведена ревакцинация более 30 тысяч школьников.

Осложнение ситуации по кори, по ее словам, вызвано завозом инфекции из ближнего зарубежья. В рамках подчищающей иммунизации привили 21 тысячу человек, в том числе 12 тысяч мигрантов. Позднее привили еще более 35 тысяч трудовых мигрантов. Во избежание групповых очагов вакцинировали 70% контактных лиц. Однако девять организаций не обеспечили достаточную вакцинацию сотрудников при выявлении очага кори, посетовала Марина Патяшина, это казанское ООО «Алекс Фитнес», КНИТУ им. Туполева, детский центр Монтессори «Ника» ИП Гилязова (Набережные Челны) и другие.



Осложнение ситуации по кори, по ее словам, вызвано завозом инфекции из ближнего зарубежья. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

С отступлением коронавируса вернул свои лидирующие позиции грипп. Однако, как показали обследования, на его долю в общей структуре ОРВИ приходится лишь 19%. «И в этом снова вина ковида, ведь он стал нашим постоянным спутником», — добавила докладчик.

В Татарстане продолжился цикличный подъем заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Ранняя весна, жаркое лето способствовали частым выездам татарстанцев на природу и, как следствие, заражению мышиной лихорадкой.

Каждый пятый водоисточник не отвечает санитарным требованиям

Значимую роль для здоровья населения имеет качество питьевой воды, а оно в Татарстане в последние годы сильно не меняется, оставаясь на уровне ниже среднероссийских показателей. Роспотребнадзор создал специальный ресурс (питьеваявода.рус), где граждане могут узнать о качестве воды в своем доме или районе.

Реализуется федеральная программа «Чистая вода», качество водоснабжения улучшилось в городе Нурлате, в пгт Алексеевское и Тукаевском районе. При этом источники водоснабжения важно содержать в надлежащем состоянии.

— К сожалению, в республике каждый пятый водоисточник не отвечает санитарным требованиям, — отметила Марина Патяшина. — Ситуация с обустройством подземных источников водоснабжения меняется крайне медленно. За последние годы доля источников, не отвечающих санитарным правилам, снизилась, но незначительно — с 24% до 17%. За все эти годы совсем не изменилась ситуация в Муслюмовском районе, где по-прежнему все источники не соответствуют санитарным правилам.

«К сожалению, в республике каждый пятый водоисточник не отвечает санитарным требованиям», — отметила Марина Патяшина. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Неэффективную очистку сточных вод выявили на четырех из 22 биологических очистных сооружений, сбрасывающих стоки в черте населенных пунктов.

Продолжается работа по установлению санитарно-защитных зон предприятий. Решения приняли еще для 133 объектов, но на сегодня СЗЗ установлены только для 49% предприятий, а в ЕГРН сведения внесены только по 62% из них. На особом контроле установление СЗЗ на производствах 1-го и 2-го класса опасности, но лишь 55% из них имеют решения по зонам. Беспокойство эпидемиологов вызывают объекты 1-го и 2-го класса опасности, для которых еще даже не разработаны проекты СЗЗ. Среди них четыре полигона ТКО и три предприятия по утилизации отходов. Глав предприятий призвали усилить эту работу и напомнили, что по закону зоны должны быть установлены до 1 января 2025 года.

На сегодня СЗЗ установлены только для 49% предприятий. realnoevremya.ru/ Василя Ширшова

С прилавков сняли свыше 47 тонн небезопасных продуктов

На особом контроле качество пищевых продуктов. Лабораторно исследовали более 81 тысячи проб продукции, половину которых изучили на микробиологические показатели безопасности, 3,4% не соответствовали норме. Чаще всего находили микробов, например, в овощах или выпечке, в том числе в цехах и заведениях общепита, реализующих продукцию через торговые сети, а также в мясной и молочной продукции.

В 23 пробах выявили пестициды, в 52% случаев это были импортные продукты. «Так, незаявленные пестициды были обнаружены в образцах китайского чая, турецких грушах, лимонах, перцах, российских томатах и свекле в ряде крупных торговых сетей», — уточнила спикер. Всего из оборота изъяли более 47 тонн некачественной и небезопасной продукции, или в два раза больше, чем годом ранее.

На особом контроле у эпидемиологов качество пищевых продуктов. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Под пристальным вниманием была и сфальсифицированная молочная продукция. Проверяющие выявили 14 подделок молочки с использованием пальмового масла, в девяти случаях это были ввезенные в республику продукты. Кроме того, в 36 случаях ненастоящие сыры и сливочное масло продавали как продукцию татарстанских предприятий (из них три действующих и пять «призраков»). Материалы направлены в суды.

Проверяя питание школьников, эпидемиологи исследовали все бесплатные горячие обеды в учебных заведениях. В прошлом году инспекторы реже выявляли учреждения, где еду подавали остывшей или уменьшенными порциями и где находили кишечную палочку и стафилококк.

Актуальной остается проблема детского ожирения. Рост заболевания среди ребят до 14 лет наметился в 26 районах, а среди подростков — в 25 муниципалитетах. Беспокоят специалистов и нарушения в поставках питания в детские учреждения. Руководители последних должны извещать эпидемиологов о таких случаях, и в этом году надзорный орган впервые с 2018 года получил первые уведомления. В результате продукцию вернули поставщикам.

В 23 пробах выявили пестициды, в 52% случаев это были импортные продукты. realnoevremya.ru/ Василя Ширшова

Татарстанцы отсудили 127 млн рублей за некачественные товары

Речь зашла о профессиональных заболеваниях татарстанцев. Оказалось, что 44% населения республики работают во вредных условиях. Как результат, выявлено 267 случаев профессиональных заболеваний за год. «Наиболее высокие уровни профессиональной заболеваемости наблюдаются среди работников литейного производства КАМАЗа, Казанского вертолетного завода и Казанского авиационного завода». Несмотря на равные условия труда, фиксируют разное количество профзаболеваний и среди аграриев.

За год специалисты управления получили более 11 тысяч заявлений, почти треть из них — в электронном виде. По 9% был получен отказ. Плановые проверки эпидемиологи могли проводить только в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого риска здоровью. Речь о 9,5 тысячи организаций. Но поскольку был установлен запрет на проверки, сотрудники службы смогли планово проверить лишь чуть более тысяч из них, а в остальных 8,5 тысячи ограничились профилактическими визитами.

Плановые проверки эпидемиологи могли проводить только в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого риска здоровью. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Индикатором ситуации в стране являются обращения граждан, отметила Марина Патяшина. В адрес надзорного органа поступили более 17 тысяч заявлений, из них более 40% пришлось на нарушения прав потребителей. При этом 60% из них касались сферы услуг, хотя еще в 2019 году больше всего жалоб поступало на торговлю.

— Это неудивительно, сейчас появилось разнообразие финансовых, бытовых, транспортных услуг, включая каршеринг, которых пять лет назад в республике фактически не существовало, — пояснила она.

Услуги из сферы бытового обслуживания по-прежнему вызывают много обращений, и не все работники сферы готовы вернуть деньги за некачественные услуги. В качестве примера привели ИП Гончарова, который оказывает услуги по ремонту стиральных машин. Правда, клиенты жалуются, что после заключения договора он затягивает сроки, а потом и вовсе пропадает. Специалисты управления помогли пострадавшим подать коллективный иск на предпринимателя. Всего сотрудники ведомства участвовали в судебных заседаниях по делам о защите прав потребителей более 1,5 тысячи раз. Почти в два раза выросла сумма взысканных средств в пользу граждан — около 127 млн рублей, из них 4 млн — в качестве компенсации морального вреда.

Почти в два раза выросла сумма взысканных средств в пользу граждан — около 127 млн рублей. realnoevremya.ru/ Василя Ширшова

— На протяжении двух лет в адрес управления поступали обращения граждан на действия магазина «Золотое яблоко», который отказывал в возврате денег, оставшихся на счетах подарочных карт. В адрес «Золотого яблока» неоднократно объявлялись предостережения, и лишь после нашего обращения в суд с иском были внесены изменения в правила продажи подарочных карт. Жалобы к нам больше не поступают, — сообщила Марина Патяшина.

Второй пример касался «противоправных действий» развлекательного клуба StandUp Club Kazan, который сделал обязательным внесение депозита на бронирование стола. «Несмотря на предостережения, клуб изменил публичную оферту лишь после обращения управления в суд с иском в защиту неопределенного круга лиц».

В завершение выступления глава управления сообщила о новшествах по обязательной маркировке товаров. Сейчас ей подлежат 17 групп товаров, из них 13 групп закреплены за Роспотребнадзором. С помощью системы «Честный знак» в истекшем году татарстанцы чаще всего проверяли обувь, одежду, молочную продукцию, табак, а также шины при покупке на маркетплейсах.