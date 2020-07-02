Главное о коронавирусе на 2 июля: монета в честь врачей и противовирусный робот

Голосование в «ковидных» госпиталях Татарстана

За последние сутки в Татарстане подтвердились 39 новых случаев коронавируса. Только два из них завозные, остальные — контактные. 25 человек госпитализированы, 16 лечатся дома. Большинство случаев — 21 — выявлены в Казани. В Челнах за последние сутки зарегистрировали 6 заболевших. Чаще всего вирус выявляли у люде от 30 до 50 лет — 18 человек.

По состоянию на 2 июля в Татарстане зарегистрировано 4 634 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 3 472 человека, в том числе 26 за минувшие сутки. На лечении остаются 1 146 человек. Смертельных случаев — 16.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков рассказал, как проходит процедура голосования по поправкам в Конституцию РФ в госпиталях для пациентов с коронавирусом

Почти 80% россиян считают санитарно-эпидемиологические меры безопасности, принятые на голосовании по поправкам в Конституцию, достаточными, сообщил вчера в Казани во время онлайн-конференции директор по работе с органами госвласти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилл Родин.

Роспотребнадзор провел 8,1 тыс. тестов на выявление коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в июне 2020 года. По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любови Авдониной, вчера началась обработка материалов и анкет. В татарстанском исследовании приняли участие 2 870 человек из 16 муниципалитетов. Исследование образцов в республике закончат ориентировочно до 10 июля.

Глава управления Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина вчера сообщила, в Татарстане на изоляции по коронавирусу находятся 1,3 тыс. человек. Среди них — контактировавшие с больными и люди с подозрением на COVID-19.

20 миллионов тестов в России и экспорт российского препарата за рубеж

За последние сутки в России выявлено 6 760 новых случая коронавируса, выздоровели 6 047 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 661 165 человек, а выздоровевших — до 428 978 человек.

Зафиксировано 147 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 9 683 человек.



Опрос ВЦИОМ показал, что 78% проголосовавших по поправкам в Конституцию РФ устраивают меры, принятые на участках для голосования, чтобы не допустить распространения коронавируса. Всего 7% респондентов назвали их недостаточными.



Матч 25-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Уралом» отменили. Оренбургской команде засчитают техническое поражение. Такое решение принято из-за наличия заболевших коронавирусом среди футболистов и персонала «Оренбурга».

Мэр Москвы Сергей Собянин усомнился в том, что в российской столице наступит вторая волна эпидемии коронавируса. Он отметил, что наиболее тяжелая ситуация с COVID-19 наблюдалась в апреле.

В регионах ПФО эпидемиологи за 4 месяца эпидемии коронавируса выявили не менее 146 очагов распространения инфекции. Так, в Самарской области зарегистрировали 24 эпидочага, в Марий Эл — 14, в Пермском крае — 12, в Пензенской области — 10, в Саратовской и Кировской областях — по шесть. За все время COVID-19 подтвердился у 73 тыс. жителей ПФО.

В России провели более 20 млн тестов на COVID-19. В настоящее время под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 286 тыс. человек.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» начали поставлять препарат для лечения коронавируса «Авифавир» на экспорт. В июне его уже отправили в Белоруссию, в ближайшее время препарат планируется поставить в Казахстан.

В Забайкалье 4 июля возобновят работу базы отдыха, приостановившие свою деятельность в период эпидемии коронавируса. Ограничения сняты для тех баз, которые предоставляют временное жилье для одноместного или семейного размещения граждан в номере, имеющем отдельный вход с улицы. Помещения в них должны быть продезинфицированы, в местах общего пользования — установлены антисептики, на базе отдыха должен иметься пятидневный запас средств индивидуальной защиты.

Новые ограничительные меры в Казахстане

В мире коронавирусом нового типа на 10.23 (мск) заразились 10 605 608 человек, 516 255 умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По-прежнему по числу заболевших лидируют США — 2,6 млн человек. Далее идут Бразилия (1,4 млн человек), Россия (653,4 тыс., данные не обновлены), Индия (604,6 тыс.) и Великобритания (314,9 тыс.).

Больше всего смертей зарегистрировано в США (128 тыс.), Бразилии (60,6 тыс.), Великобритании (43,9 тыс.), Италии (34,7 тысячи), Франции (29,8 тыс.).

Специалисты выразили опасение, что в США может резко подскочить количество заражений коронавирусной инфекцией.Страна может вернуться к показателю в 100 тысяч новых случаев в день.



Монетный двор Канады выпустил специальную монету в честь врачей, которые борются с коронавирусом.

США скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир» для лечения коронавируса, сообщает издание The Guardian. Из-за этого Европа теперь ограничена в доступе к препарату.



Египет возобновил международное авиасообщение и открыл ряд достопримечательностей для иностранных туристов.

Казахстан с 5 июля вводит новые ограничительные меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом. Они будут действовать две недели с дальнейшей возможностью продления.

Вылечившиеся от коронавирусной инфекции пациенты страдают от мышечных, неврологических, когнитивных и эмоциональных проблем. По словам медиков, выздоровевшие пациенты жалуются на то, что не могут глотать и говорить не шепотом. Также они испытывают мышечную слабость, а ночью им снятся кошмары, пишет The New York Times.

В Бахрейне разработали робота, способного уничтожить коронавирус и другие микроорганизмы. Он говорит на 12 языках, меряет температуру тела, реагирует на голосовые команды и использует технологию распознавания лиц пациентов. На вирус он воздействует коротковолновым ультрафиолетовым излучением и может убить за 30 минут до 90% всех микроорганизмов, разрушив их мембрану, в результате чего ДНК организмов распадается.

Татьяна Леухина