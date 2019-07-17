Роспотребнадзор пригрозил торговцам рейдом по полкам с молочкой

Фото: Лейсан Набиева

С июля правила продажи молочной продукции изменились для удобства покупателей: зайдя в магазин, каждый должен иметь возможность сразу визуально отличить, что из «молочки» сделано исключительно из натурального молока, а что содержит растительные заменители. Первые две недели действия положения соответствующего постановления правительства Управление Роспотребнадзора по РТ объясняло представителям сетей и маленьких магазинов, как поменять выкладку товаров — теперь началась череда проверок исполнения этой обязанности. Об этом журналистам рассказали представители ведомства на плановой проверке одного из магазинов формата «у дома». Подробности — в материале «Реального времени».

Не нужно вчитываться в этикетки

Журналистов пригласили в магазин «Солнышко» — маленький магазин на первом этаже жилого дома. Как уточнила «Реальному времени» пресс-секретарь ведомства Миляуша Замалиева, проверка здесь уже была, и магазин уже выполнил требования, поэтому в ведомстве его избрали в качестве своеобразного образца для остальных.

— С 1 июля регламентирована выкладка молокосодержащих продуктов, молочносоставных продуктов — таким образом, можно визуально отделить продукты с заменителями молочного жира. В торговом зале должна быть информационная надпись, которая сопровождает продукцию, — пояснила журналистам главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по РТ Татьяна Можаева. Заменители молочного жира — это то, что не содержится в натуральном молоке. Например, это растительные масла, чаще всего пальмовое масло.

Информировать покупателей, как того требует закон, можно разными способами — поместить товары без заменителей молочного жира на одну полку, а с заменителями — на другую, либо указать их наличие или отсутствие прямо на ценнике, как предпочитают делать в крупных сетях. Можно маркировать товары, полки либо же целые холодильники цветом. «Даже рекомендовано постановлением Министерства торговли и Роспотребнадзором РФ — возможна выкладка указанных продуктов в отдельном холодильнике при температуре не выше +6 градусов», — уточняет Можаева.

«С 1 июля регламентирована выкладка молокосодержащих продуктов, молочносоставных продуктов — таким образом, можно визуально отделить продукты с заменителями молочного жира», — пояснила главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по РТ Татьяна Можаева

Как пояснила Можаева «Реальному времени», крупные торговые сети предпочитают выносить информацию о содержании растительных жиров прямо на ценник. «Они имеют право выбирать, каким способом [указать информацию]. А потребитель — выбрать товар для своего ребенка или для себя с содержанием заменителя молочных жиров или без».

Курс на проверки

В течение первых двух недель июля сотрудники ведомства проводили совещания с предпринимателями и разъясняли, как проводить реализацию молочных продуктов по новым правилам: «Проводится разъяснительная работа, и она будет также проводиться дальше», — заверили журналистов представители ведомства.

Но кроме этого, Управление будет проводить внеплановые выездные проверки в магазинах, сообщила Замалиева. «Мы, конечно же, берем в план и крупные хозяйствующие субъекты, большие супермаркеты, гипермаркеты, и небольшие магазины в шаговой доступности, где осуществляют деятельность либо индивидуальные предприниматели, либо юрлица», — уточнила Можаева.

По словам эксперта, нарушившие законодательство лица будут привлечены к административной ответственности по статье 14.15 КоАП РФ «Нарушение правил продажи отдельных видов товаров». Она предполагает ответственность для юридических лиц в размере от 10 тыс. рублей.

Информировать покупателей, как того требует закон, можно разными способами — поместить товары без заменителей молочного жира на одну полку, а с заменителями — на другую, либо указать их наличие или отсутствие прямо на ценнике, как предпочитают делать в крупных сетях. Можно маркировать товары, полки либо же целые холодильники цветом

«Если это сеть, люди, которые с умом подходят к своим действиям, замечания, которые были в одном магазине, сразу устраняют в других», — говорит собеседница. При проверке сотрудники ведомства внимательно исследуют этикетки товаров, которые в магазине распределяют по категориям в зависимости от содержания растительного жира: «Мы смотрим на состав: должно быть соответствие продукции, и на той ли полке они стоят».

Можаева признает, что уже был обнаружен магазин с несоблюдением требований, но называть его она не стала.

По правилам, до проведения внеплановой проверки предпринимателей не оповещают о проверке заранее. О том, сколько объектов должно быть проверено, информации у Можаевой нет. Предварительные итоги проверок могут появиться только через 2 недели.

Внимание на производителей

Проверять будут и самих производителей: сотрудники ведомства при проверках магазинов будут направлять пробы для анализа на содержание растительных стеринов. В случае, если магазин реализует товар, содержащий растительные аналоги, а на упаковке такого указания нет, магазин понесет ответственность, равно как и поставщик продукции, а также производитель, рассказывает Можаева:

— Мы проверяем, берем в рамках плановых, внеплановых проверок продукцию и направляем ее исследовать на содержание растительных стеринов. В случае если выявляется содержание растительных стеринов, которые не заявлены на этикетке, управление принимает меры в отношении продавца, который реализует эту продукцию, поставщика, который привозит эту продукцию, и, конечно, в отношении производителя — то есть все три звена, которые участвуют в обороте этой молочной фальсифицированной растительными жирами продукции. Они все привлекаются к административной ответственности по части 1 ст. 14.43 — это нарушение технических регламентов. У нас есть факты выявления, все три цепочки мы привлекаем.

В случае если магазин реализует товар, содержащий растительные аналоги, а на упаковке такого указания нет, магазин понесет ответственность, равно как и поставщик продукции, а также производитель, рассказывает Можаева

Собеседница отметила, что в такой ситуации продавец должен себя обезопасить: «Понятно, что каждую продукцию он не сможет проверить на наличие растительных стеринов, потому что это финансово затратная процедура, но хотя бы выборочно он должен проверять».

Замалиева поделилась с корреспондентом «Реального времени», что по результатам предварительного анализа ситуации в некоторых других регионах выяснилось снижение продаж продукции с заменителем молочного жира: «Получается, потребитель как будто делал выбор неосознанно. А теперь, когда его внимание акцентировали, и предпочитать он стал продукцию без заменителей. Это коллеги рассказали, что отмечалось в ходе проверок, неофициально».