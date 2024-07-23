Госдума даст жителям казанских пригородов шанс на новые школы и детсады?

Благодаря законодательной инициативе застройка вокруг столицы РТ может пойти по-московски

Фото: Максим Платонов

Российские депутаты внесли в Госдуму законопроект изменений в Градостроительный кодекс с целью обязать застройщиков при освоении территорий осуществлять строительство инфраструктурных объектов. О перспективах своевременного строительства новых дорог, детсадов, школ и поликлиник, обманутых надеждах жителей пригородов Казани и главе сельского поселения, потерявшем должность на фоне попыток реализовать планы по строительству жилья без инфраструктуры, — в материале «Реального времени».

В интересах жителей и предпринимателей



Авторы внесенного в Госдуму законопроекта предлагают закрепить в Градостроительном кодексе РФ обязанность оператора комплексного развития территории жилой застройки обеспечить за счет собственных средств либо за счет средств бюджета строительство объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также объектов, предназначенных для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на такой территории.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он подготовлен по итогам мониторинга обеспеченности населения в субъектах Российской Федерации местами в дошкольных и школьных образовательных организациях.

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается закрепить в Градостроительном кодексе РФ обязанность оператора комплексного развития территории жилой застройки обеспечить за счет собственных средств либо за счет средств бюджета строительство школ, детсадов и дорог. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На главную проблему новых микрорайонов обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин — во время «правительственного часа» он указал главе Минстроя России Иреку Файзуллину на то, что «дома строятся, деньги на них зарабатываются, а жить в этих микрорайонах, где ведется комплексная застройка, невозможно: школы нет, садика нет, поликлиники нет». Он предложил определить стандарты застройки, предусматривающие обеспечение ее необходимой инфраструктурой, а также «зафиксировать, чтобы только при условии наличия места в школе, поликлинике, садике выдавалось разрешение на жилищную застройку существующих микрорайонов».

Проект закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ защищает не только интересы жителей застраиваемых территорий, но и интересы предпринимателей.

— Предлагается предусмотреть упрощенный порядок внесения изменений в генеральные планы и правила землепользований и застройки для случаев комплексного развития территории по инициативе правообладателей, — говорится в пояснительной записке к нему. — Так договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей наравне с решением о комплексном развитии территории будет являться основанием для внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, которые в соответствии с Градостроительным кодексом будут вноситься в сокращенные сроки (в течение 90 дней со дня заключения такого договора). Это позволит предпринимателям значительно сократить срок реализации проекта комплексного развития территории, а также уравняет их в правах с другими застройщиками, осуществляющими КРТ на основании решения о КРТ.

Один детсад на пять населенных пунктов

Именно такого подхода добиваются татарстанцы — жители территорий, где застройка традиционно ведется по принципу «вначале жилые дома, а уж потом когда-нибудь детсады, школы, поликлиники и дороги». «Потом» иногда не наступает десятилетиями, как в казанских поселках Привольный и Вишневка и в Богородском сельском поседении Пестречинского района — пригороде Казани.

В комментариях к видеосюжетам «Реального времени» жители Богородского сельского поселения, где второй год «продавливаются» изменения в генплан, предусматривающие в Гильдеево индивидуальную и многоквартирную застройку на общей территории в 156,4 га, возмущаются именно отсутствием инфраструктуры.

Школа в Богородском переполнена. Инна Серова / realnoevremya.ru

«Дочка закончила 1 класс в СОШ Богородское, сами живем в Гильдеево, здесь выделялась земля многодетным, — пишет elf_i_ya8952. — Вообще, каждая третья семья тут, наверное, многодетные. Детей очень много. Садик один на 5 населенных пунктов. Наш третий ребенок вообще не знаю когда попадет в сад. В этом году принимали детей только 4—5 лет. Даже трехлеток не приняли, потому что мест нет».

«Мой ребенок идет в первый класс, будет 30 детей в классе, а в нашей школе максимальный кабинет, если по нормам СанПиН, на 22 ребенка, — это уже сообщает @anatolevna_ о ставшей за последние годы «резиновой» Богородской средней школе, которую Роспотребнадзор обязал . — В школе туалеты с кабинками БЕЗ дверей, спортивной площадки НЕТ. Перемены максимально 10 минут, хотя для питания одна перемена должна быть 20 минут».

«Помимо проблем с детскими садами и школами, в Гильдеево имеется острая проблема с транспортом, — возмутилась @leisaneremina6165. — Получается, что если у жителей нет личного транспорта, то добраться в поликлинику и в иные учреждения просто нереально. Особенно в Пестрецы! В Казань еще можно доехать с попутчиками, на такси, либо в автобусе с Шали и Арышхазды. А доехать в Пестрецы вообще не на чем, нет общественного транспорта, а такси стоит очень дорого. Как быть с детьми, каким образом добираться? Как быть беременным женщинам, которым нужно постоянно наблюдаться и сдавать анализы в женской консультации? 21-й век на дворе, а живем как в лесу!» Ее комментарий дополнила @anatolevna_: «Чтобы в Пестрецы попасть, нам сначала в Казань надо доехать».

Отдаленные перспективы и суррогатное «утешение»

В ноябре 2023 года на общественных слушаниях по внесению изменений в генплан Богородского сельского поселения, увеличивающих площадь застройки в Гильдеево жителям обещали построить две школы в общей сложности на 1 724 места, шесть детсадов на 1 600 мест, поликлинику со станцией скорой медицинской помощи.

В ноябре 2023 года на общественных слушаниях по внесению изменений в генплан Богородского сельского поселения, увеличивающих площадь застройки в Гильдеево жителям обещали построить две школы и шесть детсадов к 2036—2041 году. Реальное время / realnoevremya.ru

Но сроки их строительства, в отличие от сроков строительства жилья, отодвинуты на десятилетия и размыты — школу, например, обещали сдать в 2036—2041 году, а детсад в селе Камыш и вовсе в 2046-м. Участники публичных слушаний попытались поставить ультиматум: вначале школы, детсады, поликлиника и дороги — и лишь потом строить «человейники». Однако настоять на своем им тогда не удалось.

— Возмутительно, что нам еще подсовывают какие-то суррогатные решения, — сказала «Реальному времени» многодетная мать из Гильдеево Ирина Хайрова (имя и фамилия по просьбе женщины изменены). — Мало того, что нашим детям негде учиться и недоступен садик здесь и сейчас, а нам говорят, что их обязательно построят, но когда-нибудь в будущем! Нам еще, например, рассказывают, что в Богородском сельском поселении не так все плохо, ссылаясь на детские образовательные учреждения в Куюках. Только мы-то туда своих детей не возим — за 40 километров, да по пробкам, не наездишься. И получается «средняя температура по больнице» — у них учреждения есть, у нас нет, а на бумаге в Богородском поселении все не так уж и плохо.

«Заведомо неисполнимо»

Весной 2024 года суд частично удовлетворил исковые требования республиканского управления Роспотребнадзора по РТ к Богородской средней школе и исполкому Пестречинского района — обязал устранить нарушение СанПиН в части соблюдения норм площади на одного учащегося. Однако в реальности решить эту проблему пока невозможно из-за отсутствия финансирования. А в удовлетворении иска прокуратуры Пестречинского района, попытавшейся через суд обязать Кабмин РТ и исполком района обеспечить общедоступность дошкольного и школьного образования путем организации строительства образовательных учреждений, суд отказал под тем предлогом, что удовлетворить такой иск означало бы вынести «заведомо неисполнимое судебное постановление».

Суд частично удовлетворил исковые требования республиканского управления Роспотребнадзора по РТ к Богородской средней школе и исполкому Пестречинского района — обязал устранить нарушение СанПиН в части соблюдения норм площади на одного учащегося, но в реальности решить проблему невозможно из-за отсутствия финансирования. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Уже на тот момент рассчитанная на 247 детей Богородская средняя общеобразовательная школа, где обучаются дети из Богородского, Гильдеева, а также деревень Камыш и Первое Мая, была переполнена почти вдвое — в ней учился 421 ребенок, и при норме площади в 2,5 кв. метра на одного учащегося в ней приходилось лишь 1,8 кв. метра. А детсад «Золотой ключик», рассчитанный на 120 мест, посещали 183 ребенка. Сейчас ситуация усугубилась.

Надежда на нового главу

В Богородском сельском поселении на днях сменился глава — жители полагают, что в отставку по собственному желанию Марс Бикбов мог уйти в том числе и из-за серии «громких» попыток поменять генплан поселения в пользу застройщиков без учета интересов жителей.

Жители Богородского сельского поселения полагают, что в отставку по собственному желанию Марс Бикбов мог уйти в том числе и из-за серии «громких» попыток поменять генплан поселения в пользу застройщиков без учета их интересов. скрин сообщения в мессенджере

10 июля 2024 года исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета Богородского сельского поселения был назначен 32-летний уроженец Казани Дмитрий Булыгин, который 1,5 года руководил в исполкоме Пестречинского района отделом по делам молодежи, спорту и туризму. В местной газете «Вперед» публиковалась его биография: окончив в 2016 году Казанский инновационный университет имени Тимирясова по специальности «Государственное и муниципальное управление», он с 2013 по 2020 год работал в Оперативном управлении МВД по РТ в должности старшего инспектора по оперативному планированию и чрезвычайным ситуациям, а в 2020—2022 годах занимал должность начальника отделения охраны общественного порядка ОМВД России по Пестречинскому району.

Выборы нового главы Богородского сельского поселения пройдут в сентябре.

«Просим сдвинуть с места решение вопроса»

Несколько дней назад «делегация» родителей из Богородского сельского поселения побывала на приеме у прокурора РТ Альберта Суяргулова и рассказала ему, что к концу учебного года в Богородской школе училось уже 455 детей, 12 окончили школу, а 60 сейчас поступили в первый класс. Пожаловались женщины и на то, что в нарушение закона в мае 2024 года исполком района выпустил постановление, которым лишил детей из Богородского сельского поселения в возрасте до 3 лет включительно права на дошкольное образование — согласно этому документу, место в детском саду предоставляется ребенку с 4 лет.

Несколько дней назад «делегация» родителей из Богородского сельского поселения побывала на приеме у прокурора РТ Альберта Суяргулова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— После нашей с вами встречи 12 марта в Богородском сельском поселении мы не ощущаем каких-либо изменений, действий по увеличению количества мест в детских учреждениях не предпринимается… В проект нового генплана закладывается заведомо недостаточное количество детских учреждений — из расчета на 1 471 человека, хотя в реальности в школах уже учатся 3 323 ребенка. Просим вас обратить внимание и как-то сдвинуть с места решение вопроса с детскими учреждениями в наших пяти деревнях — в поселке 1 Мая, Богородском, Гильдеево, Ильинском и Камыше!

«Наша задача — чтобы построили вам в следующем году школу»

— Я беседовал с главой, выделено более 500 млн рублей на ремонт вашей школы, но эти деньги поступят в 2025 году, постановление кабмина уже подписано, — сообщил посетительницам Альберт Суяргулов и добавил, что его информировали о том, что скоро будет запущен новый детсад.

— В наших пяти деревнях детсад не строится, — возразили ему посетительницы. — Он, возможно, строится в Куюках, но нас туда не берут.

Прокурор пообещал разобраться, о каком детском садике его информировали. И добавил, что вопрос со школой «объективно» быстро решиться не может:

— Путей два — либо детей оттуда расформировать, либо новую школу построить, либо пристрой построить… Нужно финансирование, на этот год оно не было заложено, на следующий год будем добиваться.

— Пока же можно проект сделать школы и детсада для Гильдеева, — попытались продвинуть дело женщины.

«С Гильдеево есть сложности, — признал прокурор. — Есть инвестор, который будет застраивать [участки] — почему государство должно строить школу, а он будет наживаться?». Реальное время / realnoevremya.ru

— С Гильдеево есть сложности, — признал прокурор. — Есть инвестор, который будет застраивать [участки] — почему государство должно строить школу, а он будет наживаться? Надо заставить его самого построить эту школу! А в Богородском надо школу строить за счет республики, здесь я согласен. Наша задача — чтобы на месте старой школы или рядом построили в следующем году вам школу.

— Не надо пристрой — только школу, — возразили ему.

«Заплатят покупатели»

Альберт Суяргулов, по сути, хочет того же, что и авторы законопроекта о поправках в Градостроительный кодекс — обязать застройщиков, получающих барыши от продажи нового жилья, обеспечивать это жилье социальной инфраструктурой. Однако это может выйти боком тем, кто покупает дешевое жилье в пригородах, потому что не имеет достаточно средств для приобретения его в микрорайонах с развитой инфраструктурой.

— За все, что законодатели хотят возложить на застройщиков, в случае принятия закона заплатят покупатели жилья или офисов в многоэтажном доме, — считает эксперт «Реального времени», руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. — Это ляжет дополнительной нагрузкой на жителей новых микрорайонов.

Однако, по ее мнению, такое удорожание вряд ли серьезно повлияет на рынок недвижимости. Хотя просчитать, каким конкретно будет удорожание в каждом отдельном случае, трудно и не всегда возможно, стоимость строительства социальной инфраструктуры вряд ли составит значительную часть в конечной цене квадратного метра. Стоимость школ и детсадов, говорит Гизатова, очевидно «размажется», поскольку при комплексной застройке территории возводится очень много домов.



«Догнали Москву по цене метра, забыв про инфраструктуру»

Инициатива по изменению Градостроительного кодекса — своевременная и правильная, считает глава казанского агентства недвижимости «Квартет» Рустем Сафин.

— В Казани есть пример такого комплексного развития территории, — говорит он. — В ЖК, которые сдает эта компания, изначально имеются дорожная сеть, детсады и школы. Строится это на бюджетные средства, компании удается попадать в федеральные и региональные программы и все это строить. И это является неоспоримым плюсом и привлекает к ней клиентов.

Сафин также напомнил, что в Москве и Московской области уже давно стало признаком хорошего тона, когда застройщик создает инфраструктуру за свой счет.



— У нас сейчас говорят, что Казань в стоимости квадратного метра наконец-то догнала Москву, но забывают, что там застройщики на свои средства возводят дороги, социалку, спортивные объекты. Потом все это передается на баланс исполкома. Подробностей — выкупается это или передается, как говорят, «за рубль» — никто не знает, главное тут, что такие проекты считаются нормой. Там может не хватить садиков и школ на всех, но для начала одно-два учреждения будут.

Есть и еще один плюс у такого подхода, отметил Сафин: учреждения социальной инфраструктуры строятся по индивидуальным проектам, внешне отлично вписываются в стилистику района, а особенности индивидуальной планировки позволяют создать привлекательную школу с узкой специализацией, так что престижная школа потом привлекает покупателей жилья в этот микрорайон.