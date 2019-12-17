Татарстан на пороге эпидемии гриппа — частично закрыты 13 школ

Медики прогнозируют пик заболеваемости ОРВИ после Нового года

В татарстанских поликлиниках наплыв пациентов, а школы и детсады начали закрывать на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. Вынужденные каникулы наступили в 13 школах и одном садике. Только за прошлую неделю в республике зарегистрировали 17 706 новых случаев острых респираторных вирусных инфекций, а за позапрошлую был превышен недельный эпидпорог. В целом же эпидемию объявлять еще рано, мы лишь в начале сезона, объясняют специалисты Роспотребнадзора. Масштабная кампания по вакцинации от гриппа завершена — привито 1,9 млн человек. Специалисты прогнозируют пик заболеваемости после новогодних праздников и надеются, что пациентов с диагнозом гриппа в этом году не будет слишком много. Подробнее — в материале «Реального времени».

Карантина в этом году не будет

Судя по статистике, первыми волна ОРВИ накрывает учебные заведения. Родители и учителя жалуются, что из-за болезни на уроках часто не бывает и половины класса. По данным Роспотребнадзора, в Татарстане уже ввели карантин в 31 классе 13 школ, закрыли одну группу в детсаду и полностью закрыли одну школу. По Казани закрыли часть классов в семи школах, сообщила «Реальному времени» начальник эпидемиологического отдела Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Юзлибаева:

— Мы даем рекомендации по отмене занятий, когда по болезни отсутствует хотя бы 20% учеников. Даже настаиваем на закрытии. Но пока чаще всего закрываем школы и садики не полностью, а частично: классами и группами — эпидпорог еще не превышен, мы пока в начале сезона.

— По ОРВИ могу сказать, что обычно в этот период у многих студентов на фоне подготовки к сессии, напряженности и стресса иммунитет падает, как это обычно бывает на нервной почве, и они более всех подвержены заболеть, потому что организм ослаблен. Сам, как студент, могу сказать, что все это случается, когда сессию сдаешь, то есть организм живет до экзамена, а как только сдал, говорит тебе: а сейчас внимание на меня, — обрисовал ситуацию с ростом заболеваемости среди учащихся вузов президент Лиги студентов РТ Руфат Киямов.



Впрочем, за последние две недели простуда заметно проредила и ряды офисных работников. По данным ФСС РТ, на начало декабря по числу выписанных больничных республика приближается к прошлогодним показателям. С чем связан такой подъем заболеваемости, «Реальному времени» пояснил главный внештатный специалист Минздрава РТ по иммунопрофилактике Дмитрий Лопушов:

— Действительно, отмечаем рост обращений татарстанцев с ОРВИ. Мы плавно переходим в сезонный подъем. Такая ситуация повторяется ежегодно в эти сроки. Без данных лабораторных исследований, удаленно прокомментировать причины отдельных случаев сложно. Сейчас должен быть мороз. При низкой температуре люди одеваются теплее, а также вирус гриппа значительно снижает свою опасность по распространению. К сожалению, не совсем благоприятная погода и нехватка витаминов приводит к традиционному сезонному подъему ОРВИ. Но для медиков тревожных сигналов и ничего неожиданного в этом нет. Показатели заболеваемости не превышают привычные для этого времени года цифры.

Как сообщают в Роспотребнадзоре по РТ, за прошлую неделю в Татарстане насчитывалось чуть больше 17,7 тысячи заболевших респираторными инфекциями, а еще неделей раньше их было почти 18 тысяч человек, при этом со 2 до 8 декабря специалисты отмечали незначительное превышение эпидпорога. Медики подтверждают, что картина на минувшей неделе была даже более благополучная.

К чему может привести складывающаяся ситуация, Дмитирий Лопушов пока затрудняется сказать. По его наблюдениям, массовый подъем заболеваемости происходит на протяжении ряда лет после зимних каникул. На карантин до Нового года школьникам надеяться не стоит. Для его объявления в образовательных учреждениях необходимо два условия: в классе должны отсутствовать 20 процентов учеников по болезни, и заболеваемость должна превышать эпидпорог. Тогда директор имеет право прекратить занятия в одном классе или во всей школе.

В Татарстане готовятся к гриппу А и В

— Никто, конечно, не запретит сходить ребенку на утренник, если у него нет прививки. Но тем, кто едет на Кремлевскую елку в Москву или собирается на республиканскую елку, где смешиваются коллективы со всей России, мы настоятельно рекомендуем сделать вакцинацию. Прививки от ОРВИ не делаем. Но в некоторые вакцины против гриппа входят иммуномодуляторы, например, «Совидон», который не на 100 процентов, но стимулирует иммунную систему и тем самым защищает от ОРВИ, — посоветовал врач-эпидемиолог.

Привитый человек невосприимчив к инфекции гриппа на 90 процентов. В 10 процентах случаев заболевание у него может протекать намного легче и практически без осложнений.

По словам Дмитрия Лопушова, по прививкам от гриппа Татарстан достиг нормативных показателей охвата населения — вакцинировано 1,9 млн человек, 51 процент населения РТ.

— Надеемся, что благодаря таким хорошим цифрам заболеваемость гриппом не будет иметь катастрофических значений, как, например, в 2009—2010 годах. Определенных сроков завершения вакцинации нет. Прививаем до тех пор, пока люди обращаются, многие не успевают сделать прививку в сентябре по причине простуды. Сейчас еще идет вакцинация новобранцев, поскольку призыв в армию продолжается до 31 декабря. Делать прививки можно и нужно, даже если эпидпорог по заболеваемости превышен на 10—15 процентов. Иммунитет вырабатывается за две-три недели, и человек будет защищен все оставшиеся месяцы, — уверяет специалист по иммунопрофилактике.

Некоторым татарстанцам в поликлиниках отказывают в прививках. Дмитрий Лопушов заявил, что распоряжения завершить вакцинацию не было. Если в поликлинике отказывают в прививке, возможно, закончилась вакцина и, чтобы прояснить ситуацию, надо обратиться к заведующему отделением или замглаврача. Он сослался на данные НИИ гриппа, которые указывают на то, что идет подъем заболевания в стране. Постоянно на протяжении года татарстанские медики выбирают пробы у пациентов с подозрением на грипп.

— Сейчас случаев гриппа, лабораторно подтвержденных, в Татарстане нет. Были завозные случаи. У людей после поездок за пределы республики отмечали грипп А. Готовимся к гриппу А и В. Но точно оценить ситуацию появится возможность только по итогам сезона. Прогнозы можем делать по данным, которые видим в южном полушарии, где закончилась зима и наступило лето. Там в холодное время года, по информации ВОЗ, преобладал грипп А и незначительно грипп В. Поэтому с 90-процентной вероятностью можно предположить, что у нас будет то же самое, — прогнозирует эпидемиолог.

С недавней вспышкой кори медики справились. Лопушов охарактеризовал ситуацию по этому заболеванию как «более-менее спокойную»: «Пока наблюдаем за ней. Случаев новых заболеваний нет. Активно продолжаем прививать население от кори, надеемся, эпидемия не повторится. Но ограничительные меры сохраняем — госпитализируем больных при подозрении на корь. Правда, сняли ограничения по посещению пациентов в стационарах».

У привитого населения коллективный иммунитет

Грипп — острая вирусная инфекция дыхательных путей, которая легко распространяется от человека к человеку: при разговоре, чихании, вирус может сохраняться на предметах обихода (поверхности столов, предметов, игрушек) до 8 часов. При гриппе внезапно повышается температура до 39—40 градусов, появляется слабость, ломота в теле, головокружение, покраснение глаз и сильная головная боль. Грипп считается опасней других ОРВИ именно из-за возможных осложнений — пневмонии (именно она является причиной большинства смертельных исходов от гриппа), бронхита, отита, миокардита, менингита, менингоэнцефалита.

Самый эффективный способ профилактики гриппа — вакцинация, утверждают медики. Она снижает заболеваемость гриппом и предотвращает осложнения. Ежегодное проведение прививок объясняется постоянной изменчивостью (мутацией) вирусов гриппа. В связи с этим состав вакцин обновляется по мере необходимости, чтобы не отставать от изменения вирусов гриппа. Традиционные вакцины против гриппа («трехвалентные» вакцины) предназначены для защиты от трех вирусов гриппа: вирус гриппа A (H1N1), A (H3N2), гриппа B.

В Татарстане прививочная кампания против гриппа идет к завершению. Главной целью вакцинации является защита населения от массового и неконтролируемого распространения инфекции, от эпидемии гриппа. Важно понимать, что, вакцинируя население, врачи спасают жизни тем, кто рискует умереть от осложнений. В группы риска входят маленькие дети, у которых иммунитет находится в процессе формирования, пожилые люди, те, кто страдает хроническими заболеваниями, люди с иммунодефицитными состояниями, а также студенты, призывники, беременные женщины, медработники, учителя, работники сферы обслуживания и транспорта.

Вакцинированное население не дает распространяться вирусу. Если большинство привито, у меньшинства — тех, кто не получает вакцину по тем или иным причинам — шансы заразиться минимальны. И именно для этого создается коллективный иммунитет.