Бесплатные юрконсультации вышли боком десяткам жителей Татарстана

Только в Управление Роспотребнадзора по РТ поступило почти полсотни заявлений от возмущенных клиентов фирмы

Жители Татарстана, обратившись за бесплатной юридической консультацией в ООО «Меридиан», теперь вынуждены возвращать свои деньги через суд. Люди считают себя обманутыми, общая сумма ущерба достигает сотен тысяч рублей. Руководство компании, осуществляющей контроль качества, все обвинения отрицает и считает, что «Меридиан» заботится о своем имидже. Между тем люди жалуются, что составленные юрфирмой документы содержат грубые ошибки, поэтому не пригодны для подачи в инстанции, сотрудники на звонки не отвечают, а письма с претензиями и требованием возврата денег игнорируются. Пришедших в компанию клиентов охрана не пускает на этаж под предлогом того, что офис опечатан.

«Расторгла договор на следующий день»

Если набрать в поисковике отзывы о юрфирме «Меридиан», то многие из них не просто отрицательные, а супернегативные: компанию называют «мошенниками» и «аферистами». Как признались обратившиеся в редакцию «Реального времени» татарстанцы, если бы они прочитали их заранее, то не стали бы иметь с ней дело. Но они это сделали уже после подписания документов.

Жительница Казани Елена Ермолаева, рассказала, что заключила договор на сумму 35 тысяч рублей.

— Вечером 10 марта я приехала в «Меридиан» на бесплатную консультацию по поводу подключения моего дома к электрическим сетям. Сотрудник компании уверил меня, что этот вопрос можно решить только в судебном порядке. Я заключила договор, согласно которому юристы «Меридиана» в том числе должны были представлять мои интересы в суде первой инстанции. Внесла аванс — 20 тысяч рублей. Когда ехала домой, увидела в интернете отзывы об этой компании, к тому же моя знакомая, пострадавшая от другой юридической фирмы — «Империал», рассказала мне свою историю, поэтому я решила расторгнуть договор. Утром мне должен был позвонить юрист «Меридиана», но звонка так и не последовало. 11 марта в 15 часов, я приехала к ним в офис, написала заявление на расторжение договора и возврат аванса. Но деньги до сих пор не перечислили.

Ермолаева обратилась в отдел полиции «Вишневский». Там мошеннических действий для возбуждения уголовного дела в отношении юрфирмы не усмотрели, но опросили ее гендиректора Сергея Коробцова. Тот пояснил, что Ермолаевой было отправлено официальное письмо, в «котором четко и ясно указано, что ей будет произведен возврат денежных средств по договору».

Однако она их так и не дождалась и была вынуждена обратиться с иском в мировой суд. По ее словам, сотрудница участка №5 по Вахитовскому судебному району города Казани, сообщила, что таких исков к «Меридиану» уже несколько.

Ермолаева обратилась в отдел полиции «Вишневский». Там мошеннических действий для возбуждения уголовного дела в отношении юрфирмы не усмотрели. Фото 16.мвд.рф

Без работы и без покупателя

Но если Елене Ермолаевой сотрудники юрфирмы не успели продемонстрировать свою квалификацию, то другие ее клиенты пожаловались корреспонденту «Реального времени» на то, что им самим приходилось исправлять в документах многочисленные ошибки, в том числе и грамматические.

Жительница Пестречинского района Екатерина Пислегина обратилась в «Меридиан» 3 декабря 2019 года по поводу своего увольнения, которое она считает незаконным.

— Меня убедили заключить договор на сумму 35 тысяч рублей, пообещав стопроцентную гарантию положительного результата. ООО «Меридиан» должно было подготовить и в кратчайшие сроки отправить претензию моему работодателю, а затем по истечении 10 дней подать исковое заявление в суд, заявления в прокуратуру и трудовую инспекцию. Документы, которые они подготовили, содержали много ошибок и были не пригодны для предоставления в инстанции. Мне самой пришлось вносить в них исправления.

Начиная с 13 декабря, я неоднократно просила показать мне квитанции, подтверждающие отправку документов, но безрезультатно. Мне предлагали ожидать назначения даты суда. Поняв, что по моему договору никакая работа не проводилась, 3 марта 2020 года я расторгла договор и потребовала вернуть деньги.

Из ООО «Меридиан» женщине пришел официальный ответ, что компания выполнила часть обязательств: по правовой оценке ситуации, подбору нормативно-правовой базы и составлению документов, что составляет 30% от суммы договора, а остальные 24,5 тысячи «возврату не подлежат, так как это предусмотрено ст.32 Закона «О защите прав потребителей».

— Я обращалась в прокуратуру РТ, которая перенаправила заявление в УБЭП МВД по РТ, Управление Роспотребнадзора. Последнее прислало проект искового заявления в суд. Все это время я не могу устроиться на работу, потому что мне отдали трудовую книжку без записи об увольнении.

На то, что компания, взяв деньги, ничего не сделала, жалуются многие пострадавшие, в том числе и Светлана Мякишева из поселка Борисоглебское.

— Мы выставили на продажу земельный участок. А когда обратились в компанию, занимающуюся межеванием, выяснилось, что на кадастровой карте указано, что он меньше на 4,4 сотки. У нас появился покупатель, но он просил подтверждения первоначальных границ участка. С этим вопросом мы обратились в ООО «Меридиан». Это было 27 марта, накануне объявления карантина. Сотрудник компании, представившийся Олегом Михайловичем, нас заверил, что все можно сделать по электронной почте, и наш вопрос он решит в течение двух недель в досудебном порядке. За «ускоренную схему» запросил с нас повышенную стоимость — 35 тыс. рублей. Но в итоге ничего не было сделано, на переговоры юрист не выходит. 17 апреля мы написали заявление на расторжение договора и претензию на возмещение денежных средств. На момент, когда мы обратились в «Меридиан», у нас была одна цена участка, но сейчас, учитывая состояние экономики, за эту цену мы не сможем продать землю, то есть налицо еще и упущенная выгода.

ООО «Меридиан» должно было подготовить и в кратчайшие сроки отправить претензию работодателю, а затем по истечении 10 дней подать исковое заявление в суд. Фото Ирины Плотниковой

Роспотребнадзор составит коллективный иск

На сегодня пострадавшими от действий компании считают себя два десятка человек. Среди них много проживающих за пределами Казани. Истории и суммы договоров у всех приблизительно одинаковые. Они объединились в группу, общаются в одном из популярных мессенджеров, где обсуждают ход дальнейших действий по возврату своих средств.

Люди хотят предать свои истории огласке, чтобы предостеречь других. Как рассказала одна из бывших клиенток фирмы, если позвонить по многоканальному телефону, указанному в интернете, то сотрудники компании любят представляться как «центр защиты населения» или «бесплатная помощь от мэра города».

Елена Ермолаева составила список пострадавших от юрфирмы для Управления Роспотребнадзора по РТ, где им пообещали помочь составить коллективный иск в суд.

«Реальное время» получило ответ по этому вопросу от регионального управления Роспотребнадзора.

«В адрес Управления всего поступило 49 обращений граждан на действия ООО «Меридиан». Все доводы, указанные в обращениях граждан, относятся к ненадлежащему исполнению обязательств по договорам, в связи с чем данные споры могут быть разрешены только в судебном порядке. Таким образом, ненадлежащее исполнение договоров не может являться основанием для проведения проверки со стороны Управления. По итогам рассмотрения обращений специалистами Управления в отношении ООО «Меридиан» составлено 36 протоколов по ст.14.7, 14.8 ч. 1, 2 КоАП РФ. В настоящее время идет подготовка коллективного искового заявления в защиту интересов граждан, пострадавших от действий ООО «Меридиан». Для рассмотрения вопроса о подаче группового иска граждане могут обращаться в Управление с приложением материалов, подтверждающих нарушение прав», — говорится в ответе ведомства.

Кроме того, специалисты службы рекомендуют татарстанцам, которые самостоятельно подают иски в суд, «привлекать к участию в деле Управление Роспотребнадзора по РТ в порядке ст. 47 ГПК РФ и п. 5 ст. 40 Закона, для дачи заключения по делу в целях осуществления возложенных на него функций и защиты прав, свобод и законных интересов потребителей».

Специалисты службы рекомендуют татарстанцам, которые самостоятельно подают иски в суд, «привлекать к участию в деле Управление Роспотребнадзора по РТ». Фото Максима Платонова

За 11 месяцев — 12 исполнительных производств

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Меридиан» зарегистрировано 11 июня 2019 года. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — в области права.

Генеральным директором и единственным владельцем фирмы является 32-летний Сергей Коробцов. Как следует из данных договора с «Меридианом», паспорт и ИНН он получил в Архангельской области, а прописан в Ленинградской.

Несмотря на «молодость» юрфирмы, на ней уже висит 12 исполнительных производств на общую сумму более 268, 4 тыс. рублей, из них 6 — это госпошлина, присужденная судом на сумму 8 240 рублей.

«Компания выполняет 99,9% своей работы»

Прокомментировать ситуацию «Реальное время» попросило руководителя «Меридиана» Сергея Коробцова. На момент написания материала ответ на наш запрос не пришел.

Указанный в визитках телефон компании был отключен. Зато отозвался сотовый номер «отдела контроля качества». Как оказалось, это сторонняя фирма, которая ведет проверку работы ряда юрлиц, в том числе и «Меридиана». Ее директор, представившийся Денисом Владимировым, заявил, что Коробцов живет в Казани, но на данный момент находится в отъезде. С ним можно связаться по электронной почте, на которую мы и отправляли запрос.

Владимиров считает, что «Меридиан» дорожит своим имиджем.

— Тем людям, которые, как вы утверждаете, не получили юридические услуги либо получили неквалифицированные юридические услуги, либо вообще никаких услуг не получили и при этом написали заявление на расторжение договора, могу пояснить, что каждый договор рассматривается в индивидуальном порядке. В любом случае отдел контроля проверяет, что сделано по данному договору, кто это делал, какие меры приняты, куда направлены документы и т. п. И по каждому заявлению в письменном виде гражданину дается ответ в 10-дневный срок согласно законодательству Российской Федерации. Если кто-то не получил этот ответ, это не значит, что ответ ему не отправлен, потому что в большинстве случаев люди указывают один адрес, а проживают по другому.

Владимиров утверждает, что большинство вынесенных судебных решений — «не в сторону клиента, а в сторону компании, потому что она выполняет 99,9% своей работы, предусмотренной договором с клиентом».

— В связи с тем, что я давно эту компанию веду, у меня есть полная статистика, сколько человек получили денежные средства обратно (при расторжении договора, — прим. ред.), сколько человек не получили, сколько человек написали заявление, сколько не написали, кто написал, по какой причине и т. п. Если вы составите свой очерк о нашей компании, я могу полностью его опровергнуть, если вы составите его неправильно, не так, как я вам говорю. А то, что 10 человек вам написали... Мы за все это время приняли больше 5 тысяч человек. Из них у меня даже 8% заявлений на расторжение нет. Вот как вы понимаете, компания наша работает хорошо или нет? И люди приходят, продолжают работу с нами. Мы знаем, как работают наши конкуренты, что они на нас пишут! То есть люди идут к нам, потом идут к ним, потом в третью компанию. Мы их всех знаем. Я бы не сказал, что мы хуже всех работаем в Казани. Это неправильно, — заявил глава фирмы-«контролера».

По удивительному стечению обстоятельств по этому же адресу находится и ООО «Меридиан». Фото Димы Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

По стопам «Империала»?

Случай, когда казанцы массово жаловались на юридическую фирму, имеет прецедент. В июне прошлого года клиенты ООО «Империал» подали коллективное заявление в отдел полиции «Вишневский» с просьбой привлечь его руководство к уголовной ответственности. В обращении, подписанном 11 пострадавшими, указано, что компания «не исполнила договорные обязательства и завладела денежными средствами в сумме 446,6 тыс. рублей».

Всего же пострадавшими от действий «Империала» считали себя несколько десятков человек.

С 1 июня 2019-го офис «Империала» в Казани был закрыт, телефоны не отвечали, мебель и техника вывезены. «Охрана отправляет всех на Волкова, 60/12. Там, правда, уже другая вывеска, но сотрудники и администратор — те же», — рассказывали пострадавшие. Руководство же компании «Законъ» подчеркивало, что никакого отношения к «Империалу» не имеет. По удивительному стечению обстоятельств, по этому же адресу находится и ООО «Меридиан».

Экс-директор «Империала» Ильнар Хисматов, покинувший Казань, рассказывал, что настоящим владельцем фирмы является Виктор Бородин, проживающий в Ростове-на-Дону.

Он и принимал Хисматова на работу, объявление о которой последний нашел в интернете. По его словам, сеть юридических контор «Империал» открыта во многих городах России, и в некоторых из них — те же проблемы, что и в Казани: неисполнение обязательств, невозврат денег по договору. Многие клиенты юрфирмы вынуждены были подавать иски в суд.

Механизм работы ООО «Империал» схож с тем, что и в ООО «Меридиан», в частности, также функционировал отдел контроля качества, также люди приходили, найдя контакты в интернете.

Однако официально правопреемников у ООО «Империал» нет. В базе «СПАРК-Интерфакс» указано, что налоговая инспекция заблокировала расчетный счет компании, а на ее счету 27 исполнительных производств на сумму более 1,4 млн рублей.