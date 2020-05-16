Роспотребнадзор РТ видит тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусом
В Татарстане показатель заболеваемости в республике составляет почти 53 случая на 100 тысяч населения. Такие данные озвучила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
По словам главы ведомства, тенденция к снижению заболеваемости прослеживается, несмотря на увеличение числа случаев. Темп прироста новых случаев еженедельно снижался на 2% в течение трех недель (за текущую неделю — на 4%).
За два месяца с момента появления новой коронавирусной инфекции в Татарстане еженедельно коронавирусная инфекция распространялась на 4 — 5 муниципальных районов. Сейчас больные выявлены во всех районах, кроме Рыбно-Слободского. В восьми муниципалитетах РТ отмечается высокий уровень заболеваемости.
Напомним, что общее число заболевших в республике на сегодня составляет 2148 случаев.Общество Татарстан
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