Роспотребнадзор РТ видит тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусом

Фото: Официальный Татарстан

В Татарстане показатель заболеваемости в республике составляет почти 53 случая на 100 тысяч населения. Такие данные озвучила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

По словам главы ведомства, тенденция к снижению заболеваемости прослеживается, несмотря на увеличение числа случаев. Темп прироста новых случаев еженедельно снижался на 2% в течение трех недель (за текущую неделю — на 4%).

За два месяца с момента появления новой коронавирусной инфекции в Татарстане еженедельно коронавирусная инфекция распространялась на 4 — 5 муниципальных районов. Сейчас больные выявлены во всех районах, кроме Рыбно-Слободского. В восьми муниципалитетах РТ отмечается высокий уровень заболеваемости.

Напомним, что общее число заболевших в республике на сегодня составляет 2148 случаев.