День голосования по поправкам в Конституцию: хроника «Реального времени»
«Реальное время» следит за важнейшими событиями последнего дня всероссийского голосования
Сегодня, 1 июля, завершается всероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны. «Реальное время» рассказывает все, что известно о ходе голосования к этому часу в режиме онлайн.
00:00 — голосование в Татарстане
- По озвученным накануне данным, в Татарстане проголосовали уже 1 804 108 человек. На начало 2020 года в республике зарегистрировано более 2,9 млн избирателей.
- Голосование велось в течение недели как на стационарных участках, так и на мобильных, а также на дому. Сегодня голосование пройдет только на стационарных участках и на дому.
- Голосование проходит ежедневно с 8 до 20 часов.
- Адрес своего участка можно найти, например, здесь. На этом же сайте можно ознакомиться с содержанием поправок. Кроме того, текст поправок присутствует на каждом участке.
- На участках необходимо использовать индивидуальные средства защиты — маски и перчатки. При этом приносить их с собой не обязательно — выдадут на участке вместе с ручкой.
- Кабинки для голосования и урны дезинфицируются после каждого проголосовавшего.
- Все члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители СМИ, сотрудники полиции, находящиеся на участках для голосования, обеспечены масками, перчатками и санитайзерами. Кроме того, как рассказали в ЦИК Татарстана, всех членов избирательной комиссии застраховали на случай болезни.
- Потоки голосующих на участках разделены: входить люди должны через один вход, а выходить — через другой.
- Всего на территории Татарстана за неделю голосования было задействовано 427 мобильных участков. Новость об использовании автобусов широко разошлась по федеральным СМИ — такое решение республики оценили и в федеральном Центризбиркоме. Между тем для Татарстана это не такое уж и новшество: глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев рассказывал, что автобусы использовали и на прошлых выборах.
Как идет голосование по всей России
- По всей России на утро 30 июня проголосовали (включая дистанционное голосование) 49 649 010 граждан (явка 45,7%).
- Электронное голосование проводилось в двух субъектах России — Москве и Нижегородской области. На утро шестого дня голосования было выдано 1 072 844 электронных бюллетеня, явка составила более 90% от записавшихся.
- Сайт Конституция2020.рф и система онлайн-голосования подвергались хакерским атакам, сообщал ЦИК России и мэрия Москвы. Впрочем, атаки успехом не увенчались.
- Мобильные участки для голосования приобретали самые разные формы: так, широко разошлась новость про «голосование в багажнике автомобиля» во Владивостоке.
- Накануне днем с обращением к россиянам по поводу голосования обратился президент России Владимир Путин. Обращение продлилось меньше трех минут — президент призвал россиян поучаствовать в голосовании.
- В Кремле считают, что многодневное голосование показывает свою эффективность. Накануне в Совете Федерации выступили с идеей расширить подобную практику и использовать ее в дальнейшем, так как в условиях эпидемии она позволяет избежать скопления людей на участках.
- Институт русского языка имени Виноградова обратил внимание, что в бюллетень закралась небольшая грамматическая ошибка: во фразе «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» вместо «в Конституцию» должно быть «в Конституции» (либо же «внесение изменений в Конституцию»).
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