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Роспотребнадзор разрешил открыться 62 лагерям Татарстана

14:13, 30.06.2020
Роспотребнадзор разрешил открыться 62 лагерям Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

Роспотребнадзор по Татарстану на сегодняшний день разрешил открыться 62 лагерям в республике, об этом сообщила глава регионального ведомства Марина Патяшина.

С 29 июня в Татарстане могут начать работу летние оздоровительные учреждения (в основном детские лагеря). Первые смены в лагерях республики стартуют с 1 июля.

Ранее в казанском лагере рассказали, какие особенности будут у смен этого года. Например, в комнаты будут заселять вдвое меньше детей, а в столовых за один стол смогут садиться только трое детей, проживающих в одной комнате.

Общество Татарстан
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