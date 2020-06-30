Роспотребнадзор разрешил открыться 62 лагерям Татарстана

Роспотребнадзор по Татарстану на сегодняшний день разрешил открыться 62 лагерям в республике, об этом сообщила глава регионального ведомства Марина Патяшина.



С 29 июня в Татарстане могут начать работу летние оздоровительные учреждения (в основном детские лагеря). Первые смены в лагерях республики стартуют с 1 июля.

Ранее в казанском лагере рассказали, какие особенности будут у смен этого года. Например, в комнаты будут заселять вдвое меньше детей, а в столовых за один стол смогут садиться только трое детей, проживающих в одной комнате.

