Массовое заражение COVID-19 в челнинском психдиспансере: Минздрав отрицает, прокуратура проверяет

Есть вспышка коронавируса в челнинском психдиспансере или ее нет?

Прокуратура РТ подтвердила «Реальному времени», что в Набережных Челнах идет проверка сигнала о распространении коронавируса в местном психоневрологическом диспансере. По сведениям, поступившим в челнинскую прокуратуру, болеют и пациенты, и медики. По этому сигналу началась проверка, о результатах которой пресс-служба ведомства сообщит по ее завершении.

Между тем в республиканском Минздраве информацию о вспышке в челнинском диспансере не подтвердили. На запрос «Реального времени» пресс-служба министерства ответила: «Случаев массового заражения там не зафиксировано. Учреждение работает в штатном режиме».

Лифты, предприятия, больницы: как Челны не справляются с коронавирусом

Обстановка с коронавирусом в городе не самая простая: больных начали увозить в инфекционный госпиталь в Елабуге. Правда, республиканский Минздрав осторожно обходит этот момент, утверждая, что «пациентов госпитализируют во временные инфекционные госпитали согласно утвержденной маршрутизации».

При этом в Набережных Челнах продолжают образовываться все новые и новые очаги заболевания. Глава городского отделения Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев на днях признал, что очаги фиксируются на предприятиях города. Это происходит, «несмотря на то, что проводится значительная работа со всеми субъектами, организациями». Очаги, по его словам, есть и на промышленных производствах, и в госучреждениях, и в медицинских учреждениях. Причем если раньше он называл предприятия, на которых зафиксированы вспышки коронавируса, то в своем последнем выступлении Бариев этого не сделал.

Одна из самых крупных вспышек на производстве фиксировалась на КАМАЗе (несмотря на то, что здесь пытались предотвратить распространение заболевания одними из первых в Татарстане). На кондитерской фабрике «Акульчев» тоже объявляли карантин, когда там разом заболели 14 сотрудников. Рассказывалось и о вспышке в городской БСМП, в горбольницах №5 и №2.

Ильгизяр Бариев предупреждал, что источником возникновения очагов может стать лифт многоквартирного дома (как-то в Челнах в одном подъезде обнаружили сразу три очага). Правда, главный санврач Татарстана Марина Патяшина усомнилась в том, что в пустом лифте можно заразиться коронавирусом.

Больницы, переоборудованные под инфекционные госпитали, не справляются с потоком пациентов: несмотря на то, что медики работают круглосуточно, всех принять зачастую не успевают. Челнинцы рассказывают о том, что госпитализировать всех не могут, врачи работают без отдыха. Пациенты ждут приема в многочасовых очередях на улице. «Реальное время» писало о том, как люди ждали своей очереди, лежа на газоне. В Минздраве объясняли происходящее большой нагрузкой на учреждение.



Людмила Губаева