Главное о коронавирусе на 7 февраля: в Татарстане нарушают правила, «Спутник V» покоряет мир

Итоги проверок Роспотребнадзора



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 85 новых случаев COVID-19, всего на 7 февраля зафиксировано 16 638 заболевших. Выздоровели за весь период 13 158 человек, в том числе 90 за минувшие сутки. Умерли за весь период 290 человек.

За последние сутки в Татарстане подтвердились еще два смертельных случая от коронавируса. Умерли две женщины 1948 и 1979 годов рождения.

В Татарстане провакцинировано уже 20 005 человек, из них 3 438 получили вторую дозу. Республика израсходовала почти четверть поступивших вакцин — 24,7% из 81 122.

Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова сообщила, что из 2 430 объектов, которые РПН проверил в январе в республике, в 124 нашли нарушения. Чаще всего проверяли развлекательные объекты, школы, садики и вузы.

Фото tatar-inform.ru

Трофимова сообщила, что заболеваемость в Татарстане сохраняется на стабильном уровне — в среднем в феврале каждый день регистрировалось по 85 случаев заражения. В январе 2021 года в республике зарегистрировали 2 762 случая — это меньше, чем в декабре, но ненамного — всего на 6%.

В республике на 34% возросла заболеваемость жителей республики старше 65 лет. Роспотребнадзор объяснил это новогодними каникулами и тем, что люди активно ходили в гости. Число внутрисемейных заражений возросло на 73%.

Вклад Жириновского в развитие вирусологии



За последние сутки в России выявили 16 048 новых случаев коронавируса, выздоровели 19 884 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 3 967 281 человека, а выздоровевших — до 3 456 210 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 432 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 76 661 человек.



За последние сутки в России проведено более 396 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 626,7 тыс. человек.

Российские ученые считают, что от обязательного ношения масок и перчаток в стране получится отказаться не раньше конца весны. Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева отмечает, что для отмены масочного режима нужно соблюдение целого ряда факторов, в числе которых — наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации.

Фото Максима Платонова

В межведомственном координационном совете Санкт-Петербурга по противодействию распространению коронавируса рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19: количество свободных коек под COVID-19 увеличилось в Санкт-Петербурге до 5 637 — 44,9% от всего коечного фонда.

Русская православная церковь (РПЦ) не планирует отказываться от соблюдения противоэпидемиологических мер, утвержденных ранее патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Священным синодом в марте 2020 года, рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что он внес личный вклад в развитие российской вирусологии. По мнению лидера ЛДПР, российские ученые не смогли бы создать вакцину от коронавируса, если бы не его решительные действия: примерно 10 лет назад в Центре им. Гамалеи накопились долги за электричество. Если бы электроэнергию отключили за неуплату, опытные образцы вирусов, хранящиеся в научном центре, погибли бы. Но тут появился Жириновский и вмешался в ситуацию (если верить ему самому).

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев сообщил, что морозы в Москве могут загнать людей в помещения вроде торговых центров и кафе, что в свою очередь может спровоцировать рост заболеваемости COVID, поэтому лучше оставаться дома



Фото: Максим Платонов

Канцлер Австрии может привиться «Спутником V»

В мире коронавирусом нового типа на 10:30 (мск) заразились 105 764 423 человека, 2 309 364 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (26 916 158). На второй строчке — Индия (10 826 363), на третьей — Бразилия (9 447 165), на четвертой — Великобритания (3 941 273). Россия занимает пятое место (3 907 653, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (462 173). За ними следуют Бразилия (230 034), Мексика (165 786), Индия (154 996) и Великобритания (112 305).

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил готовность привиться российским «Спутником V» или китайской вакциной от COVID-19 в том случае, если они пройдут регистрацию в Евросоюзе.

Фармацевтическая компания AstraZeneca признала, что ее вакцина от коронавируса лишь ограниченно защитит от «южноафриканского» штамма SARS-CoV-2. Это показали исследования, проведенные южноафриканскими и британскими учеными.

Агентство Bloomberg назвало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одним из самых крупных прорывов в науке со времен СССР. На мировую оценку повлияла публикация в авторитетном научном журнале The Lancet результатов III фазы клинических испытаний.

Фото: mos.ru

Руководство американской компании Kroger, которой принадлежит крупная сеть магазинов, будет выплачивать по $100 сотрудникам, если они пройдут вакцинацию от коронавируса. Речь идет о единовременной выплате.

Главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех перечислил четыре симптома коронавируса, при которых необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью: это боль в груди, проблемы с дыханием, речью или трудности с передвижением.

В Китае одобрили для широкого использования вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 компании Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology, которая входит в Sinovac. Об этом сообщили в Государственном управлении по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР.

Эксперт группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков заявил, что лаборатория Уханьского института вирусологии, которую обвиняли в утечке коронавируса, устроена выше всяких похвал, представить оттуда утечку очень сложно. ВОЗ проводили там проверку после слухов об утечке вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19.

Маргарита Головатенко