В Татарстане привить от гриппа планируют 2,4 млн человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане привить от гриппа планируют 2 421 486 человек. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.

— Это почти 60% населения Татарстана. Мы с вами знаем, что это тот уровень, который способствует предупреждению взрывного роста гриппа и развитию эпидемии гриппа, — сказала она.

Любовь Авдонина напомнила, что в Татарстан уже поступили вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». В общей сложности медучреждения получили 642 690 доз.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ на сегодняшний день в Татарстане стабильна, заверила Любовь Авдонина. В структуре заболеваемости пока преобладают вирусы негриппозной этиологии.

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Татьяна Демина