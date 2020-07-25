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Роспотребнадзор не выявил нарушений в работе открывшихся общепитов в Татарстане

13:47, 25.07.2020
Роспотребнадзор не выявил нарушений в работе открывшихся общепитов в Татарстане
Фото: Максим Платонов

Все предприятия общественного питания, которые возобновили работу в Татарстане, строго соблюдают требования Роспотребнадзора. Об этом рассказала главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

С 15 июля было выдано 630 предписаний за неделю обследовано 170 объектов. Замечаний ведомства пока нет.

Напомним, что в Татарстане возобновили работу более 8 482 предприятий общепита и розничной торговли с общим количеством сотрудников 42 642 человека.

Общество Татарстан
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