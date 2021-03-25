Ковидные ограничения помогли снизить заболеваемость туберкулезом в Татарстане

Роспотребнадзор РТ рассказал о ситуации по туберкулезу в республике

«Чаще всего туберкулезом в Татарстане заражаются рабочие, служащие и пенсионеры», — рассказала начальник отдела санитарной охраны Роспотребнадзора РТ Луиза Борисова. Во время встречи, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, обсуждались вопросы профилактики опасного заболевания и его влияние на детский организм. Подробности — в материале «Реального времени».

Статистика по Татарстану

Начальник отдела санитарной охраны Роспотребнадзора Татарстана Луиза Борисова сообщила, что в 2020-м году в республике было зарегистрировано 913 случаев заболеваний впервые выявленным туберкулезом, в том числе 33 — среди детей до 17 лет. Это почти на 19 % ниже показателей за 2019 год. Впервые выявленных зараженных насчитывается 360 человек.

Большинство заболевших туберкулезом в Татарстане — городские жители в возрасте от 18 до 49 лет: их 64% от общего количества пациентов. Чаще всего заболевают рабочие и служащие (23% инфицированных), а также пенсионеры (14% зараженных).

Уровень заболеваемости туберкулезом в Татарстане в 1,3 раза ниже, чем в целом по России и ПФО. Среди регионов Приволжского федерального округа по этому параметру республика находится лишь на 10-м месте. В 12 районах РТ заболеваемость туберкулезом превышает среднереспубликанские показатели. В перечень неблагополучных районов вошли Высокогорский, Агрызский, Апастовский, Бугульминский, Буинский, Бавлинский, Тюлячинский, Дрожжановский, Зеленодольский, Черемшанский, Альметьевский и Верхнеуслонский.

По утверждению Борисовой, риску заражения при контактно-бытовом пути передачи особенно подвержены те, кто своевременно не прошел обследование. Фото tatar-inform.ru

Чаще всего, в 61% случаев, туберкулез в Татарстане выявляют при проведении флюорографии. В отдельных ситуациях заболевание обнаруживается при обращении больных за медицинской помощью.

— На снижение заболеваемости повлияли широкие ограничительные мероприятия, введенные из-за коронавируса, разобщение коллективов, общественная и индивидуальная профилактика, — уверена Борисова. — Ограничение на посещение медучреждений, проведение профосмотров, диспансеризация во время карантина тоже помогли врачам выявлять опасное заболевание.

В Татарстане состоят на учете 1680 пациентов, больных туберкулезом. В контакте с инфицированными находятся более 9 тысяч человек, из которых на сегодняшний день заразились всего 10. По утверждению Борисовой, риску заражения при контактно-бытовом пути передачи особенно подвержены те, кто своевременно не прошел обследование, уклонялся от медосмотра и не принимал профилактические препараты.

«Каждый четвертый ребенок, не прошедший диагностику, посещает детские сады и школы»

В прошлом году в Татарстане родители и законные представители более 10 тысяч детей отказались от проведения иммунодиагностики туберкулеза.

— 64% этих ребят уже обследованы альтернативными методами, а около 3 тысяч человек остались и вовсе не обследованными, — сообщила Борисова. — Каждый четвертый ребенок, не прошедший диагностику, посещает детские сады и школы.

Положительная реакция Манту приводит родителей в шоковое состояние, так как подобный результат воспринимается как приговор. Фото: amae74.ru

Исследования, альтернативные пробе Манту, — квантифероновый тест и T-SPOT. Это новые методы диагностики туберкулеза по анализу крови. Для анализа требуется забор крови из вены. Детям, у которых есть противопоказания для постановки туберкулиновых проб, рекомендуется провести исследование данным методом.

Борисова напомнила, что туберкулин и диаскинтест не являются вакцинами. Это диагностические препараты, допущенные к использованию после прохождения целого ряда исследований на эффективность и безопасность. Препараты не вызывают осложнений и отдаленных последствий.

— Туберкулез у детей опасен тем, что симптомы заболевания незаметны или вовсе отсутствуют, — пояснила эксперт. — Только у подростков болезнь проявляет себя. Возникает слабость, утомляемость, головокружение, повышение температуры тела.

Запущенные формы туберкулеза необычайно трудно поддаются лечению. В таких случаях применяются лекарственные препараты, которые могут оказать токсичное действие на неокрепший детский организм.

С 22 марта по 16 апреля в Татарстане проводятся мероприятия по профилактике туберкулеза. Фото rkpd.tatarstan.ru

Положительная реакция Манту приводит родителей в шоковое состояние, так как подобный результат воспринимается как приговор. На самом деле неблагоприятная реакция может возникнуть и из-за других причин. Например, из-за аллергии на туберкулин или фенол.

— Положительная проба — повод насторожиться и задуматься о здоровье ребенка, — утверждает Борисова. — Если возникнет необходимость, педиатр обязательно направит вас на консультацию к фтизиатру. Только врач сможет определить степень инфицирования и оценить возможные риски.



К слову, с 22 марта по 16 апреля в Татарстане проводятся мероприятия по профилактике туберкулеза. Так, будет организовано проведение флюорографического обследования на выездных установках. 25 марта мобильный флюорографический аппарат установят на территории ТЦ «Тандем», а 26 марта аналогичный кабинет появится в ТЦ «Мега». В Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере и в центральных районных больницах РТ состоятся «Дни открытых дверей» с организацией флюорографического обследования населения и приема пациентов врачом-фтизиатром.