«Комариный апокалипсис» пронесся мимо Татарстана в Башкирию

Самоизоляция или теплая зима — что стало причиной нашествия насекомых?

В этом году сразу несколько регионов пожаловались на небывалое нашествие комаров, которое отдельные эксперты связали с последствиями режима самоизоляции. При этом, если в соседнем Башкортостане (особенно в Уфе) жители ходили закусанными, то Казань, особенной агрессивности насекомых не почувствовала. «Реальное время» выяснило, почему комары в разных регионах могут вести себя по-разному, стоит ли окончательно искоренять ежегодные их летние нашествия и зачем нужны системы проточной воды вокруг городов и порядок в подвалах.

Уфимские жители уверяли, что такого нашествия комаров они не видели несколько лет

«Комариный сезон» в европейской части России приходится на май — июнь, но так как карантинный режим в регионах начали ослабляться только после майских праздников, жалобы стали поступать лишь во второй половине мая. В конце мая на нашествие комаров, например, пожаловались в соседнем с Татарстаном Башкортостане. Там ситуацию назвали не иначе как «невыносимой»: насекомые в буквальном смысле слова заполонили несколько микрорайонов Уфы.

Жители города сообщали, что из дома стало невозможно выйти на улицу вечером. Насекомые нападали прямо с момента выхода из подъезда. «Невыносимо, вчера вечером вышли прогуляться, все закусаны, взрослые-то ладно, а вот детей очень жалко».

Уфимские жители уверяли, что такого нашествия комаров они не видели уже несколько лет. Существовали и опасения о риске распространения смертельных тропических болезней из-за изменения популяции комаров: так, эпидемиологи выявили широкое распространение комаров-переносчиков вирусов Денге, Зика и желтой лихорадки вдоль Черноморского побережья и в Крыму. Правда, до сих пор эти риски остаются лишь на бумаге.

О том, что риск переноса инфекций комарами существует, согласны и эксперты Казани, но этот риск считают невысоким. В июне при этом какой-то аномальной активности комаров или повышения их численности в столице Татарстана не заметили.

Другие эксперты объясняли агрессивность комаров дефицитом питания комаров в мае, когда россияне в подавляющем большинстве регионов были на самоизоляции. Фото Максима Платонова

Самоизоляция или теплая зима — что виновато в комарином «апокалипсисе»

Последний всплеск активности комаров пришелся на конец июня — начало июля, когда уже сразу в нескольких регионах пожаловались на нашествие комаров. С подобной проблемой столкнулись не только башкиры, но и, например, в Якутии, Волгограде и Алтайском крае. Резкий рост численности комаров специалисты объясняли по-разному. Одни обращали внимание на теплую зиму и городские подвалы, благоприятные климатические условия позволили самкам комаров отложить много яиц. Когда комары достигли стадии взрослой особи, они только ждали теплой погоды (выше 22 градусов). Другие эксперты объясняли агрессивность комаров дефицитом питания комаров в мае, когда россияне в подавляющем большинстве регионов были на самоизоляции.

Об этом, в частности, говорит московский энтомолог, доктор биологических наук Анатолий Захаров, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН: «Была самоизоляция. Люди не выходили на улицу. А сейчас массово вышли, начали тревожить насекомых».

Энтомолог обращал внимание на то, что обычно сезон комаров начинается в середине мая, но в тот момент москвичи еще сидели дома. Кровососущим насекомым не так оказались важны погодные условия, нежели раздражитель, которым выступили люди.

До осени о комарах можно забыть

Однако возникает вопрос: почему, если почти все регионы были в начале мая на самоизоляции, жители многих субъектов России какой-либо особенной агрессивности комаров не почувствовали. Энтомолог Анатолий Захаров, сравнивая агрессивность комаров в Уфе и Казани, заявляет: одним режимом самоизоляции объяснять поведение комаров в двух даже соседних регионах не получится.

— [Если в Уфе комары вели себя в этом году агрессивнее, чем в Казани] — значит, в Башкирии оказалось больше запаса комаров, вот и все. Помогли самые разные условия, климатические, экологические. И, напротив, другие климатические условия прижали популяцию комаров в Татарстане.

Но сейчас какого-то нашествия комаров до конца лета уже ждать не стоит, их сезон обычно приходится на май — июнь. Скоро они закончатся, уверяет Захаров, и до осени о них можно будет забыть, только осенью они еще могут появиться. Сейчас же стоит ждать слепней и других насекомых.

Однако кандидат биологических наук Института биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН Константин Китаев, напротив, уверен, что самоизоляция тут, вообще, ни при чем. Просто, напоминает он, была достаточно мягкая зима. И сыграли свою роль разные климатические особенности городов и регионов.

Вокруг Уфы гораздо больше воды вокруг, чем в Казани — и комары в итоге активнее

— Зимой было очень тепло, очень много комаров перезимовало, и теперь они «вышли». А раз их много, то, разумеется, они очень сильно донимают людей. Тем более у нас многие города располагаются на берегах рек. А вокруг Уфы, например, много и озер небольших. Люди выезжают туда, а там, конечно, сейчас комаров множество — как раз из-за мягкой зимы. С режимом самоизоляции их активность вообще никак не связана! — заверил Константин Китаев.

Комары, отмечает он, начали «выходить» в мае, когда люди уже стали приезжать на свои дачи или на природу — когда региональные власти уже отчасти разрешили семейный формат отдыха. И тогда, в то же время, вылетели и комары. Отвечая на вопрос, почему одни регионы почувствовали на себе агрессивность комаров, а в других нет, Китаев обратил внимание на разные природно-климатические условия районов и городов:

— В Уфе, во-первых, действительно гораздо больше воды вокруг, три реки, которые сливаются в одну. Плюс достаточно большое количество озер. Если смотреть по карте, вокруг Уфы сплошняком идут какие-то озера-старицы. Есть пойменные или временные озера. В результате у нас действительно огромное количество комаров, ежегодно причем. В отдельных районах нашего города практически все лето летают комары.

«Мне не очень верится, что главная причина распространенности комаров в самоизоляции»

Питерский энтомолог Дмитрий Мусолин, доктор биологических наук, доцент кафедры защиты леса, древесиноведения и охотоведения СПбГЛТУ, осторожно подходит к версиям особой «агрессивности» или «распространенности» комаров этим летом в России. И не поддерживает полностью ни «теорию самоизоляцию», ни теорию теплой зимы:

— Мне не очень верится, что главная причина нынешней агрессивности и распространенности комаров в самоизоляции…. Что же касается теплой зимы и климата, нужно все-таки на руках иметь данные, какая в каждом регионе была зима, какие были температуры. И даже более важна, скорее всего, ситуация весной — и как она отличалась в регионах от средних многолетних данных.

Необходимо создание систем проточной воды вокруг городов — комаров станет меньше

Китаев, возглавляющий испытательный центр ФГБУ «Башкирский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», считает, что бороться с комарами надо, и делать это стоило бы системно. Какие-то места, расположенные рядом с городами, стоило бы осушать. Даже если при этом пострадает экосистема, необходимо создание систем проточной воды, что и позволило бы решить проблему ежегодного нашествия комаров. В особенности на территориях, где собираются строить новые дома — там обязательно предварительно следовало бы проводить осушение.

— Как вариант — обрабатывать территории [специальными инсектицидами]. И некоторые парки в Уфе и приусадебные участки обрабатываются ежегодно. Какие-то деньги на это выделяет городская администрация. Но это только часть общего массива. Ведь большое число мест вокруг нашего города, где продолжают летать комары, никто, конечно, массово обрабатывать не будет.

Главная проблема не в инфекциях, а в аллергии на комариные укусы

При этом, энтомолог уверен, беспокоиться о том, что комары могут в массовом порядке заражать людей, перенося какие-то опасные инфекции, не стоит. Самая известная инфекция в мире, которую переносят комары — малярия, но наши комары ее не переносят, так как малярийных комаров у нас особенно и нет, уверяет он.

Впрочем, казанский энтомолог Николай Шулаев считает, что в столице Татарстана можно встретить два вида комаров, комара-пискуна и малярийного комара. Но и Шулаев отмечал, что случаи, когда комар становится причиной серьезного заболевания, в климате Поволжья единичны.

Главная проблема не в инфекциях, а в аллергии, которой очень часто сегодня болеют дети, полагает Китаев: нередко бывает так, что если покусал комар, то может развиться и аллергическая реакция. Эта проблема сегодня гораздо более актуальная, уверен эксперт, нежели гипотетический перенос инфекций — и касается она при этом не только комаров, но и, например, слепней.



Бороться надо не с комарами вообще, а с «городским комаром» — осушением городских подвалов

Дмитрий Мусолин, эксперт Российского научного фонда и член президиума Русского энтомологического общества, считает, что бороться стоит скорее с «городским комаром», который и не совсем тот комар, который в естественных лесных экосистемах обитает — и борьба эта заключается в наведении порядка в подвалах городских домов:

— На государственном уровне никто, конечно, этим [борьбой с нашествием комаров] заниматься не будет, эти вопросы можно рассматривать даже не на региональном, а только на муниципальном уровне. И в городах основная проблема в том, что в подвалах домов стоит вода, получаются такие искусственные водоемы. И при этом в подвалах поддерживается высокая температура, она там не минусовая. Стоить наводить порядок в подвалах, бороться с искусственными водоемами в городах.

Дезинсекция помогает эффективно бороться с комарами. Фото облсэс.рф

О том же, напомним, говорят и казанские эксперты, которые считают, что дезинсекция помогает эффективно бороться с комарами, но временно, главное же — проверка подвалов и ликвидация там подтоплений (которой должны заниматься коммунальные службы). При этом на общегородском уровне за ситуацией с размножением комаров в Казани следят специальные службы, но лишь перед проведением важных мероприятий или если возникает опасная эпидемиологическая ситуация, обрабатывая территории вблизи водоемов и вокруг важных объектов. Так поступают на территории детских оздоровительных лагерей перед началом летних каникул, так же поступали перед проведением матчей мундиаля в 2018 году.

«Реальное время» направило запросы о ситуации с комарами в Татарстане в республиканские Минэкологии и управление Роспотребнадзора, однако в ведомствах пояснили — вопросами нашествия комаров ни там, ни там не занимаются.