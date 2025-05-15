Где получить экстренную помощь после укуса клеща, собаки или при анафилаксии

Обзор неотложных медицинских услуг Казани — стоимость, адреса клиник и лабораторий

Фото: Реальное время

По данным Управления Роспотребнадзора по РТ, на 30 апреля 2025 года в республике зарегистрировано 1548 случаев укусов клещей — в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Исследование снятых с людей клещей показало, что также заметно выросло количество клещей, зараженных возбудителями опасных болезней. При этом жители Казани страдают от невозможности быстро, качественно и по доступным ценам исследовать укусивших их насекомых на инфекции. «Реальное время» разбиралось, где можно профессионально снять впившегося клеща, за какую сумму выяснят, насколько был опасен его укус, а также о том, как быстро получить другие виды неотложной медпомощи, например при укусе собаки или при острой аллергической реакции.

Полторы тысячи укушенных

Вопрос об экстренной помощи при укусе клеща для жителей Татарстана более чем актуален: если в прошлом году к началу мая в медицинские организации по поводу укусов клещей обратилось 898 человек (22,45 на 100 тыс. населения), то в 2025-м — 1548 (38,7 на 100 тыс. населения). Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Казани — 382 случая, Набережных Челнах — 198 и Нижнекамске — 171.

Исследование 513 клещей в 2025 году показало, что 55 (11%) из них были заражены боррелиозом, 8 (1,5%) — клещевым вирусным энцефалитом, 2 (0,4%) — моноцитарным эрлихиозом, 6 (1,16%) — гранулоцитарным анаплазмозом. Год назад проводилось исследование 359 клещей, и 48 (13,4%) оказались заражены возбудителем боррелиоза, а возбудители энцефалита и других клещевых инфекций обнаружены не были.

Исследование 513 клещей в 2025 году показало, что 11% из них были заражены боррелиозом, а 1,5% — клещевым вирусным энцефалитом. Реальное время / realnoevremya.ru

Клещевой вирусный энцефалит — грозная инфекция, которая при неблагоприятном стечении обстоятельств может привести к инвалидности либо смерти укушенного клещом человека. Боррелиоз приводит к появлению патологий суставов, сердца, нервной системы. Гранулоцитарный анаплазмоз обычно протекает без последствий, но в ряде случаев были зарегистрированы такие осложнения, как аритмия, дыхательная недостаточность, кишечные и желудочные кровотечения. А вот моноцитарный эрлихиоз вызывает дыхательную и почечную недостаточность, миокардит, гипотензию, коагулопатию, геморрагические проявления, токсический шок, сильную головную боль, слабость и судороги.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Сезон присасывания клещей традиционно начинается в апреле и заканчивается в октябре, пик их численности бывает в мае — начале июня, — сообщили «Реальному времени» в республиканском управлении Роспотребнадзора. — Максимальную активность клещи развивают при температуре 18—20 градусов. Пострадать от клеща можно при посещении лесов, полей, парков, на приусадебных участках. То есть везде, где имеется зеленая растительность. Если вы обнаружили присосавшегося клеща, то необходимо как можно раньше обратиться в медицинскую организацию для его удаления. Лабораторное исследование клещей целесообразно проводить не позднее 3 суток с момента укуса, в связи с необходимостью получения экстренной профилактики. После укуса необходимо наблюдать за состоянием здоровья в течение 21 дня и при любом ухудшении самочувствия нужно обратиться к врачу.

«Как уложиться в 3 суток, если в Центре 4 выходных?»

— Я думаю, что на самом деле укушенных клещами людей, да и зараженных клещей гораздо больше, чем фиксирует статистика, — говорит читательница «Реального времени» Сария Сабирова (имя и фамилия изменены). — Просто некоторые переносят заболевание на ногах, а потом мучаются от осложнений, не догадываясь об их причинах. А все потому, что исследовать укусившего тебя клеща — дело сложное, небыстрое и дорогое.

Сабирова рассказала, как обнаружила на себе присосавшегося клеща в майские праздники после поездки к родственникам в Высокогорский район. Зная, что район относится к эндемичным по клещевому энцефалиту, женщина сразу обратилась в травмпункт, чтобы клеща сняли с кожи профессионалы и он остался пригодным для исследования. Получив на руки пробирку, она хотела отправиться в «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ», где проводятся исследования клещей, но в праздники это учреждение было закрыто.

В праздники это учреждение было закрыто. скриншот сайта Яндекс-карты

— В Центре клещей принимают на исследование только по будням и только с 9.00 до 14.00 и с перерывом на обед с 12.00 до 12.30. В прошлом году я оказалась в такой же ситуации и обнаружила там огромную очередь, в результате потеряла полдня и все равно не успела сдать клеща на анализ! — возмущается Сабирова. — А куда обращаться, когда сотрудники Центра отдыхают, — вообще непонятно. На сайте этой организации рекомендуют идти с клещом в поликлинику по месту жительства или в медицинские организации, имеющие договоры с Центром. Но ни адресов этих учреждений, ни номеров поликлиник, где клещей принимают на исследование, на сайте нет.

Мало того, 8 мая 2025 года пресс-служба Роспотребнадзора по РТ, информируя жителей республики, куда следует сдавать клещей на исследование, назвала только один адрес — ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

— Вот как я его должна сохранить живым и уложиться в 3 суток, если в Центре 4 дня были выходными? — удивляется женщина.

Где, что, почем

Если вы хотите точно знать, заражен клещ или нет, снимать его самостоятельно или с помощью доморощенных «специалистов» не рекомендуется. Во-первых, есть риск, что извлечь его целиком не удастся, и в ранке, кроме его слюны, останется его хоботок или головка. Во-вторых, для облегчения задачи народные способы избавления от клещей предполагают использование разных средств вроде масла. А разорванный на части или залитый маслом кровопийца становится непригодным для исследования.

— Укус клеща грозит опасной инфекцией, укус осы или пчелы может спровоцировать приступ аллергии так же, как и пыльца цветущих растений, укусившая собака или дикое животное могут болеть бешенством, — говорит главврач казанской городской больницы №12 Рамиль Ахметов. — Во всех этих случаях первое учреждение, куда следует обращаться, — травмпункт по месту жительства. Если человек потерял сознание — вызываем скорую помощь. Если это случилось в лесу, а у вас есть машина, надо как можно скорее ехать в город, потому что скорая будет до вас добираться дольше, и драгоценное время уйдет у медиков на поиски пациента. Человека с аллергией скорая помощь доставит в отделение аллергологии горбольницы №7, туда же при приступе аллергии надо обращаться самостоятельно. А при укусах собак или диких животных в травмпункте окажут первую помощь и разъяснят ваши дальнейшие действия.

Рамиль Ахметов подчеркнул: клеща квалифицированно извлекут в любом круглосуточном травмпункте, и при этом дадут направление на его бесплатное исследование, но вот исследовать кровопийцу по этому направлению можно будет только в одном месте — в Центре гигиены и эпидемиологии. Но на практике иногда быстрее сделать анализ платно.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Реальное время» приводит список казанских учреждений, где правильно снятого и упакованного в стерильный контейнер кровососа могут проверить на инфекции (в список вошли учреждения, информацию об услугах которых удалось получить из открытых источников в интернете).

Клиника Снятие клеща На ДНК возбудителя боррелиоза На РНК/ДНК возбудителей клещевого энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза На РНК вируса клещевого энцефалита На РНК возбудителей анаплазмоза, эрлихиоза На РНК вируса клещевого энцефалита, ДНК боррелиоза На РНК/ДНК возбудителей боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза Срок выполнения исследований Центр гигиены и эпидемиологии в РТ 2000 1400 1500 2 дня Инвитро 890 2170-2390 1190 2170 от 3 календарных до 6 рабочих дней ДНКОМ 600 2100 до 4 дней Ситилаб 550 2945-3310 1650-1700 570-59 2 дня Гемотест 390-420 2370 560 2-8 дней Ситидок 750 2945 Промедика 3780 Эрда Медицина 500

«Даже после профилактики есть риск заболеть»

— Клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание, которое чаще всего поражает центральную нервную систему, — говорит врач-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А.Ф. Агафонова, кандидат медицинских наук Елена Хасанова. — Примерно в 20% случаев у переболевших клещевым энцефалитом наблюдаются неврологические осложнения. При этом заболевании возможен летальный исход. Эффективно защитить человека от клещевого энцефалита может вакцинация. Клещевой боррелиоз — болезнь Лайма — характеризуется поражением кожи, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем. Часто недуг принимает хроническое, рецидивирующее течение. Вакцины от болезни Лайма нет. Единственная профилактика — избегать присасывания клещей.

Хасанова советует как можно быстрее удалить клеща, обратившись в травмпункт, и только если это невозможно, извлечь его самостоятельно, но ни в коем случае не сдавливая насекомое, так как это может привести к попаданию в рану инфекций. После извлечения клеща важно продезинфицировать место укуса.

Хасанова советует как можно быстрее удалить клеща, обратившись в травмпункт. скриншот сайта Яндекс-карты

Профилактика клещевого энцефалита после укуса иммуноглобулином проводится, по ее словам, если по результатам исследования выяснилось, что клещ являлся переносчиком клещевого энцефалита, либо он не был сдан в лабораторию на анализ, а пострадавший человек не прошел полный курс вакцинации против клещевого энцефалита.

— Введение иммуноглобулина проводится не позже трех суток с момента укуса клеща, — подчеркнула она. — Иммунная защита возникает спустя один-два дня после введения и сохраняется до месяца. Но защитное действие противоклещевого иммуноглобулина составляет около 60%, а значит, при укусе клеща-переносчика вируса энцефалита даже после профилактики есть риск заболеть.

Заболеть бешенством можно и через год

Укус, царапина зараженного бешенством животного или даже попадание слюны такого животного на кожу, на которой есть хотя бы небольшие повреждения, смертельно опасны. Бешенство (гидрофобия) — острая вирусная инфекция. Инкубационный период заболевания определяется локализацией и тяжестью повреждения от нескольких дней до 1 года или более.

В Татарстане последние случаи бешенства были зарегистрированы в 2022 году, но опасность остается высокой: по данным Федерального центра охраны здоровья животных, в апреле 2025 года в России зафиксировали 74 случая бешенства среди животных.

По данным Роспотребнадзора, в 2024 году в Татарстане за медицинской помощью по факту укусов собак обратилось 6,4 тыс. человек. Реальное время / realnoevremya.ru

По данным Роспотребнадзора, в 2024 году в Татарстане за медицинской помощью по факту укусов животных обратились 10,3 тыс. человек. Из них от укусов собак пострадало 6,4 тыс. человек, травмы в результате контакта с другими видами безнадзорных животных получили более 4,5 тыс. В первом квартале 2025 года в республике было зарегистрировано 1877 обращений по поводу укусов собак.

Чтобы защитить себя от заболевания бешенством, в Роспотребнадзоре рекомендуют избегать контактов с дикими животными и безнадзорными собаками и кошками, даже если они ведут себя дружелюбно, а своим домашним животным регулярно делать прививки от бешенства и не допускать их контакта с дикими и безнадзорными. Единственным средством помощи людям, подвергшимся риску инфицирования бешенством, является своевременное введение антирабического иммуноглобулина и назначение курса антирабических прививок. Даже если повреждение, полученное при контакте с подозрительным животным, выглядит незначительным, медики и санврачи рекомендуют обратиться в травмпункт или поликлинику к врачу-травматологу или хирургу для осмотра, обработки раны и назначения антирабического лечения.

14 дней на спасение

При укусах, царапинах диких, безнадзорных или непривитых животных либо попадании на кожу их слюны следует принять срочные профилактические меры:

как можно быстрее, в течение 10 минут, тщательно промыть мыльным раствором и под струей воды все раны и места, на которые могла попасть слюна животного;

обработать края раны 70-градусным спиртом или 5-процентной настойкой йода;

незамедлительно обратиться в травмпункт или поликлинику;

получить полный курс профилактических прививок, назначенный врачом (в зависимости от повреждений, врач назначит иммуноглобулин или инъекции вакцины, количество которых зависит от конкретной ситуации). Прерывать лечение нельзя!

Если за покусавшим человека животным можно установить наблюдение, например отловить его и поместить в ветклинику, антирабическую вакцину вводят в день укуса, затем на 3-й и 7-й дни и прекращают лечение если животное остается здоровым. Если наблюдение за животным невозможно, вакцину вводят также на 14-й, 30-й и 90-й дни.

Реальное время / realnoevremya.ru

Следует помнить, что вакцинация эффективна, если лечение начато в течение 14 дней после контакта с животным. Но введение вакцины показано даже через несколько месяцев после контакта с больным или подозрительным зверем.

Ниже «Реальное время» представляет адреса казанских травмпунктов, которые работают круглосуточно и оказывают помощь пострадавшим бесплатно (по полису ОМС).

Реальное время / realnoevremya.ru

С аллергией не шутят

— При внезапном сильном приступе аллергии сразу вызываем скорую помощь, — говорит главврач казанской городской больницы №12 Рамиль Ахметов. — Если это случилось в лесу, за городом, например, после укуса осы, а у вас есть машина, надо как можно скорее ехать в город, потому что скорая будет до вас добираться дольше и драгоценное время уйдет у медиков на поиски пациента. Человека с аллергией скорая помощь доставит в отделение аллергологии горбольницы №7, туда же при приступе аллергии надо обращаться самостоятельно.

Врачи рекомендуют не терять ни минуты, потому что для развития молниеносной и тяжелой аллергической реакции бывает достаточно даже самых минимальных количеств аллергена. Острые аллергические реакции характеризуются последовательным развитием опасных клинических проявлений: все обычно начинается с общего покраснения, затем появляется сыпь, начинается приступ кашля, затем могут последовать нарушение дыхания, рвота, посинение губ, лица, ушей, кончиков пальцев рук и ног, и возникнуть шоковое состояние.

Человека с аллергией скорая помощь доставит в отделение аллергологии горбольницы №7. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Чем меньше промежуток времени между попаданием в организм аллергена и началом аллергического процесса, чем быстрее проявляются все эти признаки, тем сильнее и опаснее протекает аллергическая реакция. Появление симптомов аллергии в первые 15 минут после контакта с аллергеном приводит, как правило, к тяжелому, а иногда и критическому, состоянию больного. Наиболее опасным проявлением острой аллергической реакции является отек гортани у детей и глубокое угнетение функций сердечно-сосудистой системы у взрослых — они могут привести к гибели человека.

Во всех случаях развития острых аллергических реакций медики используют антигистаминные препараты — димедрол, клемастин, супрастин, хлоропирамин, пипольфен и т.п. Принять какой-либо из них можно, не дожидаясь приезда скорой.