Роспотребнадзор Татарстана ответил на «крик души» родителей: утренники проводить можно, вот инструкция

Фото: Гуландам Фатхуллина

Как родители бились за утренники

В феврале в Татарстане особенно остро встал вопрос проведения в дошкольных учреждениях детских утренников с участием родителей, которым в связи с пандемией уже почти год как запрещают приходить на праздники. Поводом для обсуждения темы стало открытое письмо казанских родителей, озаглавленное «Крик души», которое широко разошлось в социальных сетях. В этом письме авторы просили разрешить посещение детского утренника 4 марта, посвященного Международному женскому дню.

В письме отмечается, что за прошедший год уже были сняты многие ограничения — заработали рестораны, театры, можно даже ходить в школы на родительские собрания, но на утренники — нельзя.

«Интересы малышей̆, которые учат стишки и танцы, никому не интересны, кроме их родителей̆», — с сожалением писали авторы письма.

Фото: Гуландам Фатхуллина

Вскоре после этого Минобрнауки Татарстана сообщило, что в республике родителям приходить на утренники все-таки можно. Но радость оказалась преждевременной — в течение суток информация об этом была удалена с сайта министерства. Тогда же управление Роспотребнадзора по Татарстану поясняло: в отношении утренников с участием родителей существует запрет, установленный федеральными санитарными правилами, действующими до 1 января 2022 года. На региональном уровне отменить этот запрет не представляется возможным.

Недавно с этой же проблемой на прием к главе регионального управления Роспотребнадзора Марине Патяшиной пришел один из казанских отцов, и тогда он получил уже несколько иной ответ.

— Мы полагаем, возможно проводить мероприятия в групповых ячейках без приглашения детей из других групп. Все-таки утренники — традиция, я тоже мама. Когда утренник сделан на несколько групп, разные воспитатели и родители — вот это массовое мероприятие в актовом зале, — отвечала Патяшина.

Фото: Максим Платонов

Инструкция по применению

Сегодня на регулярном брифинге по санэпидситуации в республике пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Татарстану Миляуша Замалиева подробно разъяснила, как и на каких условиях можно провести в детсадах утренники с участием родителей:

с ребенком может прийти только один взрослый, и он не должен быть старше 65 лет — эта категория в зоне риска, ей рекомендована самоизоляция;

решение о проведении утренника будет принимать руководитель дошкольного учреждения при условии отсутствия заболевших или карантина по заболеванию;

мероприятие не является общим для всего детского сада, участвовать в утреннике могут только дети из одной группы;

для взрослых должен быть организован входной контроль, термометрия. «Желательно организовать некий «зеленый коридор», чтобы родители не пересекались с детьми из других групп», — добавила Замалиева;

на одного человека — не менее 4 кв. м площади для соблюдения социальной дистанции;

должны быть условия для гигиены рук и иметься облучатель закрытого типа в помещении;

после мероприятия — влажная уборка и проветривание.

Если же помещение физически не сможет вместить всех родителей — вероятно, администрации придется отказаться от приглашения на утренник родителей, добавила Замалиева.

«Если всех желающих не получится допустить исходя из площади, то кто-то не попадет туда. Поэтому то, с чего обсуждение началось, — администрация детского сада принимает решение о возможности проведения исходя из площади, численности желающих», — пояснила она.

Александр Артемьев