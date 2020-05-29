Соцсети: в Челнах люди часами ждут медпомощи, лежа на земле у инфекционной больницы

Фото: кадр видео из соцсети

В соцсетях пользователи продолжают жаловаться на трудности в получении медицинской помощи. По словам пользователей, в очереди к в инфекционную больницу Набережных Челнов люди стоят по несколько часов.

На кадрах опубликованной в соцсети видеозаписи люди ожидают приема на территории больницы. Уставшие пациенты расположились на газоне возле больницы. Кто-то захватил с собой плед, видимо, понимая, что помощи ожидать придется долго.

«Люди по 6—7 часов стоят в очереди на улице. У всех температура, одышка, кашель», — подписал видео автор. Также голос за кадром сообщил, что за машиной скорой помощи люди вынуждены лежать на земле.

Ранее в соцсетях пожаловались, что после возобновления работы поликлиник на входе в учреждения собираются толпы людей. Пациенты жалуются, что получить медицинскую помощь стало затруднительно, а в очередях нет ни намека на социальную дистанцию. В Минздраве Татарстана прокомментировали, что люди сами игнорируют метки для соблюдения дистанции.

