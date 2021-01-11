«После прививки иммунитет вырабатывается только на второй-третьей неделе»

«Взрывного роста инфекции не будет»

Взрывного роста заболеваемости коронавирусом из-за десятидневных новогодних каникул не будет, сообщила сегодня на пресс-конференции замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, оценивая первый Новый год с «коронавирусными» ограничениями. Такой ход событий она предсказывала еще в середине декабря — при условии соблюдения мер профилактики конечно.

— Необходимо отметить, что все-таки в большей своей части меры соблюдались — я имею ввиду на тех мероприятиях, которые были проведены. И все-таки маски уже становятся той нашей нормальностью по борьбе с новой коронавирусной инфекцией и не только, но и в борьбе с вирусными инфекциями именно в этот сезон... Скажем так: в этот Новый год все мероприятия проводились при соблюдении необходимых мер профилактики, скажем так, и мы надеемся, что те незначительные погрешности, которые выявлялись, нарушения, не окажут такого существенного влияния на рост заболеваемости. Понятное дело, что мы должны еще 14 дней подождать, будет ли какой-либо существенный прирост или нет. Но я думаю, что все-таки в большей своей части меры профилактики сделали свое правильное дело и взрывного роста инфекции не будет, — заявила Авдонина.

В каникулы Роспотребнадзор продолжал проверять объекты по всему Татарстану — всего специалисты посетили 1 426 точек. Нарушения были выявлены в 49 точках, или 3,4%. В том числе были проверены около 100 мест массовых гуляний, были выявлены «единичные» нарушения, то есть в целом меры профилактики там соблюдались.

— По структуре нарушений — на торговлю, это продовольственные и непродовольственные магазины, пришлось 2,3% нарушений. В 16 объектах из 677 проверенных были выявлены нарушения в таких районах как Бугульма, Лаишево, Чистополь, Заинск, Нижнекамск и Альметьевск, — сказала замглавы Роспотребнадзора.

На особом контроле остаются предприятия общественного питания — было проверено 134 точек, в 7 из них были выявлены нарушения «антиковидных» мер (5%). Эти заведения находятся в Зеленодольске, Казани и Альметьевске.

«Отличниками» по соблюдению мер профилактики стали детские лагеря. Всего отдохнули 13 тысяч детей в пришкольных и загородных лагерях. Их выборочная проверка показал, что нарушений там нет.

Всего с 1 января 2021 года в Татарстане зарегистрировано 899 случаев COVID-19, темп прироста держится на уровне 0,7% (в декабре он был 0,8%).

Однако за первых 9 дней января увеличилась доля внебольничных пневмоний на 41%. Также выросла заболеваемость коронавирусом среди лиц старше 65 лет — на 56%.

«Иммунитет вырабатывается только на второй-третьей неделе»

Отдельно затрагивалась тема вакцинации от коронавируса в Татарстане. которая уже вступила в активную фазу. Подробнее о ней будут говорить на завтрашнем брифинге в Кабмине, однако Авдонина и замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков остановились на отдельных моментах. Всего на данный момент в Татарстане вакцинировали от коронавируса 2 420 человек. Последняя партия вакцины «Спутник V» поступила 30 декабря 2021 года. На сегодня в Татарстан пришло 6900 комплектов доз вакцин.

— Мы рассчитываем, что темпы (вакцинирования) безусловно сейчас будут нарастать в связи с тем, что начались рабочие будни. Я хочу все-таки население призвать здесь быть более активным, обращаться в поликлиники, в центры вакцинации, для того, чтобы уберечь себя от такой напасти, как новая коронавирусная инфекция путем вакцинации, — отметил Жаворонков.

Он же прокомментировал информацию об отсутствии вакцины от COVID-19 в казанской городской больнице №7.



— По нашим данным, вакцинами мы обеспечены. Если седьмая больница «ударно» провела новогодние праздники и израсходовала запас вакцин, значит сейчас будем заниматься переброской и в штатном режиме насытим больницу необходимым количеством вакцин, — сказал он.

Авдонина отметила, что и после вакцинации от коронавируса сохраняется риск заражения.

«В части вакцинации не нужно думать, что сделали первую прививку и можно полностью расслабиться: выкинуть маски, забыть мыть руки. То же самое после второй — это совершенно не так: именно до вакцинации и после необходимо очень четко следить за состоянием своего здоровья и соблюдать все меры профилактики. Поскольку после прививки иммунитет вырабатывается только на второй-третьей неделе, после второй прививки, понятно, что сделали первую — соблюдаем все меры: носим маску, моем руки, соблюдаем дистанцию. После второй вакцинации также соблюдаем все меры», — отметила спикер.

Еще один важный момент — ни одна прививка не гарантирует отсутствия заболевания. «Но после прививки не будет тяжелого течения, осложнений, летальных исходов. Выработка защитных антител позволяет при повторной встрече с вирусом либо не заболеть, либо заболевание может протекать в легкой форме», — успокоила Авдонина.

Дарья Пинегина