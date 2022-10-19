Мемориальную доску в честь заслуженного врача России Абрама Якобсона откроют в Казани

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В Казани утром 21 октября у здания Управления Роспотребнадзора по Татарстану по ул. Большая Красная, 30 торжественно откроют мемориальную доску, посвященную памяти ветерана государственной санитарно-эпидемиологической службы республики, главного врача Республиканской санитарно-эпидемиологической станции с 1965 по 1984 год Абрама Якобсона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Абрам Якобсон родился в 1923 году. В 1941-м, перед началом Великой Отечественной войны, он окончил 10 классов казанской средней школы №4. В июле 1941-го поступил курсантом в училище Зенитной артиллерии в Чкалове, а с мая 1942-го по май 1945-го он сражался в рядах Советской Армии. Войну окончил командиром огневого взвода в звании лейтенанта, награжден шестью медалями.

Летом 1947-го Абрам Якобсон поступил в Казанский стоматологический институт, а затем, в связи с расформированием института, продолжил учебу в Ленинградском стоматологическом институте, который окончил с отличием. После завершения учебы его направили в распоряжение Куйбышевского горздравотдела. По семейным обстоятельствам в мае 1952 года он вернулся в Казань.

Абрам Якобсон — главный врач республиканской санэпидстанции Минздрава ТАССР с 1965 по 1984 год. В 1971-м его наградили орденом «Знак Почета», в 1973-м присвоили почетное звание «Заслуженный врач Татарской АССР». В 1978-м он удостоился ордена Трудового Красного Знамени, в 1995 году — почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Умер Абрам Якобсон 10 декабря 1997 года, похоронен на Арском кладбище.

Фото: kzn.ru

Напомним, в Татарстане также планируют установить мемориальную доску первому руководителю Госалкогольинспекции республики Алексею Казакову. Она может появиться в Казани на фасаде здания по ул. Хади Такташа, 94.



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Максим Кокунин