Дмитрий Янин: «Банки вернулись во времена СССР, когда в нагрузку к Пикулю давали томик Ленина»

Председатель правления КонфОП — о подводных камнях кредитования и пробанковском лобби в Госдуме

Практика навязывания дополнительных услуг при получении потребительских кредитов переживает второе рождение. Татарстан не исключение: граждане, получившие заем и еще две-три услуги за свой же счет сверху, атакуют суды. В силу специфики таких споров они предъявляют претензии Роспотребнадзору, который зачастую отказывает в возбуждении административных дел против банков, не видя в их договорах условий, ущемляющих права потребителей. В Международной конфедерации обществ потребителей подтверждают: ситуация в нашей республике «не на 100 процентов такая, какая должна быть». Председатель правления КонфОП Дмитрий Янин рассказал «Реальному времени» о том, какие ловушки на потребителей расставили банки и страховщики, какое проигранное в суде Татарстана дело его удивило и в состоянии ли кто-либо защитить права людей.

«Покупаешь автомобиль, а заставляют купить страховку от инфекционного клеща»

— Дмитрий, насколько, на ваш взгляд, актуальна тема навязанных страховок и других дополнительных услуг банками и страховыми компаниями?

— Это сейчас самая типичная форма обмана потребителя, который берет потребительский кредит, покупает автомобиль. Это просто возврат к советским временам, когда люди покупали дефицитный товар, а им в нагрузку давали залежалый. Скажем, человек хотел выписать «Аргументы и факты», а его при этом заставляли оформить подписку еще и на непонятные издания вроде «Сельской молодежи». Или он покупал какого-нибудь Пикуля, а в нагрузку брал томик Ленина. Все это сейчас превращается в то же самое. Конечно, у подготовленных людей есть шанс выиграть дело в суде, и банки, и страховые компании это понимают. Но в суд идет только один из ста потребителей.

— Слишком мало людей подготовленных: финансовая грамотность в нашем обществе, как известно, хромает, а услуги юристов — это опять же затраты.

— Поэтому мы советуем обращаться с жалобами в Роспотребнадзор, требуя наложения штрафов. И добиваться того, чтобы банк придерживался закона и не принуждал вас при этом погашать кредит досрочно и т.п. К сожалению, кредитные организации пользуются слабостью потребителей. У них просто ужасный набор псевдопокупок. Например, ты покупаешь автомобиль, а тебя заставляют приобрести еще и страховку от какого-то инфекционного клеща или заболевания: они и такое продают.

По сути, это не что иное, как предложение нуждающемуся. Человек голоден, ему говорят: «Мы тебя накормим, если ты купишь черный кирпич в подворотне. Если не купишь, то мы дадим тебе этим кирпичом по башке». То есть ты не можешь отказаться от той экзотики, которую они тебе предлагают.

Фото yandex.ru

Суд в Екатеринбурге внимательно изучил татарстанское дело по «Локо-банку» и разобрал по косточкам ситуацию с навязанной страховкой при покупке автомобиля в кредит. В результате он сделал вывод, что услуга не имеет экономического смысла

В вашем регионе Роспотребнадзор, например, отказался штрафовать «Локо-банк» за то, что человеку при покупке машины навязали страховку, суть которой сводилась к тому, что после погашения кредита он получит машину. Иначе говоря, он должен был отдать после выплаты займа 75 тысяч рублей, что составляет 10 процентов от стоимости кредита, за то, чтобы забрать свой автомобиль! И это дело было проиграно в арбитраже.

— Откуда вам известно о случаях в Татарстане: до вас доходят жалобы потребителей?

— Мы смотрим арбитражный надзор. За судами в регионах надзирают кассационные суды. И вот такой суд в Екатеринбурге внимательно изучил татарстанское дело по «Локо-банку» и разобрал по косточкам ситуацию с навязанной страховкой при покупке автомобиля в кредит. В результате он сделал вывод, что услуга не имеет экономического смысла, а согласие потребителя, подпись скопом за все, ничего не значит. Мы разделяем эту позицию. По-видимому, это одно из тысячи дел, которое рассматривается. Следить за всеми судами у нас, к сожалению, нет ресурсов.

— Но есть же так называемый период охлаждения, 14 дней, в течение которого потребитель может отказаться от навязанной страховки и другой дополнительной услуги. Хотя банки опять же не всегда клиента об этом информируют.

— Да, период охлаждения остается. По-моему, сейчас он составляет уже 30 дней. Но проблема состоит в том, что банки принуждают людей не пользоваться этим законодательно установленным правом и в этом случае говорят: «Тогда мы пересмотрим вам ставку по кредиту». А это напрямую свидетельствует о факте навязывания, и, конечно, на месте Роспотребнадзора и Банка России за такого рода манипуляции со ставками я бы кредитные организации штрафовал.

Фото duma.gov.ru

Еще летом эти поправки в закон «О потребительском кредитовании» были отклонены. То, что было принято перед выборами в Госдуму в 2021 году, не соответствует тому, что изначально предполагалось

«Банки с продажи псевдостраховок зарабатывают сотни миллиардов рублей»

— Вы связываете надежды с изменениями в законе «О потребительском кредитовании»?

— Не связываю. Ничего там не будет, никаких законодательных изменений: от них уже отказались. Еще летом эти поправки в закон «О потребительском кредитовании» были отклонены. То, что было принято перед выборами в Госдуму в 2021 году, не соответствует тому, что изначально предполагалось.

Эта тема обсуждалась еще в 2017 году на Госсовете с участием Владимира Путина. Были даны поручения. В 2020 году текст закона, который запрещал навязывать гражданам что-либо при выдаче кредита, был внесен правительством в Госдуму. Но уже ко второму чтению правительство не поддержало свою идею о введении вето на навязывание дополнительных услуг. Они просто заявили о том, что оставят людям период охлаждения.

Иначе говоря, они не устранили схему. А период охлаждения, как я уже говорил, может блокироваться. Вы откажетесь от страховки либо от какой-то купленной юридической или медицинской помощи, а банк выдвинет вам требование доплатить по кредиту. Шансы на то, что в суде вы отстоите свои права, 50 на 50, потому что даже Роспотребнадзор не всегда за эти истории штрафует.

— По этой причине некоторые юристы даже называют его позицию пробанковской.

— В Татарстане было такое. Роспотребнадзор транслировал: раз человек поставил галочку под семи пунктами, значит, он согласился с условиями о том, что должен купить ненужное. То есть их позиция не на 100 процентов такая, какая должна быть.

Фото: Максим Платонов

Автомобильные дилеры сейчас, на фоне ажиотажа на автомобили, тоже включились в эту гонку и стали эдакими рассадниками псевдостраховок. То есть число таких мест, где можно попасть, это практически любой кредит и практически каждая покупка автомобиля

— На ваш взгляд, тот факт, что изменения в закон «О потребительском кредитовании» не будут приняты в таком виде, как задумывались, свидетельство банковского лобби?

— Безусловно, да. Потому что банки зарабатывают сотни миллиардов рублей именно с продажи таких псевдостраховок. Автомобильные дилеры сейчас, на фоне ажиотажа на автомобили, тоже включились в эту гонку и стали эдакими рассадниками псевдостраховок. То есть число таких мест, где можно попасть, это практически любой кредит и практически каждая покупка автомобиля. Поэтому, пока если не печет, лучше новый автомобиль не брать. Сейчас регулирование не в пользу потребителя: вам все равно навяжут страховку.

— Банки уже хорошо попрактиковались и все возможные пути отхода потребителя изучили?

— Да. За счет продаж всех этих продуктов в нагрузку происходит удорожание кредитов и машин до 20 процентов. Особенности навязанных страховок еще и в том, что по ним практически нет выплат. Это доплата за кредит. Страховые компании никогда ничего с этих платежей людям не возвращают. Они правилами страхования минимизируют вероятность выплаты до нуля. За каждую продажу страховки банк сразу получает комиссионные до 70 процентов от цены полиса.

— Иначе говоря, кредитным организациям очень выгодно навязывать эти услуги?

— Да. Но услуга — это что-то полезное. А они, по сути, шантажом — тогда ты не получишь кредит или получишь его дороже — вынуждают людей, которые совсем не богаты и идут к ним за деньгами не от хорошей жизни, покупать воздух. С точки зрения справедливости вся эта история чрезвычайно безобразна. И я скажу честно: за это банки и страховые компании надо наказывать, потому что людям выкручивают руки.

Фото vseposhagam.ru

Мы говорим людям, что пока реальных механизмов защиты нет и лучше воздержаться от таких покупок — пользоваться такого рода услугами не стоит

Пока реальных механизмов защиты нет

— На что же тогда надеяться потребителям?

— Ни на что не надо надеяться. Надо постараться временно избегать посещения тех, кто вас обманывает. Если нам в «Пятерочке» или «Магните» продадут плохой продукт, мы же стараемся потом туда какое-то время не ходить и еще родственникам об этом расскажем, чтобы там не брали.

Мы говорим людям, что пока реальных механизмов защиты нет и лучше воздержаться от таких покупок — пользоваться такого рода услугами не стоит. Пока сами банки не одумаются, что нельзя использовать советскую практику навязывания людям ненужного товара, пока они не осознают, что это недопустимо. Нужно просто стараться не брать кредиты у тех, кто выдает их только со страховкой, и не покупать автомобили у дилеров, потому что там вас, скорее всего, тоже обманут.

— Покупать напрямую у производителей?

— Производители напрямую особо не продают. Просто отложить покупку до тех пор, пока и у дилеров не проснется совесть. Рассчитывать на законодателя, к сожалению, не приходится.

«Не только штрафовать, но и заставлять возвращать собранное»

— ФАС в следующем году собирается в этом плане ввести какие-то ограничения для банков и страховых компаний.

— Посмотрим, но пока факт остается фактом. Чуть больше 10 лет назад в Великобритании была такая же практика, когда людям в нагрузку к кредиту продавали воздух: эти страховки. Исследовав этот вопрос, они увидели, что выплат нет, что продукт не имеет экономического смысла. И обязали банки вернуть более 50 миллиардов фунтов по старым договорам, которые были заключены 20 лет назад и раньше. То есть не только запретили это делать в будущем, но еще и заставили нарушителей регрессом возвратить награбленное.

К сожалению, в России ни разу не было такого прецедента, чтобы обязать нарушителя, а факт нарушения очевиден, возвратить то, что он неправомерно собрал с людей. Мы считаем, что нужно не только штрафовать, но и вводить такие меры: заставлять возвращать все эти переплаты.

Беседовала Любовь Шебалова