Антимонопольщики взялись за скандальные автосалоны-однодневки в Казани

В УФАС по РТ возбудили дела против автоцентров, заманивающих клиентов низкими ценами и навязывающих дорогие услуги

Сегодня Татарстанское УФАС России рассмотрит дело, возбужденное в отношении компании «Новико», работавшей в Казани под брендом «Автоцентр «Алтын», а 9 марта — в отношении самарского «Союз авто». Про «Алтын» «Реальное время» уже рассказывало в нескольких статьях — в его адрес поступило много жалоб от казанцев, и сегодня автоцентр уже не работает. Закрылся и еще один салон «А-Моторс», которым также занялись антимонопольщики. По их оценке, эти фирмы нарушают российское законодательство о рекламе. Появились и другие «кандидаты в обвиняемые» по этой линии. Подробности об автосалонах, которыми ведомство занялось после жалоб их клиентов, о новых фигурантах антимонопольных дел и «последних китайских предупреждениях» — в нашем материале.

«Алтын» закрыт, добро пожаловать в «Булак»

Казанский «Автоцентр «Алтын», работавший на улице Габишева, к которому у клиентов накопились претензии по поводу дополнительных платных услуг и дорогих кредитов, закрылся. На его сайте осталась реклама дешевых автомобилей, но исчез адрес, по которому за ними можно обращаться.

Зато в интернете появилась реклама нового автоцентра «Булак», открывшегося по тому же адресу и предлагающего «выгодный кредит от 0%» от «35 банков» и автомобили по низким ценам, и отзывы довольных клиентов в том же стиле, что и на сайте «Алтына». Сайт, который носит, как сказано в выходных данных, «исключительно информационный характер», подписан тольяттинским ООО «Авангард».

Факт закрытия автоцентра «Алтын» «Реальному времени» подтвердила юрисконсульт ООО «Новико» Виктория Софронова:

— Автосалон «Алтын» у нас уже закрыт, мы там не работаем. Обособленное подразделение закрыто.

Однако его прошлой деятельностью, как выяснилось, вслед за Управлением Роспотребнадзора по РТ, оштрафовавшим компанию за введение покупателей в заблуждение, всерьез занялось Татарстанское УФАС России. «Реальному времени» антимонопольщики сообщили:

— В настоящее время в производстве УФАС по РТ находятся два дела, возбужденные в отношении ООО «Союз авто» и ООО «Новико» по факту распространения в поисковой системе «Яндекс» рекламы с текстом: «Новые а/м Lada в кредит от 1%. Автоцентр в Казани» и с текстом «Купи авто по госпрограммам. Ставка от 0%…», «Kia Rio 2021. 507 900 р…», содержащих признаки нарушения пункта 4 части 3, части 7 статьи 5, части 3 статьи 28 Закона «О рекламе». В настоящий момент установлено, что вышеуказанные Общества, с целью привлечения клиентов, на сайтах использовали логотипы банков без их соответствующего разрешения. Также указанные в самом тексте рекламы Банки и страховые организации сообщили об отсутствии договорных отношений с Обществами, в интересах которых распространялась реклама. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ. При установлении факта нарушения требований Закона о рекламе, согласно части 1 статьи 14.3 КоАП РФ Общества подлежат привлечению к административной ответственности до 500 тыс. рублей.

Два в одном

Антимонопольное ведомство выяснило, что деятельность под вывеской «Автосалон «Алтын» в Казани на улице Габишева осуществляет зарегистрированное в Тольятти ООО «Новико», а «в нижней части сайта [автоцентра «Алтын»] имеется информация об ином юридическом лице: ООО «Авангард», которое также зарегистрировано в Тольятти и действует теперь под вывеской «Автоцентр «Булак» на улице Габишева. Поэтому дело возбуждено в отношении обеих компаний.

— В рамках мониторинга сайта автосалона «Алтын», а также самой рекламы установлено, что автомобиль марки Kia Rio 2021 года с бензиновым двигателем объемом 1,4 л, мощностью 100 л. с. предлагается к продаже в размере 507 900,00 рублей. При этом на официальном сайте производителя автомобиля марки Kia Rio цена такого автомобиля составляет от 957 900,00 рублей. Кроме того, на данном сайте не содержится информации о всех остальных условиях, определяющих фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющих на нее.



Вышеизложенное свидетельствует о том, что рекламодатель намеренно вводит в заблуждение потребителя, отражает только выгодные для рекламодателя условия, сообщаются недостоверные сведения относительно стоимости автомобилей и о том, что автомобили приобретаются у официального дилера.



Наличие в рекламе информации о возможности получения (уточнения) сведений об условиях оказания соответствующих услуг у сотрудников организации, предоставляющей такие услуги, или иных консультантов, обладающих необходимыми сведениями об условиях оказания данных услуг, не освобождает рекламодателя от исполнения обязанности опубликования в рекламном объявлении условий оказания банковских, страховых и иных финансовых услуг, влияющих на их стоимость, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий, говорится в определении УФАС по РТ.

«Более того, Управлением установлено, что ООО «Новико» и ООО «Авангард» для привлечения клиентов на сайте использовали логотипы банков без соответствующих разрешений», — добавили в управлении.

«Мы подготовились»

Рассмотрение антимонопольного дела против ООО «Новико» и ООО «Авангард» назначено на 2 марта.

— ООО «Новико» нам присылало [материалы] по автосалону «Алтын», мы подготовились к рассмотрению дела, ждем 2 марта, — ответила на вопросы нашего издания о возбуждении антимонопольного дела Виктория Софронова.

«Реальное время» также направило запрос относительно возбужденного антимонопольного дела директору и владельцу ООО «Авангард» Вячеславу Галимову — по указанной в открытом доступе электронной почте, поскольку телефонов компании в открытом доступе найти не удалось. По получении ответ будет опубликован.

«Хорошая реклама» с «другой планеты»

Еще одно дело о недобросовестной рекламе торговцев автомобилями УФАС по РТ возбудило вначале против московского ООО «Хорошая реклама» по факту распространения в поисковой системе «Яндекс» рекламы с текстом: «Новые а/м Lada в кредит от 1%. Автоцентр в Казани».

Однако, как говорится в материалах антимонопольного дела, рекламщики сообщили, что размещали эти объявления «в соответствии с предоставлением ООО «Хорошая реклама» услуг по договору оферты <…> с ООО «Союз авто», зарегистрированным в Самаре. Очередное рассмотрение дела назначено на 9 марта.

Как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», компания «Союз авто», специализирующаяся на торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности, была зарегистрирована в мае 2021 года в Самаре в жилом доме на ул. Спортивной. С разницей в один день ее директором и единственным бенефициаром Равшаном Мамедовым в том же доме было зарегистрировано другое ООО аналогичного профиля — «Планета Моторс».

«Реальное время» обратилось с запросом о позиции в процессе с УФАС к Равшану Мамедову, направив его по единственному контакту, имеющемуся в открытом доступе — электронной почте. По получении ответ будет опубликован.

Фото: carobka.ru

А банки и не знали

В УФАС по РТ также рассказали о развитии истории другого «героя» публикаций «Реального времени» — чебоксарского ООО «Арт», осуществлявшего деятельность в казанском автосалоне «А-Моторс» (этот салон на Горьковском шоссе также уже не работает):

— В рамках рассмотрения обращения [клиента] Татарстанским УФАС России было установлено, что автосалон доводил до потребителей недостоверные сведения о возможности приобретения автомобиля в кредит и наличии банков-партнеров.

В частности, Управлением установлено, что в автосалоне предлагали купить Renault Kaptur за 668 тысяч рублей, вместе с тем реальная стоимость иномарки составляла более 1 млн рублей. Данную стоимость клиенты узнавали лишь во время оформления документов. При этом приобрести автомобиль за наличный расчет не представлялось возможным. Процент же по кредиту был выше указанного в рекламе и на сайте. В частности, из информации, размещенной на сайте, следовало, что кредит предоставляется под 1%. Более того, Управлением установлено, что автосалон для привлечения клиентов на сайте использовал логотипы банков без соответствующих разрешений.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Арт» действует с июня 2020 года и в 2020 году денежный поток по его счетам составил 187 тыс. рублей — компания получила кредитов и займов на 200 тыс. и 13 тыс. уплатила поставщикам и подрядчикам.

«Реальное время» не смогло обнаружить актуального телефона и адреса электронной почты ООО «Арт», но готово опубликовать комментарий его руководителя и учредителя Раиса Асланова по получении.

«Намеренно вводит в заблуждение потребителя»

В УФАС рассказали, что в ходе рассмотрения дела было установлено, что ПАО «Сбербанк» в настоящее время не реализуются программы автокредитования, у Банка нет заключенных действующих договоров о сотрудничестве в рамках автокредитования с ООО «Арт». ПАО СК «Росгосстрах» также сообщило антимонопольщикам об отсутствии договорных отношений с ООО «Арт». А официальный представитель «Рено» в России — ЗАО «Рено Россия» сообщило им, что Общество не заключало договоров с ООО «Арт» и что ООО «Арт» не является официальным дилером ЗАО «Рено Россия». В ведомстве пришли к выводу:

«Рекламодатель намеренно вводит в заблуждение потребителя, отражает только выгодные для рекламодателя условия, сообщаются недостоверные сведения относительно стоимости автомобилей».

Это стало основанием для выдачи предупреждения в адрес автосалона с целью приведения информации, распространяемой в сети Интернет, в достоверный вид.

Фото: realnoevremya.ru

Предупрежденный — оштрафован

Как подчеркнули в УФАС, это предупреждение было оспорено ООО «Арт», но признано законным и обоснованным Арбитражным судом РТ, однако исполнено не было. И это явилось основанием для возбуждения дела о недобросовестной конкуренции в рамках Федерального Закона «О защите конкуренции». В УФАС сообщили:

— Решением Комиссии Татарстанского УФАС России действия ООО «Арт», выразившиеся во введении в заблуждение посредством размещения на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <…> не соответствующей действительности информации относительно наличия партнерских отношений с кредитными организациями — банками, а также указания информации исключительно о привлекательных условиях приобретения автотранспортных средств в отсутствие полной и исчерпывающей информации об условиях приобретения автотранспортных средств, признаны нарушением пункта 2 и 4 статьи 14.2 Закона о защите конкуренции, — сообщили в УФАС. — На сегодняшний день по факту непредставления документов в антимонопольный орган ООО «Арт» дважды привлечено к административной ответственности с наложением штрафа на общую сумму в размере 150 тыс. рублей. Не согласившись с постановлениями, ООО «Арт» обратилось с заявлениями в Арбитражный суд Республики Татарстан, однако постановление Управления было признано законным и обоснованным. Заявление по обжалованию второго постановления принято Арбитражным судом Республики Татарстан, но в настоящее время оставлено без движения.