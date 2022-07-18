Суд отменил отказ татарстанского Роспотребнадзора возбудить дело против банка «Русский стандарт»

Фото: Максим Платонов

Управление Роспотребнадзора по Татарстану неправомерно отказало в возбуждении административного дела против АО «Банк Русский стандарт». К такому выводу вслед за Арбитражным судом РТ пришел Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд.

Согласно материалам дела, 28 апреля 2021 года в ведомство Марины Патяшиной пожаловалась жительница Казани Елена Лаврентьева. Она утверждала, что в упомянутой финансовой организации ей навязали дополнительные услуги.

Заем на общую сумму 300 тыс. рублей женщина оформила в банке «Русский стандарт» 2 октября 2020 года. Информации о дополнительных услугах в нем не было, а спустя три дня со счета заемщицы списали 41 тыс. рублей. Как позже выяснилось, это была страховая премия по договору страхования от несчастных случаев и инфекционных заболеваний. Когда же клиентка поинтересовалась в банке снятием этой суммы, ей выдали договор страхования. При этом согласия на списание средств она не давала.

Тем не менее татарстанский Роспотребнадзор 18 мая отказал в возбуждении в отношении банка дела об административном правонарушении. В определении со ссылкой на судебную практику говорилось, что «включение в кредитный договор с заемщиком-гражданином условия о страховании его жизни и здоровья не нарушает прав потребителя, если заемщик имел возможность заключить с банком кредитный договор и без названного условия».

Фото: Максим Платонов

Однако судьи пришли к выводу, что возможности отказа от дополнительной услуги у Елены не было, так как положения кредитного договора сформулированы самим банком. Татарстанский арбитраж констатировал, что пунктом 2 статьи 935 ГК России предусмотрено: обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина по закону. Кроме того, запрещается обусловливать приобретение одних товаров, работ, услуг обязательным приобретением иных.

Заявление Елены Лаврентьевой было удовлетворено. «Отказное» определение Управления Роспотребнадзора по Татарстану признано незаконным и отменено.

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Алена Кривцова