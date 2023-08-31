Управление Роспотребнадзора по Татарстану заявило о стабильной ситуации по гриппу и ОРВИ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ стабильна. Показатель ниже эпидпорога на 12%, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.

— На сегодня ситуация стабильная. Она соответствует текущему периоду — конец лета-начало осени. В этот период у нас пока случаи гриппа единичны. За прошлую неделю было два случая гриппа выявлено, — рассказала она.

В общей сложности за прошедшую неделю в Татарстане зарегистрировали 6 638 случаев гриппа и ОРВИ. В структуре заболеваемости преобладают вирусы негриппозной этиологии.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Любовь Авдонина также рассказала, что в республике с начала 2023 года выявили 13 603 случая заражения COVID-19. В августе наблюдалась стабильная ситуация по заболеваемости им



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Татьяна Демина