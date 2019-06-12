Опрос предпринимателей: каким должен быть СанПиН для ресторана

Правила существуют более 50 лет и сегодня они неактуальны. «Опора России» подала инициативу на основании запросов нашей отрасли. Мы также ходатайствуем о пересмотре и поддерживаем изменения в СанПиНе. Бизнес общественного питания развивается в современном направлении, открываются форматы мелких кафе, фаст-фуд, стрит-фуд. И к ним ни одна норма СанПиНа не применима.

Бизнес сейчас социально ориентирован, выступает за безопасность в питании, и мы считаем, что каждый предприниматель вправе сам разработать нормативы для своего предприятия, учитывая его концепцию. В СанПиНах даже трактовка понятий «кафе», «ресторан» устаревшая. Нормы требуют отдельных цехов для мойки овощей, обработки продуктов, но у нас реально нет возможности для содержания таких помещений. К тому же аренда сейчас дорогая, и каждый предприниматель хочет минимизировать арендную площадь и уделить больше внимания посадочной зоне.

Рентабельность низкая, и с каждым годом она падает. Цены поднимать мы не можем, поскольку иначе будем неконкурентоспособными. Сегодня рентабельность на уровне 10 процентов уже считается хорошей. Если раньше ресторан мог окупиться за два-два с половиной года, то сегодня срок окупаемости вырос, и при этом не факт, что аренду кафе продлят.