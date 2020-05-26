Марина Патяшина о коронавирусе: «Мы уверены, что жара нам поможет»

Темп снижается, но тенденция неустойчива

Сегодня руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина во время пресс-конференции ответила на вопросы журналистов о том, как республика борется с эпидемией.

С середины апреля темп прироста заболеваемости еженедельно снижается на 2%. Ситуация стабилизируется, несколько замедлилось появление числа новых случаев. Положительный момент в том, что не растет количество тяжелых форм инфекции. Несмотря на большое число абсолютных случаев, доля тяжелых среди них менее 1%.

— Это означает, что нам удалось удержать дома лиц из группы риска в период самоизоляции, а значит, они не были подвержены заболеваемости. Доля людей старше 65 лет среди всех заболевших — всего лишь 15%. Это хороший показатель, еще раз подчеркивает, что наши мудрые пожилые граждане выполняют все рекомендации, — сказала Патяшина.

Но как бы нас это ни успокаивало, эта тенденция пока неустойчива, сказала Патяшина. Она напомнила о том, что любое нарушение правил самоизоляции или несоблюдение правил на каком-либо предприятии даст моментальный прирост новых случаев. Поэтому, чтобы сохранять хрупкую стабильность ситуации, нужно продолжать соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

Никаких тусовок с коллегами

Основное правило жизни при коронавирусе — в том, что все общение должно заключаться в радиусе «дом — работа». Патяшина напоминает: никаких походов в гости и ненужного общения с посторонними. Ситуация слишком хрупкая, и любое нарушение приведет к росту инфекции.

Особое внимание она уделила работе в трудовых коллективах. Пренебрегать мерами защиты в трудовом коллективе нельзя. С учетом того, что 40—50% случаев заболевания COVID-19 проходит бессимптомно, то в трудовом коллективе заразиться несложно. Поэтому Роспотребнадзор рекомендует обязательно пользоваться СИЗ, соблюдать социальную дистанцию, «не тусоваться» с коллегами. Обязательно нужно иметь условия для мытья рук и антисептик в наличии. При этом Патяшина обратила внимание: не нужно каждые 15 минут использовать антисептик. Им нужно пользоваться после посещения мест общественного пользования, перед едой и после еды, после любого контакта с коллегами.

В обязанность организациям вменяется текущая дезинфекция поверхностей (при этом можно пользоваться обычными бытовыми обеззараживающими средствами, необязательно это должны быть профессиональные растворы).

Этапы послаблений: критерии и сроки

Как сказала глава Роспотребнадзора по РТ, эпидемиологические показатели в Татарстане попадают под действие снятия ограничительных мер I этапа. Роспотребнадзором определены три показателя, которые и становятся критериями перехода от одного этапа ограничений к следующим.

Первый критерий — коэффициент распространенности (для первого этапа он должен быть меньше 1, для второго — 0,8). Он рассчитывается так: абсолютное число случаев за последние 4 дня делится на абсолютное число случаев за предыдущие 4 дня. Сейчас в Татарстане его значение 0,9, и если в течение недели — двух количество случаев будет снижаться, мы приблизимся к показателю 0,8, что позволит нам перейти на второй этап ограничений (откроются некоторые образовательные учреждения, расширится допустимая площадь работающих магазинов и т. д.). Но пока об этом говорить рано: Патяшина сказала, что для этого нам нужна устойчивая тенденция — 5—7 дней снижения.

Второй критерий — количество свободных коек. Коек, оборудованных для лечения тяжелых форм заболевания, в регионе должно быть не менее 50% (в Татарстане сейчас их 60%), и это позволяет перейти на второй этап смягчения.

И третий показатель — охват тестированием на COVID-19. Для первого этапа нужно, чтобы протестировано было 70 человек на 100 тысяч населения, для второго — 90, для третьего — 110. В Татарстане 8 мая делали 3 000 тестов в день, сейчас — уже 4500. Над этим работают 18 лабораторий республики, и на сегодня в республике уже провели 130 314 тестирований.

К показателю третьего этапа Татарстан готов по количеству тестирований, по коечному фонду — уже ко второму, а вот коэффициент распространенности в 0,8 пока не достигнут. И это очень зыбкий критерий, в очередной раз повторила Патяшина. Маски и перчатки будут с нами, пока не снимут все ограничения окончательно. Снять их можно будет, только когда мы перейдем на нулевую регистрацию. А если произойдет откат к росту заболеваемости: «Очень бы не хотелось, но возврат к более жестким ограничительным мерам не исключается», — сказала чиновница.



— Думаю, до осени в масочном режиме мы доживем, — грустно заключила Патяшина. — Вирус пришел к нам жить надолго.

На третьем этапе ограничений можно будет с большой осторожностью открывать общепит, а вот массовые мероприятия подождут до полной отмены особого режима. Только когда мы снимем маски, можно будет вновь собираться большому количеству людей.

О жаре и опасности облизывания лифтов

Затем руководитель Роспотребнадзора перешла к вопросам журналистов. О том, действительно ли активность вируса снизится с приходом жары, она ответила:

— Мы уверены в том, что жара нам поможет, и мы ее ждем вместе с вами. Другое дело, что мы пока даже еще летний гардероб не достали. Смотрите сами: уже конец мая — а мы с вами еще в весенне-осенней одежде. Я очень надеюсь, что когда придут действительно жаркие дни — 20 градусов в течение недели, и теплые ночи, то передача инфекции будет менее выражена, и мы будем иметь меньшее количество случаев. Погода окажет влияние, и я в этом уверена.

Взволновала журналистов вчерашняя новость из Набережных Челнов о том, что там в распространении заболевания обвинили... лифты. В ответ на это Патяшина недоуменно пожала плечами:

— Если в лифте больной с явными клиническими симптомами несколько раз проехал с разными семьями вверх-вниз, да еще и застрял там, например, — то да, вероятность заражения большая. А если им пользовался один человек или только одна семья... Лифт же никто не лижет и ничего, кроме кнопки, не трогает. То, что лифт становится рассадником инфекции, недоказуемо. Это можно только заподозрить.

О тестировании на антитела и вакцинации

Относительно тестирования на антитела к COVID-19 Марина Александровна сообщила, что такие тесты пока не поступили в систему Роспотребнадзора. Буквально сегодня, по словам Патяшиной, тесты поступили в Минздрав. В первую очередь антитела вырабатываются у людей из групп риска, которые часто общаются с большим количеством людей — а это, например, медики. Их и нужно будет обследовать в первую очередь, и доля иммунитета у них будет выше, чем у обычного населения (банально потому, что у них было больше шансов встретиться с коронавирусом и перенести его бессимптомно).

На вопрос «Реального времени» о том, разрабатывается ли уже в республике план вакцинации от COVID-19, Патяшина ответила:



— Плана нет, методических документов пока нет, поскольку вакцина еще не готова. Но группы риска — те же, что и при вакцинации по гриппу: медработники, лица "65+". Думаю, что эти люди и будут вакцинироваться в первую очередь.

Несмотря на то, что законом предусмотрена возможность отказа от вакцинации, Роспотребнадзор предостерегает людей о необходимости защиты от опасной болезни и просит серьезно задуматься над этим вопросом.

О кладбищах и храмах

Грядут православные праздники — Вознесение и Троица, а в эти дни верующие обычно посещают кладбища. На вопрос о том, не будет ли запрещен в Татарстане поход на могилы в это время, Патяшина ответила отрицательно:



— Если люди придут на кладбище в масках, то этого будет достаточно. Ведь там не предусмотрено широкое общение: это не поминки и не массовое мероприятие. А на кладбище приходим своей семьей обычно.

Кроме того, руководитель Роспотребнадзора по РТ сообщила, что в ведомстве рассмотрят вопрос доступа в мечети и церкви, если позволит складывающаяся ситуация. «Не исключено, что мы здесь можем какие-то ослабления сделать», — сообщила Патяшина. Она добавила, что речь не идет о службах и массовых скоплениях людей — только о том, чтобы люди могли «в каком-то ограниченном количестве» посещать храмы.



Людмила Губаева