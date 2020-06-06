Марина Патяшина назвала восемь частных клиник, где можно сдать тест на антитела к коронавирусу

В Татарстане сдать тест на антитела к COVID-19 можно в восьми частных лабораториях — «Айболит», «Биомед», «Здоровье семьи», «Ситилаб», «Дентал Форте Лаборатория», «НатЛаб», «Инвитро», «Гемотест». Об этом на совещании с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым сообщила глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

По ее словам, тесты на антитела в частных клиниках доступны с 28 мая. За неделю услугой воспользовались 1386 человек. У скольких человек выявили антитела к COVID-19, не уточняется.

Патяшина также сообщила, что в Татарстане за текущую неделю было зарегистрировано 362 случая заболевания, на 83 случая меньше, чем неделей ранее. Татарстан занимает 71-е место в России по числу заболевших на 100 тыс. населения (в республике 89,8 случая на 100 тыс. населения).

По словам главного санитарного врача, доля бессимптомных форм снизилась до 12%. При этом не увеличивается доля тяжелых форм инфекции, она составляет чуть более 1%.

В Татарстане за последние сутки подтвердились 52 новых случая COVID-19, всего зарегистрировано 3 504 случая заболевания.