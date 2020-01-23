Крысы в парках, жалобы на «Добропек» и недоработка с вакцинацией — кто на карандаше у Марины Патяшиной

Роспотребнадзор назвал основных нарушителей прав татарстанцев и отметил самые проблемные точки в городах и районах республики

Фото: Ринат Назметдинов

Крайне низкое качество медобследований в ссузах, влекущее распространение туберкулеза, нашествие крыс и клещей в городах и районах республики, безответственность поставщиков продуктов в детские лагеря, а также родители, «отказники» от прививок, стали основными проблемами в работе Управления Роспотребнадзора по Татарстану в прошлом году. Ситуацию по основным нарушениям прав татарстанцев озвучила глава ведомства Марина Патяшина на отчетной коллегии. За что власти Казани, Набережных Челнов и Зеленодольска получили «выговоры» от надзорной службы и почему санэпидемиологи просят прокуратуру проверить сеть пекарен «Добропек» — в материале «Реального времени».

Коклюшем стали болеть в 4 раза чаще, корь — под контролем

Минувший год в республике был отмечен как стабильный в разрезе санитарно-эпидемиологической обстановки, в целом уровни заболеваемости не превысили средние многолетние данные. Тем не менее на повестке до сих пор стоят вопросы с рядом заразных инфекций, охватом вакцинацией населения, подчеркнула глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

За 2019-й не регистрировались случаи заболеваний дифтерией, полиомиелитом, столбняком, краснухой, брюшным тифом и другими особо опасными инфекциями. На 50% снизилась заболеваемость хроническим гепатитом В, на 43% — менингококковой инфекцией, на 41% — корью, на 20% — острым гепатитом В, на 17% — хроническим гепатитом С, на 14% — ротавирусной инфекцией, на 11% — сальмонеллезом.

В то же время в 4,3 раза выросла заболеваемость коклюшем, в 2,1 раза — ГЛПС. На впечатляющие 62% выросли показатели заболеваемости дизентерией, на 50% — скарлатиной, на 45% — клещевым боррелиозом.

Всего за минувший год, по данным Роспотребнадзора, в республике было зарегистрировано порядка 790 тысяч случаев инфекционных и паразитарных инфекций и незначительный рост, на 5,7%, по сравнению с прошлым годом. За вычетом гриппа и ОРВИ — всего 84,5 тысячи случаев заболеваний за 2019 год.

Особо Марина Патяшина остановилась на факте снижения заболеваемостью ВИЧ-инфекцией на 9,1%. Такой показатель в прошлом году был зарегистрирован впервые с 1990 года.

В шести районах Татарстана с вакцинацией недорабатывают

Есть сложности с отказами от вакцинации, признала руководитель надзорного органа. Прививочная кампания не смогла охватить большое количество «отказников». Например, против пневмококковой инфекции, которая каждый год «косит» все большее количество жителей республики, было привито почти 96,5% детей с двух до пяти лет, это свыше 57 тысяч, но в группе наиболее высокого риска — людей старше 60 лет, из 173 тысяч прививки сделали лишь 5,6 тысячи.

— Мы просим Министерство здравоохранения обратить внимание на проблему вакцинации данной категории лиц за счет республиканских средств, — подчеркнула Марина Патяшина.

Поскольку во многих соседних с Россией странах и регионах до сих пор крайне неблагополучная обстановка с заболеваемостью корью, в прошлом году за счет республиканского бюджета дополнительно были привиты 31,5 тысячи татарстанцев, в том числе и почти 2,5 тысячи трудовых мигрантов из так называемой группы риска. Именно они зачастую завозят корь на территорию Татарстана. За последний год корь в республику завозили 7 раз — из Москвы, с Украины и из Таиланда.

Марина Патяшина сообщила, что общими усилиями республике удается снижать уровень отказа от прививок год от года, однако в шести муниципалитетах РТ работа с «отказниками» ведется плохо. Взять вопрос на личный контроль поручено главам Агрызского, Нурлатского, Пестречинского, Сармановского, Менделеевского и Чистопольского районов.

В Университете Иннополис и казанском отеле «Кристалл» допустили групповые заражения инфекциями

За прошлый год сотрудники Роспотребнадзора расследовали случаи возникновения 980 инфекционных очагов на территории Татарстана, по результатам которых специалисты выписали 2,7 млн рублей штрафов. Благодаря оперативным сигналам руководства трудовых коллективов об обнаружении инфекций почти все из них удалось оперативно «купировать».

Но из-за позднего информирования специалистов татарстанского Роспотребнадзора о первых случаях заболеваний в республике все же возникли четыре групповых очага с общим числом пострадавших 29 человек.

В казанской гостинице «Отель Кристалл» норовирусная инфекция поразила 17 человек. В Университете Иннополис четверо пострадали от острой кишечной инфекции. По четыре человека пострадали от ротавирусной инфекции в детском клубе «Детские конфетки» Альметьевского района и во время летней творческой лаборатории «Театральный пикник» в Лаишево.

83% учащихся Казанского строительного колледжа два года не проходили медобследование

Подробнее Марина Патяшина остановилась и на профилактике туберкулеза среди детей и подростков — проблеме медицинского обслуживания студентов учреждений среднего профессионального образования. Она напомнила, как в 2016 году у 17-летней студентки обнаружили тяжелую форму туберкулеза. Девушку в течение двух лет не обследовали ни по месту жительства в Лаишево, ни по месту учебы в казанском техникуме.

— К сожалению, в 2019 году мы снова наступили на те же грабли. В июне туберкулез был выявлен у учащегося Казанского строительного колледжа, где не было должным образом организовано медицинское обслуживание. 83% учащихся не были обследованы в течение двух лет. Это привело к несвоевременному выявлению туберкулеза у подростка и создало риск возникновения заболевания в колледже. Туберкулез также был выявлен у преподавателя колледжа.

Проанализировав состояние медпомощи в колледжах и техникумах Татарстана, специалисты пришли к выводу, что в каждом втором не организована первичная медицинская помощь.

— В очередной раз прошу профильные министерства решить эту проблему. Для этого есть все механизмы и условия, — обратилась глава надзорного органа к представителям Минобраза и Минздрава.

Горкинско-Ометьевский лес признали неблагополучной эпидемиологической зоной из-за грызунов и клещей

В республике уже порядка 200 парков, скверов и организованных мест отдыха, но внушительная их часть находится в «неудовлетворительном санитарном состоянии», заявила глава Роспотребнадзора, что несет риски передачи заболеваний от укусов расплодившихся клещей и грызунов. По информации надзорного органа, в 2019 году каждый десятый обратившийся за медицинской помощью в связи с присасыванием клеща считал, что подцепил его при посещении парков или скверов.

— Проблемным в данном отношении оказался любимый многими Горкинско-Ометьевский лес Казани, где в результате [наличия] большого количества листвы и валежника, в силу природных особенностей леса, была зафиксирована рекордная численность грызунов, что повлекло большое количество жалоб горожан, — отметила спикер.

Численность грызунов в Горкинско-Ометьевском лесу, по данным ведомства, в 11 раз превышает норму. Специалисты Роспотребнадзора, по словам Патяшиной, прицельно весь сезон работали с Дирекцией парков и скверов и исполкомом Казани, ни одного случая заражения инфекциями в лесу выявлено не было. Однако проблема своевременной и качественной расчистки парка, проведения обработок решалась крайне медленно и осталась на 2020 год.

При этом все большее распространение на территории всей республики получают заболевания, передающиеся человеку от грызунов и клещей: клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

В 2019 году в Татарстане был зафиксирован рост численности грызунов в 1,6 раза. Регистрировалось 11,5 тысячи случаев присасывания клещей, что на 20% больше, чем в 2018-м. Соответственно, выросла и заболеваемость, пояснила главврач Центра гигиены и эпидемиологии в РТ Елена Сизова. Например, в два раза выросло число случаев заболевания ГЛПС — до 1098 случаев.

— Несмотря на то, что в республике каждый год выделяются средства на сплошную барьерную дератизацию, в 2019 году это более 19 млн рублей, качество таких обработок оставляет желать лучшего, — отметила специалист.

В заключение темы Марина Патяшина обратилась к исполкомам Казани и других муниципальных образований республики с просьбой заложить бюджеты на уборку территорий общественных пространств и дератизацию, а также проконтролировать эти работы.

Роспотребнадзор просит прокуратуру разобраться с сетью пекарен «Добропек»

По-прежнему беспокойство у жителей республики вызывает работа кафе, баров и ресторанов на первых этажах жилых домов, подчеркнула Патяшина. За год специалисты Роспотребнадзора рассмотрели 568 подобных жалоб, причем две трети из них подтвердились: в большинстве случаев недовольство вызывают превышение допустимого уровня шума, антисанитария, запахи гари, проникающие в квартиры из-за неправильной организации вентиляций.

— Самое большое число обращений поступило по поводу работы пекарен сети «Добропек». Предприятия этой сети выбрали тактику воспрепятствования проведению наших проверок, что подчеркивает отсутствие у них всякой заинтересованности в создании нормальных условий проживания для жителей этих домов. Мы надеемся, что прокуратура республики примет к ним соответствующие меры, — заострила внимание глава Роспотребнадзора.

98% поставщиков продуктов в детские лагеря работают с нарушениями

Татарстанский Роспотребнадзор сегодня контролирует 118 детских оздоровительных лагерей в республике, 212 поставщиков продуктов питания и 20 операторов. После сотен проверок, проведенных специалистами в 2019 году, нарушения нашлись у всех 20 организаторов питания и у 98% поставщиков. Более того, из лагерей вывезли порядка 700 кг просрочки, а у поставщиков арестовали свыше двух тонн некачественной продукции.

— Мы предложили изменить подход к заключению контрактов на поставку продуктов питания в виде конкурса с ограниченным участием, который предполагает дополнительные обоснованные обязательства к участникам, а сами договоры заключать не позднее марта, что позволит нам еще до начала летней оздоровительной кампании, до 1 мая, максимально охватить поставщиков внеплановыми проверками, — рассказала Патяшина, пояснив, что предложенные меры были услышаны на самом высшем уровне и возымеют действие в будущем сезоне.

Власти Казани, Челнов и Зеленодольска не помогают потребителям отстаивать свои права

В прошлом году татарстанский Роспотребнадзор впервые организовал «прицельную» работу с органами местного самоуправления районов республики — в каждом муниципалитете были определены сотрудники исполкомов, ответственные за защиту прав потребителей.

Как результат, помощь потребителям в подаче необходимых заявлений и жалоб о нарушении их прав оказывали власти Апастовского и Нурлатского исполкомов, а иски в защиту прав потребителей были поданы только в Чистопольском районе. В остальных же районах помощь населению в разрезе защиты прав потребителей исполкомами фактически не оказывается, констатировала руководитель управления.

— Остается непонятной низкая активность по защите прав потребителей в Казани, Челнах, Зеленодольском, Елабужском, Нижнекамском и Альметьевском районах, притом что в этих исполнительных комитетах имеются целые отделы по вопросам потребительского рынка, — заявила Марина Патяшина.

За 2019 год Управление Роспотребнадзора по Татарстану приняло порядка 7,5 тысячи обращений о нарушении прав потребителей. Специалисты проверили компании потребительского рынка свыше 4 тысяч раз. К административной ответственности привлекли порядка 11,5 тысячи юрлиц и ИП, которые суммарно были оштрафованы на 77 млн рублей.