Werk провел утренник — порожденный ковидом новый формат вечеринок

На запрет клубам работать в ночные часы создатели арт-пространства в Казани ответили танцами на заре — с 6.00 утра

Новый формат клубных мероприятий в условиях пандемии и коронавирусных ограничений предложило казанское арт-пространство Werk. В эту субботу заведение пригласило клиентов прийти потанцевать в 6 утра, ведь работать в ночные часы заведениям запретил Роспотребнадзор. В эти выходные корреспондент «Реального времени» встал пораньше, чтобы испытать на себе ноу-хау от казанских реформаторов клубной жизни и попасть в гущу событий.

Почему бы не устроить вечеринку в 6 утра?

Об «утреннике» под названием Poleznye zavtraki казанцы узнали, когда за несколько дней до мероприятия в сети появилось сообщение: «В субботу тестим формат тусовки «с утра пораньше». В 6 утра открываем двери и идем разминать косточки до 12 дня вместе с зачинщиками события Buwalda, Tonel’, Kandaurov, Bensees и Watch Me. Все как положено, музыка, свет, бар, только в 6 утра». Попасть можно бесплатно, сделав репост, либо за 200 рублей.

Werk расположен в конце улицы Тукая, это уже промышленная часть района. Внешний облик разбитого здания никак не выдает, что внутри находится внушительное пространство с двумя танцполами, баром, магазином одежды.

Открывшийся летом 2019 года Werk постепенно стал пристанищем для совершенно разных формаций: если сначала казалось, что здесь играют по большей части техно, то в итоге на территории бывшей мебельной фабрики стали выступать рок-музыканты, тут читали лекции, проводили выставки, зазвучали хаус, хип-хоп, нойз и новая академическая музыка. По сути, Werk приютил значительную часть независимых артистов.

После того, как с 31 октября в Татарстане в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора были запрещены развлекательные мероприятия и работа общепита в ночное время, сначала с 23 часов, потом уже с полуночи, существование таких пространств оказалось под вопросом. Werk как самый молодой «клуб» оказался в разгар пандемии в настолько пугающем состоянии, что часть его работников (всего здесь на ивентах работают около 20 человек) самоизолировалась в период жестких ограничений весной, превратив свое проживание в реалити-шоу с онлайн-сетами и аукционами.

Как говорит один из сооснователей пространства Руслан Чижов, новые правила работы, исключающие работу по ночам, серьезно ударили по всем клубам: «У нас теперь цель собирать не более 100 человек в разрешенное время, иногда это получается, иногда нет». Идею с утренником ему предложил один из диджеев — Buwalda: если нельзя проводить вечеринки до 6 утра, почему не начать их с 6 часов?



— У нас был опыт мероприятий, когда они идут даже в утреннее время, — многодневный фестиваль TAIZOLEN, празднование Нового года. Всегда на танцполе народу немного. Как я понимаю, в итоге пришло около 40 человек за все время проведения, до полудня, что не густо. У нас не Москва, где постоянно находятся люди, которым именно утром захотелось пойти в клуб, — пояснил Чижов.

Фото: vk.com/taizolenfestival

«Это попытка сделать все в рамках закона»

Корреспондент «Реального времени» отправился в Werk в 7 утра. Прошел фейс-контроль и, получив браслет, оказался внутри, где буквально пара человек медленно танцевали рядом с диджеем. Несколько девушек в обтягивающих платьях заказывали коктейли, большей же частью гости возлежали на диванах, креслах, а также качелях (одна из фишек пространства) и переговаривались. Второй танцпол был закрыт. По ощущениям и по заверениям охранникам, размять кости приехали завсегдатаи, при этом среди них явно не было людей, которые отлично провели ночь. То есть в формат очень позднего афтепати Poleznye zavtraki тоже не попадали. Как отметил сам организатор, «это попытка сделать все в рамках закона, к тому же в Татарстане эта индустрия пока что мало развита, посему не стоит рассчитывать на дикий ажиотаж».

Как значимые плюсы мероприятия отметим, что после него можно уехать домой на общественном транспорте, а с утра (если ложиться рано) танцуется даже бодрее, чем после тяжелой рабочей недели. Правда, из завтраков есть только сэндвичи.

Как отметили организаторы, «это попытка сделать все в рамках закона, к тому же в Татарстане эта индустрия пока что мало развита, посему не стоит рассчитывать на дикий ажиотаж»

Отметим, что при этом уже вечером в том же Werk проходила вечеринка Custom, которая началась в 7 вечера. Закончилась, разумеется, в полночь.