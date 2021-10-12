Спецы ВОЗ будут учиться под Казанью на «мертвых» вирусах

Они заранее обеззаражены и имеют сертификат безопасности

Фото: Максим Платонов

С 11 по 15 октября в Казани впервые проводят международные учения мобильных лабораторий быстрого реагирования. Учения имитируют вспышку инфекционного заболевания в государстве-участнике ВОЗ. В мероприятии принимают участие более 120 специалистов из 20 стран мира. Цель — отработать механизм и стандарты работы в полевых условиях, которые затем станут эталоном для оказания экстренной помощи при возможных эпидемиях. Организаторы уверяют, что казанцам нечего бояться — все возбудители опасных болезней заранее обеззаражены. Подробности первого дня учений — в материале «Реального времени».

Выработают стандарт реагирования на эпидемиологические угрозы

В понедельник на территории «Казань Экспо» стартовали первые международные учения мобильных команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий. Их проводит Роспотребнадзор под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Легенда учений — вспышка инфекционного заболевания в государстве-участнике ВОЗ. Команды должны будут развернуть мобильные лаборатории и установить возбудителя инфекции.

В мероприятии принимают участие более 120 специалистов из 20 стран мира, а также представительная делегация экспертов. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, алгоритмы, выработанные в ходе учений, лягут в основу международных стандартов оперативного реагирования на эпидемиологические угрозы в любой точке мира. Кроме того, в течение пяти дней участники мероприятия будут обмениваться опытом, отрабатывать взаимодействие, решать задачи в области биологической безопасности, лабораторных информационных систем, логистики, обеспечения качества исследований в полевых условиях.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, алгоритмы, выработанные в ходе учений, лягут в основу международных стандартов оперативного реагирования на эпидемиологические угрозы в любой точке мира

Анна Попова отметила, что Российская Федерация имеет огромный опыт использования мобильных лабораторий не только во время чрезвычайных ситуаций, но и массовых спортивных мероприятий. Сейчас мобильные лаборатории Роспотребнадзора работают в Гвинее, Вьетнаме, в семи странах СНГ. В мире они стали активно применяться во время пандемии коронавируса.

Представитель штаб-квартиры ВОЗ Олег Стороженко отметил, что ключевым моментом учений является обмен уникальным опытом, наработанным не только во время вспышек инфекционных заболеваний, но и в лагерях беженцев, на стихийных бедствиях, катастрофах, вызванных человеческим фактором.

— Мы впервые увидим, как лаборатории из разных стран работают вместе, как они обмениваются информацией, как они развертывают свои мобильные лаборатории, как они собирают образцы. Впервые мы обмениваемся информацией для усиления научного потенциала. В первую очередь мы видим мобильные лаборатории как инновационный инструмент. Допустим, секвенирование генома — это вклад в концепцию единой системы здравоохранения, когда мы видим, что человек и животное — это единая биосистема, и часть особо опасных инфекций мы получаем из живого мира. С этим тоже взаимодействуют мобильные лаборатории, и мы получаем эту информацию. Мобильные лаборатории являются одним из основных движущих факторов реализации международных медико-санитарных правил.

Олег Стороженко отметил, что ключевым моментом учений является обмен уникальным опытом, наработанным не только во время вспышек инфекционных заболеваний, но и в лагерях беженцев, на стихийных бедствиях

Почему Казань?

Узнав о предстоящих международных учениях, не все жители Казани отнеслись к этому спокойно. Некоторые строят конспирологические теории насчет того, почему их решено провести именно в столице Татарстана. Руководитель Роспотребнадзора объяснила выбор места — он во многом связан с удобной логистикой и возможностью доставить транспортными самолетами и разместить в закрытом помещении огромные лабораторные комплексы, базирующиеся на шасси КАМАЗов.

— Во-первых, Казань уже имеет опыт работы с такими лабораториями по итогам проведения значительного количества массовых международных спортивных мероприятий. Во-вторых, мы проводим учения, используя лаборатории на автошасси внутри помещений, на территории, граничащей с аэропортом, и понимаем, что есть возможность привезти и разместить здесь любые лаборатории любого формата с помощью большегрузных самолетов, которые может принимать аэропорт Казани, — пояснила глава ведомства.

Нет повода волноваться и по поводу возможной утечки опасных патогенов. Как рассказал «Реальному времени» ведущий научный сотрудник российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Василий Куклев, этот момент продуман заранее:

— Мы с ответственностью относимся к биологической безопасности — никаких живых микроорганизмов здесь не будет. Пробы, которые будут использованы в ходе учений, обеззаражены методами, предусмотренными действующими санитарными правилами по работе с патогенными биологическими агентами 1—4-й групп патогенности. На все эти наборы шифрованных проб имеются сертификаты безопасности.

Специально для журналистов в зале, где будут проходить учения, выставили российскую технику

«Соревновательности не будет»

В учениях, которые начались накануне, участвуют команды России, Германии и объединенная команда Франции — Бельгии. В день старта они развернут и продемонстрируют возможности своих мобильных лабораторий, на второй день учений на базе лабораторий они должны будут идентифицировать зашифрованные патогены, на третий — запланированы эвакуация подозрительного больного в изолирующих носилках с автономной подачей воздуха и работа с биологически опасными агентами.

Как пояснил нашему изданию Куклев, никакой соревновательности на учениях не будет, также не предусмотрены ни жюри, ни выставление баллов.

— Мы здесь не определяем, кто лучше, кто хуже. Цель этих учений — апробировать минимальные стандарты для мобильных лабораторий, которые в течение этого года были разработаны большим коллективом сотрудников от России, ВОЗ и ряда европейских стран. То есть сейчас есть стандарты, нам нужно попробовать, насколько хорошо они будут работать на практике. Соответственно, если мы выясним, что нужны какие-то коррективы, они будут вноситься.

Ученый пояснил, что приборная база у российских и зарубежных лабораторий совпадает на 80—90 процентов, то есть российские лаборатории по оснащению ничем не уступают зарубежным. Более того, Роспотребнадзор привез в Казань свою инновационную новинку — пневмокаркасный модуль. Он разработан в этом году и его особенность в том, что для провоза этой лаборатории не нужен спецтранспорт. Она упаковывается в 23 чемодана, которые можно везти гражданскими авиарейсами в виде багажа.

Специально для журналистов в зале, где будут проходить учения, выставили российскую технику. Это мобильные комплексы СПЭБ, состоящие из КАМАЗа с прицепами, внутри которых размещены лабораторные модули, пневмокаркасная мобильная лаборатория и мобильная лаборатория индикации на базе автомобиля ГАЗон. Оборудование европейских команд в первый день распаковывать не стали, оно находится в больших пластиковых ящиках. Но сегодня все модули будут установлены.

1 / 44 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов