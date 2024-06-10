Не ездил — плати: с татарстанцев необоснованно требуют плату за пользование М-12

Как «Единый оператор» с помощью автоинформаторов «терроризирует» автовладельцев

Фото: Максим Платонов

Требования заплатить за проезд по новой федеральной трассе М-12 стали поступать татарстанцам, которые на нее не выезжали. По словам водителей, попытки разъяснить отсутствие задолженности и пресечь спам от автоинформатора удаются далеко не сразу даже после звонка на горячую линию «Единого оператора». Последний отвечает за обслуживание и эксплуатацию системы взимания платы по автобану. О том, что можно предпринять в подобных ситуациях и как привлечь к ответственности оператора больших дорог, выясняло «Реальное время».

Обещать — не значит перестать звонить



В конце апреля житель Казани Булат Арсланов начал получать звонки от автоинформатора московского ООО «Единый оператор». От мужчины требовали заплатить 970 рублей за проезд по трассе М-12 на автомобиле с неизвестным ему госномером под угрозой штрафа за неоплату.

Как рассказал «Реальному времени» Арсланов, в указанные день и время он сидел в офисе за компьютером в окружении коллег, никогда не ездил по платным трассам и не имел отношения к упоминаемому автомобилю. Вначале казанец занервничал, а потом возмутился, позвонил в кол-центр «Единого оператора» и попросил больше его с такими вопросами не беспокоить. Сотрудник компании объяснил случившееся ошибкой другого водителя машины при «привязке» телефона на въезде на платную трассу и заверил, что звонки прекратятся. Однако этого так и не произошло, хотя мужчина еще не раз обращался на горячую линию оператора.

В конце апреля 2024 года казанец Булат Арсланов (имя изменено) стал получать звонки от автоинформатора московского ООО «Единый оператор» с требованием заплатить 970 рублей за проезд по запущенной в эксплуатацию в конце декабря 2023 года трассе М-12 на автомобиле с неизвестным ему госномером. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Занести номер автоинформатора в черный список я не рискнул, ведь тогда, случись действительно поехать по платной трассе, я не узнаю, если за мной будет числиться реальный долг, — рассказал Булат Арсланов. — Но должна же быть какая-то ответственность за то, что меня второй месяц беспокоят звонками без причины?

Случай не единичный, в адрес компании пожаловалось еще много автовладельцев, причем не только из Татарстана, но и по всей России. «Я произвела оплату в день проезда, а мне снова пришло уведомление об оплате. Куда обратиться? Чек об оплате есть в телефоне», — спрашивает Надежда Карпова. Похожих претензий еще много: «Живу в Татарстане, в пределах Казани не бываю, что за штраф в 250 рублей? Позвонила на горячую линию — марка машины другая»; «Звонили о задолженности авто, которое уже 2 года как продала!»; «Позвонил робот о задолженности в 371 рубль. Как узнать, за какой участок дороги? На М-12 я не выезжал».

«Иногда они ошибаются»

«Реальное время» обратилось с запросом к гендиректору ООО «Единый оператор» Марселю Нигметзянову. На просьбу пояснить, по каким причинам звонки с требованием оплатить проезд поступают гражданам, не совершавшим поездок по трассе М-12, и почему даже после неоднократного обращения на горячую линию единого оператора они не прекращаются, в компании пока не ответили. Комментарий будет опубликован по получении.

«Иногда автовладельцы при вводе номера телефона или e-mail ошибаются, и автомобиль «привязывается» к постороннему номеру». скрин сайта ООО "Единый оператор"

Впрочем, один из ответов на эти вопросы приводится на официальной страничке «Единого оператора» в соцсети. Судя по всему, после многочисленных обращений компания решила разъяснить, как случаются подобные ошибки:

— Обычно информирование поступает по номеру телефона или e-mail, который пользователи сами указали при проверке своей задолженности за проезд на сайте «Единого оператора» или «Автодор — Платные дороги». Но иногда автовладельцы при вводе номера телефона или e-mail ошибаются, и автомобиль «привязывается» к постороннему номеру. Тогда звонки поступают не собственнику. Если это произошло с вами, сообщите о том, что вы не имеете отношения к автомобилю любым удобным способом. Ваш номер исключат из базы информирования, и звонки по чужому автомобилю вас больше не побеспокоят.

Претензии продолжают поступать, в том числе от людей, которые давно продали и сняли с регистрации автомобили с госномерами, которые указывает автоинформатор, требуя с них «долги». Житель Северодвинска Юрий Дворецкий, который проехал по платной дороге и оплатил проезд, а потом стал регулярно получать требования об оплате, даже попытался наказать ООО «Единый оператор» через суд. Он подал иск о взыскании компенсации морального вреда — на 10 тысяч рублей. Однако факт оплаты сочли недоказанным и отказали, мужчина подал апелляцию.

Автовладельцы жалуются на «телефонный терроризм» службы, собирающей плату за проезд по М-12 и другим платным дорогам. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Попробуй докажи



В декабре 2023 года не ездившему в сторону Москвы жителю Костромы автоинформатор сообщил о «счете» на 700 рублей за проезд по платной дороге автомобиля с зарегистрированным на него госномером. А его попытки получить подтверждение в виде фотографии машины разбились о необходимость трат, сопоставимых с требуемой с него суммой, для этого, как ему ответили, «собственнику ТС или его законному представителю необходимо лично обратиться с письменным заявлением в любой удобный Центр поддержки и обслуживания, предоставив СТС, доверенность (в случае обращения законного представителя) и документы, удостоверяющие личность». «В городе Костроме такого центра нет, ближайший во Владимире (200 км)», — написал он на drive2.ru.

Всем жалующимся на незаконные требования оплаты на страничке «Единого оператора» в соцсети дается ответ с предложением написать обращения со сканами свидетельств о регистрации автомобиля (нереально, если авто продано и снято с учета), ПТС и прочей информацией, без которой «детализация не предоставляется».

Совсем нет шансов отбиться от претензий по оплате проезда тем, кто заехал на платные трассы, сам того не желая, и даже не заметил этого.

— По дороге в Москву, куда я езжу нечасто, навигатор упорно «тащил» меня на платную трассу, — вспоминает прошлогоднюю поездку жительница Казани Елена Н. — И как я ни следила, чтобы там не оказаться, все-таки кусочек дороги по ней действительно проехала — пришлось оплатить. Самое возмутительное, что я и не могла заранее узнать, что въезжаю на платную трассу: никаких шлагбаумов, никаких предупреждений, терминалов и прочей атрибутики на моем пути не встретилось.

Куда обратиться с жалобой?

С вопросом, что делать и куда жаловаться, если «Единый оператор» не сдержал обещание и продолжает беспокоить граждан по поводу поездок, которых они не совершали, «Реальное время» обратилось в службы Роспотребнадзора, Роскомнадзора и Федеральную антимонопольную службу.

Вопрос к ФАС не по адресу, поскольку в данном случае звонки не носят рекламного характера.

В Роспотребнадзоре в ответ на вопросы о правомерности действий компании и ответственности, предусмотренной для тех, кто требует плату за неоказанные услуги, порекомендовали направить заявление в территориальный орган ведомства, пообещав, что в установленный законом срок «рассмотрят обращение».

Ответ из Роскомнадзора будет опубликован по получении.



— Пока человек не отвечает за свои действия рублем, ничего не изменится, — говорит юрист Федерации автовладельцев России (ФАР) Владлен Копвиллем. — Тем, кому автоинформатор звонит уже после того, как человек обратился на горячую линию и объяснил, что требование оплатить поездку на не принадлежащем ему автомобиле является необоснованным, стоит жаловаться в Роскомнадзор. Если придет одна такая жалоба, на нее могут ответить отпиской, но если будет много обращений — наверняка станут разбираться и накажут организацию штрафом. А тогда руководство уж точно найдет тех, кто не исправил ошибку после первого же звонка.

Тем же, кто по дороге не ездил, но получил требование оплатить проезд автомобиля со своим госномером, Копвиллем настойчиво рекомендует собирать доказательства своей «невиновности» и судиться с «Единым оператором». За это тоже можно наказать рублем — выиграв дело с помощью юриста или адвоката, всегда можно взыскать расходы на их услуги.



Согласен с этой рекомендацией и известный казанский адвокат Лаврентий Сичинава:

— Роспотребнадзор тут вряд ли поможет, потому что речь не идет о качестве оказанной услуги. Если человек не ездил по платной дороге — услуги не было. А вот Роскомнадзор будет обязан принять меры, но для этого надо не просто направить жалобу, а подкрепить ее доказательствами: записью звонков, разговоров с операторами. В этом случае отказа быть не должно.