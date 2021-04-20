«Хотим пойти до конца»: «Пятерочка» объявила судебную войну Роспотребнадзору в Татарстане

Ретейлер считает незаконным выданное в начале пандемии жесткое антиковидное предписание ведомства, запретившее даже саму торговлю

Фото: Илья Репин

Как стало известно «Реальному времени», оператор сети магазинов «Пятерочка», санкт-петербургское ООО «Агроторг», проиграло в трех инстанциях иск ведомству Марины Патяшиной по поводу антиковидных мер. Речь в нем идет о самом первом с начала пандемии предписании от 28 апреля прошлого года, когда ретейлера обязали выполнить длинный список профилактических мероприятий. В «Агроторге» полагают, что документ был незаконным от и до: в Татарстане с мерами опередили даже главного санитарного врача России. Кроме того, пункты предписания, по версии истца, противоречили другу другу, в том числе налагался запрет на саму торговлю.

Изолятор для заболевших и замена масок через каждые три часа

Оператор сети магазинов «Пятерочка», базирующийся в Санкт-Петербурге ООО «Агроторг», спорит в арбитраже с Управлением Роспотребнадзора по РТ. Причиной стало предписание, которое выдало ретейлеру ведомство Марины Патяшиной. Судя по всему, оно было первым с начала пандемии коронавируса, так как датировано 28 апреля 2020 года. Документ «в связи с продолжающимся глобальным распространением, угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Татарстана» предписывал торговой сети принять большой перечень мер — профилактических и не только.

Как-то: выделить отдельное помещение под изолятор, куда можно было бы временно, до прибытия дежурного врача или скорой, помещать лиц (по-видимому, как сотрудников, так и покупателей) с подозрением на заболевание: температурящих, кашляющих и тому подобное. Также нужно было обеспечить персонал защитными масками. Причем, как во время работы, так и по пути туда и обратно (с расчетом замены через каждые 3 часа), «организовать возможность постоянной гигиены рук сотрудников на рабочих местах». А в санузлах обязательно должны были появиться одноразовые полотенца или электросушители, бесконтактные дозаторы с растворами антисептиков.

У самих продавцов, товароведов и менеджеров полотенца, салфетки и посуда должны были быть индивидуальными. Кроме того, нужно было обеззараживать все места, где появляется персонал (раздевалки, санузлы, места питания и т.п.) бактерицидными облучателями, рабочие зоны еще более тщательно: ежедневно не менее чем через каждые 6 часов. Кондиционеры при этом использовать было запрещено. Также становилась обязательной антимикробная дезинфекция оборудования: оргтехники, поверхностей и т.д. (в том числе ручек дверей, перил, столов, спинок стульев, раковин для мытья рук, витрин самообслуживания, кнопок лифтов и др.) — тоже не менее 3 раз в день. А по окончании рабочей смены (не реже, чем через 6 часов) нужно было еще и проводить влажную уборку помещений, опять же с дезинфицирующими средствами.

Был оговорен определенный запас антисептиков. В столовых надо было отдавать предпочтение одноразовой посуде, а многоразовую дезинфицировать при температуре не ниже 65 градусов в течение 90 минут. Вводился запрет на прием пищи на рабочих местах: для этого рекомендовали отвести специальные комнаты с раковиной для мытья рук и, само собой, антисептиком. Отдельно было расписано, как надо утилизировать бэушную одноразовую посуду: собирать в отдельный полиэтиленовый герметично закрываемый пакет и только после этого поступать с ним как с прочими бытовыми отходами. И, наконец, вводился запрет на иные виды деятельности на предприятиях (продажа товаров, парикмахерские, бассейны, сауны и т.п.).

Причиной обращения в суд стало предписание, которое выдало ретейлеру ведомство Марины Патяшиной. Фото: Максим Платонов

Требования противоречат общероссийским

«Агроторг» пошел в суд, так как согласился далеко не со всем. Судя по материалам дела, он противился целым 14 пунктам. Как-то, замене средств защиты каждые 3 часа, установке одноразовых полотенец, электросушителей и дозаторов, запрете на использование кондиционеров, а также дезинфекции 3 раза в день и уборке через каждые 6 часов. Кроме того, не был согласен с большим запасом дезинфицирующих средств, установке бактерицидных ламп и использовании одноразовой посуды. Кроме того, ретейлер хотел «реабилитировать» кондиционеры, которые пунктом 10 предписания были запрещены. Много позже, письмом от 8 августа прошлого года ведомство Марины Патяшиной это требование из предписания исключило. Но изначально такая формулировка в нем была. Более того, в срок до 7 мая торговая сеть должна была доложить об исполнении, приложив необходимые документы.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции Роспотребнадзор, как сообщил позже представитель «Агроторга» Павел Самсонов, вновь подтвердил, что пункт 10 предписания можно не исполнять. Но ни в решении суда первой инстанции, ни в апелляционной это обстоятельство отражение, подчеркнул он, почему-то не нашло: «Ни слова нет». Под запрет попали не только кондиционеры, но и сама торговля, с чем ретейлер согласиться тоже никак не мог. Да и как иначе, ведь Роспотребнадзор запретил «Агроторгу» основные виды деятельности. Согласно ЕГРЮЛ, для него это розничная торговля прочая в неспециализированных магазинах (код ОКВЭД — 47.19). Среди дополнительных видов деятельности большинство кодов также относится к оптовой и розничной торговле.

Ретейлер утверждал, что оспариваемое предписание противоречит как постановлению кабмина РТ, так и мерам профилактики, рекомендованным главным государственным санитарным врачом РФ. В частности, в постановление последнего запрета на продажу товаров в объектах, реализующих продовольственные товары, не было.

«Предписание нам выдали авансом: на будущее»

Более того, представитель «Агроторга» Павел Самсонов на рассмотрении кассационной жалобы в Арбитражном суде Поволжского округа 15 апреля заявил, что упомянутое предписание «просто не могло быть выдано». По действующим нормам такой документ имеет право на существование, если бы был подтвержден контакт с больным или переболевшим человеком, либо есть подозрение, что он болеет: «Это прямо предусмотрено в постановлении главного государственного санитарного врача РФ».

Более того, сославшись на разъяснения руководства Роспотребнадзора, он сообщил, что территориальные органы могут выдавать только рекомендации. Предписания же, которые обязательные для исполнения, они вправе составить лишь при подтверждении санитарных нарушений. В их случае ничего этого не было. «Предписание нам выдали авансом: на будущее», — заключил Самсонов. Кроме того, Управление Роспотребнадзора по РТ не указало срок действия документа. «Считаем, что в силу этого предписание неисполнимо», — сказал представитель «Агроторга». В торговой сети отмечают, что и срок им дали «неразумный»: предписание, полученное 28 апреля, они должны были исполнить до 7 мая. Но все это были нерабочие и праздничные дни.

Ретейлер утверждал, что оспариваемое предписание противоречит как постановлению кабмина РТ, так и мерам профилактики, рекомендованным главным государственным санитарным врачом РФ. Фото: Илья Репин

По словам юриста «Агроторга», апелляционный суд им заметил: если они не согласны с этим сроком, надо было подать ходатайство о его продлении: «А кто его будет писать, если все работники отдыхают?». Самсонов твердо заявил, что за 7 дней выполнить все то, что было указано в упомянутом предписании, «теоретически невозможно»: в Татарстане почти тысяча «Пятерочек», для которых нужно было «закупить десятки тысяч вещей». К тому же, по его словам, в «Агроторге» действуют ровно такие же положения по закупкам, что и у самого Роспотребнадзора: проводится аукцион, выбирается поставщик. Это нереально сделать даже и за 7 рабочих дней.

«Как мы можем выявить больного в магазине, если мы не врачи?»

Да и сами пункты предписания, сообщил представитель ретейлера, противоречат друг другу. «Например, в пункте 4 указано, что если мы выявляем в магазине какого-то больного, то помещаем его в изолятор. Только я не понимаю, как мы можем выявить, если мы не врачи?», — недоумевал он. — А в пункте третьем написано, что это может быть сделано только при наличии изолятора. Как тогда исполнять пункт 4? И самое главное, как помещать? Если покупатель, к примеру, больной, мы что, силой должны его туда запихнуть и закрыть? Мы этого не понимаем».

Эмоционально высказался юрист и по поводу дозаторов: «В пункте 9 написано, что мы должны предусмотреть бесконтактные дозаторы мыла. А почему бесконтактные? Я вот недавно специально в Роспотребнадзор зашел. У них там в санузлах дозаторы стоят контактные. Почему на нас возлагается такая обязанность? Чем это предусмотрено?». Как бы к сведению Самсонов сообщил, что один бесконтактный дозатор стоит 5-6 тысяч рублей, а контактный — 500 рублей.

А в пункте 12, рассказал он, написано, что в магазинах по окончанию рабочей смены, но не реже, чем через каждые 6 часов, должны проводить уборку. «Так в итоге через каждые 6 часов или по окончанию рабочей смены, которая длится 7-8 часов?», — озвучил очередную «загадку» он. Не стал исключением и пункт 13. Он обязывает иметь в каждой торговой точке месячный (судя по всему, позже он был уменьшен до 5 дней) запас дезинфицирующих средств: «Почему месячный, а не недельный или шестимесячный?».

По словам юриста «Агроторга», в суде представитель Роспотребнадзора объясняла, что они определяют такой запас, рассчитывая оборачиваемость, срок годности и т.д. «А как они могут это рассчитать, если у нас на каждом объекте разное количество работников: есть где 2 человека работает, а есть где 22. Они даже не знают штатную структуру магазинов. Просто под одну гребенку всех… — продолжил он характеризовать предписание. — И самое главное, как они будут проверять, что у нас месячный запас в магазине?» «Предписание должно быть четким и ясным для понимания», — обобщающе заметил он.

«В пункте 4 указано, что если мы выявляем в магазине какого-то больного, то помещаем его в изолятор. Только я не понимаю, как мы можем выявить, если мы не врачи?», — недоумевал представитель ретейлера. Фото: Илья Репин

Впрочем, председательствующего на процессе судью больше интересовал другой вопрос: пытались ли они как-то это предписание начать исполнять? В Роспотребнадзор обращались за пояснениями? Юрист «Агроторга» ответил, что не обращались: «Как смогли, так и начали исполнять. Параллельно пункты, с которыми не согласны, стали оспаривать». «Вам вменяют в обязанность поставить в места массового скопления людей рециркуляторы? Это же магазины «Пятерочка», как я понимаю?», — перешел к конкретным требованиям служитель Фемиды. Как бы между делом он заметил: «Я в «Пятерочке» ни разу не видел ни одного рециркулятора…»

«Так или иначе отражены в санитарных правилах»

В свою очередь, представитель Управления Роспотребнадзора по РТ Эльвира Гараева заметила, что юрист ретейлера «немного по-другому трактует пункты предписания». По-видимому, по сравнению с тем, что имели в виду в самом ведомстве. Вместе с тем она отметила, что практически все эти пункты «так или иначе отражены в санитарных правилах по организации торговли, по внебольничной пневмонии, по распространению инфекционных заболеваний». И в том числе в постановлении кабмина РТ.

«Давайте [разбираться] детально, — направил ее в нужное русло председательствующий. — Контактный-бесконтактный дозатор, месячный-еженедельный запас [дезинфицирующих средств]. Почему не полугодовой?». Гараева вновь «перевела стрелки» на своего оппонента: «Здесь он неправильно выразился. Нужен запас средств на пять дней, а не на месяц». При этом она сослалась на постановление руководителя Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача, где говорится, что руководители территориальных подразделений должны обеспечить контроль за реализацией: выдавать предписания.

Кроме того, постановление предписывало провести работу с юрлицами. В том числе по организации запаса упомянутых дезинфицирующих средств. По ее словам, в санитарных правилах и требованиях к организациям торговли тоже говорится, что сети должны иметь в наличии достаточное количество оборудования, инвентаря, тары, дезсредств и других предметов санитарно-эпидемиологического назначения. Как подчеркнула Гараева, правилами установлено, что запас средств должен быть не меньше, чем на пять дней, исходя из срока годности и условий хранения. Поэтому в Роспотребнадзоре и установили такой период. Он «перекочевал» в рекомендации, а в дальнейшем уже и в новые санитарные правила.

«Наличие рециркуляторов чем-то обусловлено?», — снова поинтересовался судья. Гараева мягко заметила, что их все-таки было необходимо устанавливать «при наличии и возможности». Она сообщила, что на тот момент предписания «выдавались массово всем». «У нас в республике более 70 тысяч объектов. Естественно, у кого-то в таком большом количестве обеззараживателей не было. Мы и писали: «если есть возможность — приобрести», — пояснила девушка.

Гараева заверила, что предписания выдавали «всем торговым объектам, и не только», но обжалует лишь «Агроторг». Фото: Илья Репин

Судья все же уточнил, выдавали ли такие предписания и другим крупным сетевикам. Например, тому же «Магниту». Гараева заверила, что «всем торговым объектам, и не только», но обжалует лишь «Агроторг». Словно не поверив Самсонову на слово, судья уточнил у нее, исполнил ли ретейлер это предписание: «Вы проверяли?». «Слишком большое количество организаций, поэтому где-то проверяли, где-то нет», — не стала лукавить представитель ведомства Марины Патяшиной. К тому же, по ее словам, у кого-то эти предписания заменялись новыми санитарными правилами.



«Нам не наплевать на наших покупателей»

А Павел Самсонов заметил, что «санитарные правила длительного действия» были приняты уже после того, как им вручили предписание. «В связи с чем в августе или сентябре 2020 года нам было выдано еще одно», — сообщил он. Судья спросил, сделали ли что-то в «Агроторге» для пополнения запаса своих магазинов атисептиками и средствами защиты. Представитель компании ответил утвердительно.

«Цель подачи жалобы — не то, чтобы не делать. Это не так. Нам на наших покупателей не наплевать», — пояснил он. — Мы считаем, что у них [Управления Роспотребнадзора по РТ] просто не было таких прав. Мы хотим пойти до конца и показать, что это предписание не соответствует закону». Но служитель Фемиды продолжил выяснять интересовавший его вопрос: «В ваших магазинах есть, допустим, перчатки, средства защиты?». Самсонов подтвердил, что есть: «Они даже на кассах выдаются бесплатно».

Но его собеседника такой ответ устроил не вполне. «К кассе подошел, это уже как бы контакт. Наверное, они должны быть в других местах: на входе», — заметил он. Но юрист лишь подтвердил сказанное ранее: на кассах точно лежат, а вот есть ли на входе, он не уверен. «Не знаю, почему так разместили», — откровенно признался он. И предположил: «На входе в предбанник двери открываются. Маски могут испачкаться или их просто раскидает потоком воздуха».

Довод о том, что Роспотребнадзор мог выдать сети «Пятерочка» предписание только после проверки, да и то, если бы нашел нарушения, суд назвал ошибочным. Фото: Максим Платонов

Предписание было вызвано чрезвычайными обстоятельствами

Довод о том, что Роспотребнадзор мог выдать сети «Пятерочка» предписание только после проверки, да и то, если бы нашел нарушения, суд назвал ошибочным. Поскольку оно было выписано «в связи с чрезвычайными обстоятельствами» (высокий риск заражения людей), то от проверок зависеть не могло.

Справедливости ради отметим, что хотя бы один пункт из предписания «Агроторг» «отбил»: тот самый 18, запрещающий продажу товаров. И на этом все. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд на исходе прошлого года признал решение первой инстанции обоснованным. А не далее как 15 апреля с ним согласился и Арбитражный суд Поволжского округа.

Ни в ведомстве Марины Патяшиной, ни в «Агроторге» этот спор пока не прокомментировали: на момент публикации ответы на запросы получены не были. Мы готовы опубликовать их по мере поступления.