Авдонина — о ситуации с заболеваемостью COVID-19: «Март нас не порадовал…»

Фото: Максим Платонов

Ограничения остаются прежними

За весь март в Татарстане выявлено 1 443 случая коронавирусной инфекции, что на четверть меньше, чем в феврале. Однако управление Роспотребнадзора по Татарстану не спешит радоваться этому факту — как заявила сегодня замглавы управления Любовь Авдонина, темпы снижения заболеваемости замедлились, и ситуация стала нестабильной — измениться может в любую сторону.

— К сожалению март нас не порадовал, темп снижения заболеваемости замедлился. В феврале по сравнению с январем заболеваемость снизилась на 30%. В марте — только на 25%. И если в феврале еженедельно заболеваемость снижалась на 60 случаев, в мате — только на 20 случаев. [...] Пока мы находимся в несколько нестабильной ситуации, которая может поменяться. Здесь самое главное — соблюдать меры профилактики и те ограничения, которые есть, поэтому мы не можем дать предложения по снятию ограничений, — заявила сегодня Авдонина журналистам.

Напомним, вопрос о новых послаблениях обсуждался с начала марта: тогда республиканский Роспотребнадзор пообещал рассмотреть его после мартовских праздников. Параллельно о снятии ограничений попросил общепит. В коллективном письме за подписью руководителей предприятий этой сферы говорилось, что пандемия уже нанесла отрасли серьезные убытки и вынудила общепит увольнять сотрудников. Чтобы выкарабкаться из этой ситуации отрасль просила разрешить работу предприятий общественного питания и досугово-развлекательной сферы в вечерне-ночное время.

Однако после мартовских праздников Роспотребнадзор заявил: снимать ограничения не будут. И объяснили такое решение «безответственным поведением» бизнеса.

Вопрос о новых послаблениях обсуждался с начала марта. Фото: Максим Платонов

Общепит вновь «проштрафился» перед Роспотребнадзором

Судя по приведенной сегодня информации, пока Роспотребнадзор еще убежден в «безответственности» бизнеса. Последние вечерние рейды вновь выявили нарушения во всех проверенных объектах.

— В марте также состоялось два рейда, 11 объектов, во всех объектах были выявлены нарушения, в том числе и такие, которые мы считаем грубыми: заполняемость зала более 70%, антисанитарное состояние производственных помещений, пренебрежение персонала средствами защиты — рассказала сегодня Авдонина.

Напротив, в сфере услуг нарушения носят единичный характер, рассказала Авдонина: из 247 проверенных нарушениях нашли только в трех. Доля нарушения в магазинах также снижается: с 6 до 2%, в общепите — растет с 4,5% до 9% от общего числа проверок.

Всего в марте проверили 2 386 объектов, нарушения выявили в 155 из них — это 6,5%. Чаще всего нарушения сотрудники Роспотребнадзора находят на как раз предприятиях общественного питания, а также на промышленное предприятиях. За март ведомство выписало штрафы на 1,5 млн рублей, 8 объектов по решению суда приостановили деятельность — это два кафе, пять магазинов, и одно частное медучреждение.

Напротив, в сфере образования март прошел неплохо, даже с учетом весенних каникул и работы 236 пришкольных и 35 загородных лагерей, в которых отдыхали 4 тысячи детей. Кроме того, в марте прошло аж 68 мероприятий для детей, в том числе крупные фестивали «Созвездие-Йолдызлык» и «Танцуй, Казань». Мероприятия проходили под контролем Роспотребнадзора, который нарушений не выявил.

Детские мероприятия проходили под контролем Роспотребнадзора, который нарушений не выявил. Фото: Илья Репин

Выросло число тяжелых случаев ковида

Кроме того, в марте произошли определенные изменения в структуре заболевших ковидом. По словам Авдониной марте увеличилась доля тяжелых форм: в феврале это было 3,4% от общего числа, в марте — 4,8%. Но внебольничная пневмония осталась на том же уровне, добавила она. В основном заболевание проходит по типу ОРВИ.

Параллельно наметилась тенденция по снижению заболеваемости среди лиц старше 60 лет — на 18%, рассказала Авдонина. Показатель заболеваемости в этой категории все же остается самым высоким — 304 на 100 тыс. лиц этой возрастной категории.

На этой неделе в комплексе социального развития Москвы назвали число людей, заразившихся COVID-19 уже после получения второго компонента вакцины — таковых на всю столицу около тысячи. Более 76% переносят инфекцию в легкой форме. В Татарстане таких случаев не зафиксировано, сообщил сегодня замглавы Минздрава республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Есть лишь единичные случая заболевания после принятия первого компонента вакцины. Причем, как правило, это говорит о заболевании, которое пациент подхватил еще до вакцинации.

Любовь Авдонина также добавила, что ни одна вакцина от любого заболевания не защищает на 100%. Вакцинация от COVID-19 защищает прежде всего от тяжелых форм, осложнений и летальных исходов.

Александр Артемьев