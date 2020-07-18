Новости общества

15:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане за последнюю неделю каждый четвертый заболевший коронавирусом — это пожилой человек.

14:34, 18.07.2020
В Татарстане за последнюю неделю каждый четвертый заболевший коронавирусом — это пожилой человек.
Фото: realnoevremya.ru

Глава управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина сообщила, в течение июля увеличилась доля заболевших коронавирусом среди лиц пенсионного возраста.

«Так, за последнюю неделю каждый четвертый заболевший — это пожилой человек. Обращаю ваше внимание, что такие люди должны оставаться на самоизоляции», — цитирует Патяшину пресс-служба президента РТ.

Всего за эту неделю было зарегистрировано 222 случая заболевания COVID-19, что на 31 случай меньше, чем на предыдущей неделе. На сегодня общее число заболевших в Татарстане составляет 5 186 человек. Темп прироста новых случаев заболевания за неделю составил 0,6%. По России республика занимает 79 место по показателям заболеваемости среди 85 субъектов.

Ранее власти Татарстана продлили обязательную самоизоляцию для пожилых людей до 26 июля включительно.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем