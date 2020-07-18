В Татарстане за последнюю неделю каждый четвертый заболевший коронавирусом — это пожилой человек.
Глава управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина сообщила, в течение июля увеличилась доля заболевших коронавирусом среди лиц пенсионного возраста.
«Так, за последнюю неделю каждый четвертый заболевший — это пожилой человек. Обращаю ваше внимание, что такие люди должны оставаться на самоизоляции», — цитирует Патяшину пресс-служба президента РТ.
Всего за эту неделю было зарегистрировано 222 случая заболевания COVID-19, что на 31 случай меньше, чем на предыдущей неделе. На сегодня общее число заболевших в Татарстане составляет 5 186 человек. Темп прироста новых случаев заболевания за неделю составил 0,6%. По России республика занимает 79 место по показателям заболеваемости среди 85 субъектов.
Ранее власти Татарстана продлили обязательную самоизоляцию для пожилых людей до 26 июля включительно.ОбществоМедицина Татарстан
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