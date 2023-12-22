Против гриппа в Татарстане вакцинировали 46% населения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане против гриппа привили 46% населения. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.



— На сегодняшний день вакцинация завершена. Я напомню, что мы привили против гриппа 1 877 150 человек. Это составляет 46% от численности населения, — сказала она.

По ее словам, вся поступившая в Татарстан вакцина против гриппа израсходована.

Напомним, с начала осени в Татарстане выявили 3 631 случай заражения гриппом. За аналогичный период прошлого года их было более 5 тысяч. Рост заболеваемости ожидается после новогодних каникул.



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Татьяна Демина